El caso ‘RaboCop’ escuece a la izquierda: se hacen los indignados y hasta piden la comparecencia de Marlaska

Descubren a Mata Hari.

El nivel de absurdo al que estamos llegando supera todos los límites. Ahora, un grupo de cinco mujeres que pertenecen a movimientos independentistas denuncian a un Policía Nacional infiltrado por abusos sexuales pese a haber mantenido relaciones consentidas. El motivo: aseguran que no lo hubiesen hecho si hubiesen sabido que era un agente de la ley.

La cosa ha llegado al punto de que EH Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, BNG y PDeCAT, ha registrado este lunes 30 de enero, una solicitud de comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien señalan de máximo responsable por este caso.

El caso fue dado a conocer por el medio afecto a la izquierda radical catalana La Directa, a través de un reportaje que constituye un verdadero acoso al policía infiltrado, ya que dan a conocer su nombre y apellido, dónde residía y hasta la fecha de graduación del cuerpo de seguridad. Detallan que el agente del Estado estuvo «infiltrado en el movimiento popular e independentista de Barcelona durante tres años». El texto es la segunda pieza sobre un agente infiltrado en los grupos independentistas, ya que siete meses antes habían publicado la presencia de otro oficial encubierto.

En el reportaje se publica el testimonio de «ocho mujeres que mantuvieron relaciones sexoafectivas» con él «sin saber que era un agente encubierto de la policía española» y aseguran que esta acción se trata de «espionaje de Estado» pese a que la infiltración en este tipo de grupos son propias de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El periódico explica que las mujeres «forman parte de diferentes espacios y no todas se conocían entre sí».

De acuerdo al medio catalán, el agente infiltrado en los entornos de la CUP «logró el acceso a viviendas, centros sociales o ateneos –en algún caso llegando a tener copia de sus claves–, en gran medida, mediante las relaciones sexoafectivas que estableció en entornos festivos ya través del aplicación de citas OkCupid». El agente habría tenido una relación de pareja con dos de estas mujeres.

El periódico de izquierdas explica que el policía encubierto participó en las manifestaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél; contra cuatro desahucios, contra «una intervención de los Mossos d’Esquadra en la calle Languedoc» e incluso que fue multado con 600 euros por los antidisturbios de la Brigada Móvil. También detalla que acudía a centros okupados o de reunión de grupos independentistas -que define como «espacios autogestiondos y comunitarios»- como Can Masdeu, Can Batlló, Kasa de la Montaña, el Ateneo la Armonía y La Comunal. El agente se habría marchado de Barcelona, ​​el pasado 30 de octubre de 2022.

Así las cosas, ahora cinco de las ocho mujeres con las que sostuvo relaciones sexuales consentidas, han interpuesto un recurso contra el agente y aseguran que sufrieron «abuso sexual y tortura» porque el policía infiltrado no descubrió su verdadera identidad. Además, también denuncian un presunto delito de descubrimiento o revelación de secretos por parte del policía. La representación legal la lleva Irídia, un colectivo adepto a la izquierda radical y subvencionado por el Govern. También participa el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT).

Diversas fuentes legales consideran esta denuncia como un disparate porque mentir para mantener relaciones sexuales pese a no ser ética ni moralmente correcto, no constituye un delito. Y es que el consentimiento sexual no exige conocer todas las cualidades de la otra persona, a diferencia el consentimiento matrimonial.

También señalan que como los hechos sucedieron previo a la reforma del 2022 de la ley del ‘Sí es sí’, se aplicará la normativa que más favorezca al reo, que podría ser la anterior normativa.

En cuanto a la revelación de secretos, se debe demostrar que el acusado accedió o se apoderó de forma ilícita de documentos con datos personales o de cualquier tipo, o que instaló dispositivos de escucha, algo que no ha sucedido.

Lo del espionaje por parte del Estado no es nada nuevo, es algo que se ha hecho siempre para debilitar a grupos extremistas y desestabilizadores. Tampoco es inusual el uso del flirteo y el sexo como herramientas empleadas por los espías. Lo que sí es nuevo y sorprende es la actitud de indignados de grupos que hace nada aplaudían a la ‘tigresa’ de ETA Idoia López Riaño, también conocida como ‘Margarita’ y que formó parte del peligroso ‘comando Madrid’, que sostuvo relaciones sexuales con Guardias Civiles para obtener información de utilidad para la banda terrorista.