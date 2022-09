Pilar Rahola ataca a la diputada musulmana de ERC y Alba Vergés le ‘pinta la cara’: “¡Racista!”

La periodista Pilar Rahola cargó contra la diputada musulmana de ERC.

La tertuliana de izquierda próxima a Junts criticó el silencio de Najat Driouech por el asesinato de la joven iraní Masha Amini a manos de la Policía de la Moral por “llevar mal puesto el velo”.

“Debo estar despistada, pero no he visto ningún tuit, ni ningún acto de solidaridad de Najat Driouech en favor de Masha Amini, asesinada por la policía religiosa por no llevar el velo como exigen. Deben ser cosas del multiculturalismo progre”, indicó en un tuit.

Además, Rahola puso énfasis en que el hiyab es «un símbolo de opresión machista, impuesto con violencia y bajo amenaza de muerte en todos los países donde se aplica la sharia» y señaló que Driouech «decida ponerse ese símbolo justo cuando comienza su actividad política, es un gesto de libertad inapelable, pero con una indiscutible carga simbólica».

«Pedir justamente a una diputada que hace alarde de un símbolo machista, que se solidarice con las mujeres que son violentadas y asesinadas por no llevarlo, forma parte de la lógica de un comportamiento mínimamente solidario», recalcó.

Una publicación que llevó a que la vicepresidenta del Parlamento catalán y alcaldable de ERC por Igualada, Alba Vergés, saliera en defensa de su compañera de partido con un duro mensaje contra Rahola.

En concreto, Vergés reprochó a Rahola que «ni te autoexijas un mínimo de respeto». «Solo alimentas el discurso racista y de odio y eso es realmente peligroso. ¡Basta racismo, eso es racismo!», sentenció.

Piulades que busquen assenyalar la @najat_driouech per exigir-li una resposta a ella mentre tu @RaholaOficial ni t’autoexigeixes un mínim de respecte.

Només alimentes el discurs racista i d’odi i això és realment perillós.

Prou racisme, això és racisme! pic.twitter.com/ChhmufT5W6 — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) September 20, 2022

Sin embargo, Rahola volvió a la carga y le replicó el tuit: «te falta acusarme de nazismo para completar el círculo de tonterías». «No sabéis ni lo que decís. ¿Racismo con quien, con el pañuelo?», le preguntó.

Rahola contraatacó al decir que «tampoco puedo esperar demasiado nivel de la consejera de Salud más patética que hemos tenido nunca». «Y mientras tanto, en Irán, protestas por el asesinato de Masha Amini Estos son auténticos luchadores de la libertad, pero te importan una mierda. Hipócritas», ha concluido en otro tuit.

I mentrestant, a Iran, protestes per l’assassinat de #MashaAmini Aquests són autentics lluitadors de la llibertat, però us importen una merda. Hipòcrites. pic.twitter.com/my4ruKXHdp — Pilar Rahola (@RaholaOficial) September 21, 2022

Para justificar su ataque, Rahola insistió en que «una diputada catalana que hace alarde del hiyab no considere que debe decir nada». «Personalmente creo que es vergonzoso», remarca.

Finalmente, lamentó que «salga el histerismo progre banalizando conceptos como racismo o xenofobia» y remarcó que «esta negación del debate y la permanente criminalización de quienes opinamos críticamente sólo sirve para alimentar a la extrema derecha».

«Constatar, una vez más que determinada progresía practica un buenismo patético y letal hacia el islamismo. Ven a un cura o a un rabino y se ponen enfermos. Ven a un imán y tienen un orgasmo».