El vídeo de campaña de Unidas Podemos propina a Pablo Iglesias su segundo revolcón de cara al 4-M

Su lema de campaña, ‘¡Qué hable la mayoría!’, parece una broma del destino.

Porque lo cierto es que Pablo Iglesias y los de Unidas Podemos no parece que tuvieran en cuenta un detalle fundamental en su vídeo de campaña para las elecciones del 4-M en Madrid.

Resulta que a los internautas, lejos de gustarles la pieza producida y dirigida por Daniel Guzmán, les ha resultado estomagante y no han ahorrado críticas contra el mensaje de barra de bar que se lanzan durante el minuto largo que dura la misma.

Yendo a lo mollar, resulta que de casi 135.000 visualizaciones que tiene el vídeo de los morados a 21 de abril de 2021, hay poco más de 3.000 a los que les ha gustado el mismo.

Sin embargo, a más de 18.000 no les ha hecho precisamente tilín esa pieza audiovisual y le han otorgado un rotundo e irrefutable ‘no me gusta’.

RISOTADAS EN YOUTUBE

El cachondeo en redes sociales con el vídeo de Unidas Podemos para las elecciones de la Comunidad de Madrid han sido un no parar.

No se libra nadie, ni Pablo Iglesias ni el responsable de la producción, Daniel Guzmán. Otros, con mucha sorna, aseguran que no les sorprende que Youtube quiera quitar los ‘no me gusta’:

Y aquí está el ejemplo de porqué no hay que dar ni un duro más de subvención a estos paniaguados. Por suerte nuestra juventud es más lista que todo eso. La parodia de un tío blanco hetero consiguió más visitas en dos horas que el video original. Pues espérate que tenemos risas para un mes con los cortos «desinteresados» de Carlos Bardem, Juan Vicente Córdoba, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Lola Salvador, César Martínez y Elena Molina. No sé cómo lo van a cobrar, si harán un crowdfunding, pasando la gorra o vendiendo camisetas Que grandes sois, el final del chaval marchándose solo es una clara referencia a nuestro amado líder yendo al baño a refrescarse, ha faltado decir «ahí te espero». Con razón YouTube quire quitar los dislikes. Yo voy preparando las palomitas para el recuento de votos. Descanse en paz Podemos, de querer asaltar los cielos, a estamparse contra los suelos.

LA PARODIA DUPLICA EN VISUALIZACIONES AL VÍDEO ORIGINAL

Y si no tenía bastante castigo Pablo Iglesias, el podemita se va a tener que tragar tres tazas.

Tal y como contó el 20 de abril de 2021 Periodista Digital, el youtuber ‘Un tío blanco hetero’ ha hecho una parodia en la que cambia los diálogos para decir cosas como estas:

Ayuso y su banda son los verdaderos enemigos de España. Esta gente quiere privatizar la Sanidad y matar a todos los madrileños. Esta gente lo que quiere es resucitar a Franco. ¿No lees la última hora? El Twitter de Echenique no miente.

Mientras que en el vídeo original uno de los jóvenes cuestiona al otro que su padre tenga trabajando inmigrantes, en la parodia se hace referencia al «chaletazo del Coletas»;

Ese es otro tema, ¿vale? ese dinero se lo han ahorrado con el sudor de su frente. Además, Pablo está levantando al país.

Y lo bueno viene cuando se comparan las visualizaciones, porque el vídeo de ‘Un tío blanco hétero’ ya duplica al original de Unidas Podemos.

Por mucha profesionalidad que pueda tener Daniel Guzmán, al final su sectarismo no puede competir con las ocurrencias del afamado youtuber.

Y encima, de remate, con una inversión infinitamente menor.