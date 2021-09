Ábalos ventila los trapos sucios de Ciudadanos: Pactaron una moción de censura con el PSOE para echar a Ayuso

José Luis Ábalos ventiló uno de los trapos sucios de Ciudadanos: su plan para traicionar por la espalda a Isabel Díaz Ayuso.

A pesar de que el partido de Inés Arrimadas sostiene que no tenían interés en realizar en Madrid una moción de censura tras la fallida en Murcia, el exministro de Transportes ha reconocido que sí existía un pacto con el PSOE-Podemos para echar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En una entrevista en InfoLibre, Ábalos responde a cuáles considera sus errores dentro de la política. Al hablar sobre la fallida moción de censura presentada al PP en Murcia, el socialista desvela que los planes iban más allá: hasta Ayuso.

“Cometimos el error de fiarnos de que Ciudadanos controlaba a su grupo y pensar que luego iban a dar una respuesta también en Madrid. Pero no fueron capaces”, confiesa el antiguo secretario de Organización del PSOE.

Las confesiones de Ábalos han generado un gran nerviosismo dentro de Ciudadanos. Por ejemplo, Ignacio Aguado optó por atacar a Almudena Negro por publicar en Twitter: “La confesión de Ábalos: Cs iba a presentar moción de censura en Madrid. Lo cuenta hoy en Infolibre”.

“FALSO. Si hubiéramos querido, la habríamos presentado. Y lo habríamos hecho un día, una semana o un mes antes de Murcia. Cuando nos hubiera dado la gana. Haces un flaco favor a tu profesión esparciendo basura”, afirma el antiguo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, quien justamente pasó de aliado de Ayuso a uno de sus opositores más críticos después de que la ‘popular’ lograse permanecer en su cargo tras sus buenos resultados del 4M.

FALSO. Si hubiéramos querido, la habríamos presentado. Y lo habríamos hecho un día, una semana o un mes antes de Murcia. Cuando nos hubiera dado la gana. Haces un flaco favor a tu profesión esparciendo basura. https://t.co/BRrzW3bX2v — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 20, 2021

A pesar de la pataleta de Aguado, la periodista no dudó en dejar los puntos sobre las íes: “Diputados de Cs reconocen que la firmaron. Ni uno ni dos. Ábalos dice que lo esperaban. Pero me lo invento yo. Ya. PD Lo dejaría en comentarios, pero no se puede”.

Diputados de Cs reconocen que la firmaron. Ni uno ni dos. Ábalos dice que lo esperaban. Pero me lo invento yo. Ya. PD Lo dejaría en comentarios, pero no se puede. https://t.co/Bg6XiuYPVG pic.twitter.com/AiAE2NPrJP — Almudena Negro 🇪🇸 🇩🇪 (@almudenanegro) September 20, 2021

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en demostrar su rechazo a la ‘traición’ de Ciudadanos a Isabel Díaz Ayuso:

Según El Mundo Ábalos se reunió en secreto con Cs para presentar una moción de censura a Ayuso tras la de Murcia. Ayuso tenía razón. — Pablo CG (@pablocast13) September 20, 2021

Abalos lo ha ratificado. Ines Arrimadas MENTÍA, Ayuso tenía RAZÓN

El PSOE negoció con Ciudadanos intentar sacar al PP de los gobiernos autonómicos. ¡Un golpe, vamos! pic.twitter.com/hpMiXlPpuT — Lna 🇪🇸 Tabernaria (@elenay29) September 20, 2021

Ábalos confiesa que Cs iba a presentar una moción de censura en Madrid. Lo cual demuestra que Isabel Díaz Ayuso hizo bien en convocar elecciones y sabía de primera mano lo que se cocía. Un saludo @ignacioaguado — 🇪🇸 🅿🆁🅾🅶🆁🅴🆂🆃🅾🅽🅰 🇪🇸 (@Azoteprogreston) September 20, 2021

Ábalos reconociendo que el plan era que Cs hiciese otra mocion de censura en Madrid.

Ayuso les folló el culo a ambos por listos. pic.twitter.com/vtE46LK3hb — Oriol from Chamartín (@JorgeEbola) September 20, 2021