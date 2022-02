Mónica García, sin escrúpulos contra Ayuso y el resultado es colosal: queda como un meme

Un día difícil para Isabel Díaz Ayuso este 17 de febrero de 2022 con tanta información surgiendo en torno a Génova y una supuesta batalla interna con Sol, pero la presidenta de la Comunidad estuvo a la altura de las circunstancias en un pleno a cara de perro en la Asamblea de Madrid.

Y es que todos los grupos de la oposición, socialistas, podemitas y los de Más Madrid, quisieron aprovechar la situación contra una líder del PP siempre infranqueable. Pensaron estos portavoces de la izquierda que si utilizaban las acusaciones sin pruebas de contratos irregulares, conseguirían siquiera ‘rozar’ a Ayuso. Estrepitoso fracaso.

Cuando le llegó el turno a Médico Madre Pistolera y Forrada, ya saben, Mónica García, aprovechó para mostrarse en la cámara regional hecha una auténtica energúmena, tratando de echar mierda sobre Ayuso acusando sin pruebas y disparando a todos lados.

Lo mejor de la intervención de la de Más Madrid llegó justo al final: «Mire señora Ayuso, le voy a hacer simplemente tres preguntas…» Lo siguiente que se escuchó fue un micro apagado y un «gracias» por parte de la presidencia de Asamblea. El ridículo de García no tiene fin y quedó como un meme. Ni el día que perreó en la Cadena SER quedó tan horriblemente mal.

Se pueden imaginar que para la del PP fue pan comido responder a todas estas insidias, en las que lo peor no era la camisa horrenda de la portavoz errejonista:

Mire, en mitad de una pandemia yo me dejé la vida por intentar gestionar esta comunidad para que saliera hacia adelante, y hoy la sociedad madrileña de izquierda a derecha, está orgullosa de sortear una crisis que no solo ha sido sanitaria sino también económica.

Lo pueden intentar todo lo que quieran pero jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto se ha dedicado a beneficiarme yo ni nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro, no lo diría con tanta claridad.

Y todo esto viene porque García está en su papel, el de pistolera, ya saben, pero le escuece mucho cada jueves el revolcón del día que le mete Ayuso.

Recordamos de forma especial otro día en el que García trató de sacar a la familia de la presidenta de la Comunidad en medio del Pleno. Ayuso terminó por llamar «profunda hipócrita» a su oponente:

Déjeme que le diga una cosa: yo no sé el nombre de sus familiares, no me interesa ni cómo se llaman su marido, su hermano ni su padre. Y es algo que usted no hace conmigo, no tiene el menor respeto. No sé dónde vive, solo sé que es una hipócrita, que dice vivir de una manera y hace totalmente lo contrario.