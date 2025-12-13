El precio de defenderse: la implacable teoría de los “platos rotos” que castiga a policías y guardias civiles

En España existe una realidad de la que casi nadie habla y que afecta a miles de policías y guardias civiles: cuando un agente se ve implicado en una intervención complicada, el sistema penal no mira el contexto, no revisa el historial del agresor ni atiende al riesgo asumido. Solo observa el resultado material, las lesiones producidas y los daños cuantificables. Así nace lo que el criminólogo Rafael Castro Torres define como la “Teoría General de los Platos Rotos Policiales”, esa ecuación perversa por la cual “el que rompe un plato paga un plato, y el que rompe dos paga el doble”, aunque esos platos se rompan defendiendo tu vida o la de un ciudadano.

La historia que lo inspira es real. Casimiro Villegas, policía local de Sevilla, vivió en 2013 el infierno de ver irrumpir a cuatro individuos en su casa de madrugada. Al defenderse, comenzó para él un procedimiento judicial donde todo –absolutamente todo– quedó reducido a lesiones, informes médicos y calificativos jurídicos encorsetados. Nada importó que fuera su casa, su familia, su integridad ni el hecho evidente de que actuó como cualquiera para evitar un daño mayor.

A raíz de todo esto, un servidor le cuenta como también había sido condenado en su momento por defenderse, se encontró con la misma maquinaria: un sistema que etiqueta desde el minuto uno. La primera versión, la primera frase, incluso el primer gesto, acaban determinando toda la causa. Esa “etiqueta” inicial —puesta por un agente, un testigo, un delincuente o un periodista— se convierte en dogma procesal. Desmontarla después es casi imposible.

A ello se suma lo que el autor llama el “Sistema Policial rutinario”, donde influye si la intervención se produce al final del turno, si quien interviene está saturado o si el oficial de servicio mantiene una actitud mecánica. El abogado —otro elemento de la teoría, el “abogado sin alma”— puede ser un aliado… o un espectador ausente. Y entonces aparece el viejo elefante judicial, un sistema lento, cansado y colapsado que, por inercia, mantiene cada imputación como si fuera un trámite inevitable.

El proceso puede durar años. Doce años tuvo que esperar un guardia civil de Murcia para ser absuelto por una actuación profesional en 2006. Doce años. Para un servidor público joven, sometido a estrés y expuesto a la presión, esa espera deja secuelas devastadoras.

La peor de ellas es la mala soledad. Cuando el agente pasa de pertenecer al grupo a convertirse en un problema. La institución mira a otro lado. Los compañeros evitan implicarse. Y el mensaje no escrito se resume en una frase brutal: no dejes que la realidad estropee la buena imagen del cuerpo.

Llegan entonces las bajas psicológicas, muchas veces derivando en una verdadera fobia al uniforme, un trastorno alimentado por la falta de apoyo institucional, la incertidumbre judicial y la sensación de abandono. Lo que empezó como una medida temporal de protección se convierte en un callejón sin salida.

Y cuando, al fin, llega el juicio, el agente descubre que su drama no ocupa ni un minuto en la conciencia de nadie. El fiscal bosteza. El juez revisa su manicura. El abogado improvisa. Y aparece la figura del “acuerdo de conformidad”, ese instante mercantil donde, tras años de sufrimiento, te dicen: o firmas o te arriesgas a todo.

Es en ese momento cuando nace la frase que resume esta teoría: “Cómo buscarse la ruina por defenderse”.

La “Teoría General de los Platos Rotos Policiales” no pretende victimizar a nadie, pero sí denunciar un sistema que, cuando se equivoca, castiga doble. No siempre el resultado es negativo, pero cuando toca, toca: como los pimientos de Padrón, “unos pican y otros no”.

Casimiro, y tantos otros como él, lo saben bien. Porque en España, si un agente se defiende… puede acabar pagando todos los platos rotos.