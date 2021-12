Amenazan de muerte a Ayuso por denunciar la corrupción socialista: «Vas a acabar en una cuneta»

Isabel Díaz Ayuso es amenazada de muerte por respaldar la investigación de la corrupción socialista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid desveló este 27 de diciembre que recibió varios intentos de coacción tras mostrar su apoyo a la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, María Mercedes Zarzalejo.

Se trata de la política que denunció la presunta corrupción del anterior equipo de Gobierno municipal y que, por el momento, se ha saldado con la detención de 17 ediles socialistas y de la ex alcaldesa Mari Luz Lastra.

Ayuso ha relatado cómo, desde de que la actual alcaldesa pusiera en conocimiento de la justicia ese “posible” caso de corrupción “algunas personas han comenzado a señalarla y a acosarla”.

“Cuando llegó a la Alcaldía detectó posibles comportamientos fraudulentos que podrían estar sucediéndose desde hace muchísimos años y fue muy valiente al ponerlas en conocimiento de la Justicia en lugar de mirar para otro lado” ha resaltado la presidenta madrileña de Zarzalejo, que logró el bastón del Ayuntamiento en 2019.

“La alcaldesa y su equipo no están solos”, ha agregado Díaz Ayuso, quien ha ahondado en que los ayuntamientos tienen que trabajar “con diligencia, celeridad y no convertirse en un freno para los emprendedores y los vecinos”.

En este sentido, ha insistido en que los dirigentes tienen que dar la mayor “ejemplaridad”. “Queremos una Comunidad de Madrid de ciudadanos libres e iguales donde se respete la ley, donde no haya autoritarismo ni dejación de funciones y, por encima de todo, las administraciones cumplan con sus obligaciones”, ha apostillado.

La detención de la ex alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias se produjo el pasado 15 de diciembre en el marco de las primeras pesquisas de la Guardia Civil en torno a un presunto delito de corrupción urbanística en el pantano de San Juan denunciado por el actual equipo de Gobierno de la localidad, del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció las amenazas sin montar un ‘show’. Así como sí ocurrió con Pablo Iglesias en los días previos a las elecciones del 4-M, donde no solo quedaría arrasado por el éxito de la ‘popular’, sino que terminaría abandonando la política tras cosechar un nuevo fracaso.

En este sentido, Ayuso se mantiene fiel a sus palabras del 26 de abril de 2021, cuando tildó de “circo” la denuncia del Gobierno por las presuntas amenazas (que no llegaron a demostrarse) a figuras de la izquierda y extrema izquierda, entre las que estaba el exlíder de Podemos.

«Todos recibimos en algún momento como responsables políticos amenazas, todos, y la diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos ante las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos porque todos llevamos escolta, todos hemos sido amenazados en algún momento. Yo también he estado en una lista yihadista. También he recibido amenazas, pero lo que no hay que hacer es una y otra vez seguir aumentando el efecto de llamada», indicó durante un mitin en Torrejón de Ardoz.