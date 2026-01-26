Otra ‘gambada’ de Marga Prohens: Baleares cede ante Mónica García con la lista de objetores al aborto

Marga Prohens, presidenta del gobierno balear, va por libre.

Tenerla al frente de una región de los populares es un bochorno para el PP nacional.

La última es que finalmente se pliega a la una de las ministras más lamentables del Gobierno de Sánchez, Mónica García.

Publica OkDiario que el Ejecutivo autonómico ha accedido finalmente al requerimiento de la ministra de Sanidad: ya se ha confeccionado la lista de médicos que alegan objeción de conciencia para no realizar abortos. Aunque fuera del plazo estipulado, lo han hecho con cautela, manteniendo el registro en la Conselleria de Salut sin enviarlo a Madrid. De este modo, Isabel Díaz Ayuso queda como la única en resistencia, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avanza por su negativa.

Este asunto remite a la reforma de la ley del aborto del 2023, impulsada durante la gestión de Irene Montero en Igualdad. Dicha norma obligaba a las comunidades autónomas a crear registros de objetores –médicos, enfermeros o anestesistas– para asegurar el acceso al aborto en el sistema público. En octubre de 2025, el Gobierno central envió cartas a Baleares, Aragón, Asturias y Madrid, exigiendo cumplimiento en un plazo de tres meses bajo amenaza de acciones legales. Aragón y Asturias cedieron antes; Baleares, que se retrasó hasta enero de 2026, finalmente se pliega ahora. Solo Madrid resiste y es acusada por Mónica García de vulnerar derechos reproductivos al desviar el 99% de los casos hacia el sector privado.

La consellera balear Manuela García ya había anticipado en diciembre que Baleares elaboraría el registro, aunque sin prisa ni intención de enviarlo a Sanidad. Cumplir con esta exigencia evita una denuncia similar a la que enfrenta Madrid, donde la Abogacía del Estado ha solicitado medidas cautelares para forzar su creación inmediata. Prohens, del PP, defiende su gestión sanitaria –con un incremento presupuestario de 240 millones y una reducción en las listas de espera para operaciones– pero esta cesión contradice sus críticas al Gobierno central por recortes y por el reciente caos generado por la huelga médica.

Demuestra una vez más esta Prohens que va por libre y que es lo más parecido a una Cristina Cifuentes de turno en el seno de los populares. Le quedan dos telediarios.

Antecedentes del pulso entre autonomías y Ministerio

La disputa por el registro de objetores no se ha gestado repentinamente. Pedro Sánchez advirtió en su carta que sin acción se activarían mecanismos que podrían llevar hasta el Tribunal Constitucional. La respuesta contundente de Ayuso fue clara: «No se va a señalar a nadie por dejar de abortar; váyanse a otro lado». Por su parte, Mónica García contraatacó: «Las mujeres nos quedamos y ejercemos nuestros derechos». En Baleares, este tema se complica con tensiones locales. La huelga médica atribuida por Prohens al Estatuto Marco impuesto por García provocó la cancelación de 11.538 consultas y 316 cirugías. La presidenta acusa al PSOE de haber recortado un 50% del presupuesto sanitario para 2024 mientras defiende su plan ante esta situación.

Cronología clave : Octubre 2023: Aprobación ley aborto con registro obligatorio. Octubre 2025: Cartas de Sánchez a cuatro autonomías. Noviembre 2025: Ministerio denuncia a Madrid. Enero 2026: Baleares elabora lista confidencial.

:

Prohens navega entre su pacto con Vox –que impulsa derogar la ley de memoria democrática– y las presiones desde el ámbito estatal. Quienes critican esta «gambada» ven en ella un pragmatismo destinado a evitar litigios, aunque aliados como Ayuso quedan expuestos ante tal decisión. La consellera Manuela García sostiene que es fundamental mantener la confidencialidad para respetar la libertad profesional en un año donde se registraron alrededor de 100.000 abortos en España (datos correspondientes a 2023).

Consecuencias en la sanidad balear y nacional

Esta decisión podría ayudar a calmar las aguas con Sanidad, pero también aviva debates ideológicos encendidos. En Baleares, las derivaciones desde Manacor hacia Son Llàtzer o Son Espases debido a las listas de espera generan tensiones con el PSIB, que acusa al Govern de deteriorar lo público. Prohens, por su parte, desvía responsabilidades hacia Madrid, señalando una «marea de corrupción y acoso sexual», tratando así de cambiar el enfoque del conflicto médico. A nivel nacional, el PP exige a García que retire el Estatuto Marco, considerado «lesivo» por invadir competencias autonómicas y crear expectativas engañosas sin los fondos necesarios.

El registro confidencial tiene como objetivo evitar discriminaciones hacia los objetores; sin embargo, sus opositores lo denominan «lista negra». Baleares lo retiene internamente intentando equilibrar ley y derechos laborales. Mientras tanto, la huelga médica –más contundente que nunca– deja huellas profundas: Prohens solicita renegociar desde cero mientras regiones como Andalucía critican la «arrogancia» mostrada por la ministra.

Curiosamente, Baleares figura entre las últimas comunidades en ceder ante este requerimiento; no obstante, su lista permanece dentro del territorio insular. En este año se contabilizaron cerca de 100.000 abortos en España; Madrid deriva casi todos los casos hacia lo privado. Así las cosas, Ayuso continúa sola resistiendo mientras García se prepara para más batallas judiciales en este complejo pulso que entrelaza sanidad, conciencia y política; un escenario donde Baleares opta por una gambeta discreta.