Twitter se chotea de Esther Palomera por atacar ‘in extremis’ a Ayuso: «Quiere que su hijo siga en el PSOE»

Esther Palomera está siendo una demostración más del nerviosismo que existe entre los seguidores del PSOE-Podemos.

En su último artículo de opinión, la tertuliana toma una frase de las intervenciones Beatriz Álvarez Fanjul, presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, para intentar rascar votos ‘in extremis’ para los socialistas el propio 4M.

Como era predecible, continuó en su publicación con un listado de supuestos motivos por los que no se debería votar al PP, sino al PSOE o Podemos. Sin embargo, sus argumentos se caían por su propio peso.

Por ejemplo, justificaba apoyar a la izquierda y extrema izquierda porque “lo malo conocido también es que de los seis presidentes populares que han dirigido la región de Madrid, cuatro han tenido problemas con la Justicia”.

Sin embargo, la tertuliana no hace mención a que uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de España está protagonizado por el PSOE, mientras que un gran porcentaje de Podemos ha tenido y tiene problemas con la Justicia.

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en reaccionar al artículo de Palomera, a quien le han recordado otros de los ‘beneficios’ de lo “bueno por conocer”, como su pasión por subir los impuestos a la clase media.

— Rafael De Basterra (@RafadeBasterra) May 4, 2021

Yo me acuerdo de Esther Palomera cuando publican las cifras del paro. No se porqué.

En Twitter también le echaron en cara su incapacidad de comprender (como le ocurre a Juan Carlos Monedero) que las clases más humildes “no vayan a votar a los comunistas de Iphone, casoplón y Restaurante DiverXO”.

— Joven Madrileño (@madrileno_joven) May 4, 2021

No pueden comprender que un tipo que gana 900€ no vote a quien le quiere robar el 70% de su sueldo.

Esther Palomera y Juan Carlos Monedero no entienden que los pobres, los que menos tienen no vayan a votar a los comunistas de Iphone, Casoplon y Restaurante DiverXO.

Las redes sociales no han pasado por alto que las desesperadas palabras de Palomera en contra de Isabel Díaz Ayuso son una forma de “hacerle la pelota al jefe de tu hijo”, por lo que hacen referencia al polémico tweet de Cristina Seguí del 27 de marzo de 2020, por el que afirmó que: “Hay que devolverle a Sánchez el favor de darle trabajo a tu hijo en Ferraz. Aún se esmera poco…”.

¿Es esta Esther Palomera TT?https://t.co/0UFO4VkUV7

— Tilde in the accent (@TildeEnElAcento) May 4, 2021