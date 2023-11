García-Gallardo silencia al ‘feminista’ PSOE: «No voy a aceptar ninguna lección del partido del Tito Berni, Ábalos, Puente y Tudanca»

Juan García-Gallardo dejó mudo al ‘feminista’ PSOE.

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el PSOE criticó que «no ha recibido ni una disculpa» por el «gesto obsceno» que realizó el vicepresidente en la anterior sesión de las Cortes, pero el vicepresidente de la Junta respondió de forma contundente.

García-Gallardo advirtió al PSOE de que no acepta lecciones de respeto a las mujeres del partido de «Tito Berni, el partido de Óscar Puente, de José Luis Ábalos y de Luis Tudanca». Y añadió con ironía: «No me hagan explicar por qué».

En concreto, el vicepresidente ha pedido la palabra tras la intervención de la procuradora socialista Nuria Rubio para defender la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE sobre violencia contra las mujeres, en cuya argumentación ha insistido en culpar a García-Gallardo de hacer un gesto obsceno hacia procuradoras socialistas la anterior sesión en las Cortes.

«En el último Pleno de las Cortes asistimos a una de las situaciones más bochornosas de este Parlamento, cuando el vicepresidente nos hizo un gesto obsceno y machista a dos procuradoras», indicó, tras lo que afeó que procuradores del PP, «no solamente callaban, sino que se reían». «Incluso alguno de ustedes lo ha puesto en duda», insistió. Además, Rubio lamentó que, por el momento, el PSOE «no ha recibido ni una disculpa».

Ante estas alusiones, García-Gallardo ha insistido en que la intervención de la socialista «ha estado trufada de mentiras». «Yo no voy a aceptar ninguna lección de respeto a las mujeres del partido del Tito Berni, del partido de Óscar Puente, del partido de José Luis Ábalos y tampoco del partido listo banca y no me hagan explicar por qué», ha zanjado.

Tras este debate, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, y el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha afeado que sea VOX quien defienda a la mujeres cuando «se manifiestan con muñecas hinchables rezando el rosario».

Por su parte, la procuradora de VOX Susana Suárez ha considerado que el PSOE está «obsesionado» con el vicepresidente. «Lo suyo es de tener muy poca vergüenza, señora Rubio, ustedes, los del partido de las prostitutas y la cocaína, los de las fiestas del Tito Berni y los que se gastaron el dinero de los partidos, de los parados andaluces en esto mismo, no tienen que venir a dar ninguna lección de nada a este Parlamento», ha afeado.