VOX parte en Castilla y León del 17% y 13 diputados y apunta al 20% y los 20 escaños

El viento sopla de cola.

Y a la evidencia -ratificada en Extremadura y Aragón– de que el PP no sabe como frenar a VOX, se suma ahora otra mucho más interesante: el PSOE tampoco.

El ascenso de los de Abascal amenaza a los socialistas, que podrían perder el segundo puesto en más de una provincia y en varias capitales

VOX se presenta con fuerza en la precampaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León, programadas para el 15 de marzo de 2026.

Las últimas encuestas le otorgan un 17,6% de intención de voto, cifra que le permite mantener sus 13 diputados actuales.

Sin embargo, las proyecciones indican un posible ascenso hacia el 20% y hasta 20 escaños. Este crecimiento se produce tras haber duplicado sus resultados en Extremadura y Aragón, donde ha consolidado su posición frente al PP.

El derribo de las chimeneas de Compostilla II hoy, es una nueva traición a los españoles por culpa del fanatismo climático. Cubillos del Sil y El Bierzo pierden una parte de su historia. Las lágrimas y la indignación de hoy tienen culpables. ¡Reconstruiremos todo lo que… pic.twitter.com/zgOFeti264 — Carlos Pollán Fernández (@CarlosPollan) February 12, 2026

En Ávila, Abascal presentó a Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes regionales, como candidato a la Presidencia de la Junta.

Pollán, nacido en León en 1967 y ex presidente del Ademar de León, liderará la lista por León, una provincia crucial donde Vox logró un 15,38% en las elecciones de 2022.

Abascal, que recorrerá los pueblos para hacer campaña, vaticinó «mucho más Vox» y exhortó al PP a «cambiar de rumbo» si desea alcanzar un pacto. «Vamos a ganar», aseguró el líder nacional con una mezcla de humildad y ambición, ante un partido que ve en estas elecciones su oportunidad dorada en la región.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico y candidato a un tercer mandato, ha comenzado su ofensiva electoral en Salamanca.

Acompañado por alcaldes y concejales, así como por Alberto Núñez Feijóo, dejó claro que no cederá ante el PSOE ni permitirá que le pisoteen: «Las condiciones las estableceremos nosotros».

Mañueco defendió su gestión en temas como regadíos y apoyo a jóvenes agricultores tras las recientes inundaciones. «Nosotros somos el partido del mundo rural», subrayó, marcando así su territorio frente al avance de Vox, especialmente tras las protestas agrarias.

La contienda por el voto rural y el legado del pacto fallido

El enfrentamiento entre PP y Vox se centra principalmente en el voto rural, un bastión tradicional del partido popular.

Mañueco destaca sus inversiones en modernización del medio rural mientras que Vox se hace eco del descontento generado por incendios forestales y políticas europeas. Feijóo no perdió la oportunidad de ironizar sobre sus rivales: «Los terceros, con un tercio de nuestros votos, se creen vencedores». El líder popular también hizo mención al final abrupto de la coalición PP-Vox en 2022, después de 813 días al frente de un gobierno pionero que otorgó a los de Abascal una vicepresidencia y tres consejerías (Agricultura, Industria y Cultura).

En las elecciones pasadas de 2022, el PP consiguió 31 escaños frente a los 28 del PSOE, mientras que Vox emergió con 13 escaños que fueron fundamentales para alcanzar la mayoría absoluta con 44 votos.

Ahora bien, con el crecimiento nacional de Vox, que está tan solo a ocho puntos del PSOE según las encuestas actuales, suponen una seria amenaza para la hegemonía popular. Pollán fue elegido directamente por Abascal dejando atrás otras candidaturas como la de David Hierro; representa así una lealtad orgánica al partido. Sin embargo, su pasado al frente del Ademar ha suscitado críticas debido a problemas económicos vividos por el club.

Desde Aragón, Vox exige «consejerías con presupuesto» además de una vicepresidencia; condiciones que podría trasladar a Castilla y León si logra crecer significativamente. Fúster, portavoz nacional del partido verde, lanzó una advertencia: «Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino».

Desde Ávila Abascal continuó calentando motores: «Cambien de rumbo o nos encontraremos». Aunque el PP pronostica una victoria clara para Mañueco, parece evidente que pactos serán inevitables dada la fortaleza creciente de Vox.

Escenario electoral y claves del enfrentamiento

Las elecciones del 15 de marzo renovarán un total de 82 procuradores distribuidos entre las nueve provincias. Se han presentado un total de 131 listas provenientes de 26 partidos; sin embargo solo nueve competirán en todas las circunscripciones: PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde, IU, Sumar, Verdes Equo, PACMA y PCAS-TC.

Partido Escaños 2022 Proyección actual PP 31 Mayoría relativa probable PSOE 28 Derrota anunciada Vox 13 Hasta 20 escaños Otros 10 Fragmentados

La campaña oficial comenzará el próximo 27 de febrero, dando paso a dos semanas llenas de actividad política intensa. Mientras tanto, desde Vox se busca prolongar su efecto autonómico; por su parte Mañueco moviliza al PP rechazando cualquier acercamiento hacia los socialistas. Feijóo incluso llegó a hurgar en viejas heridas del PSOE, comparando a Óscar López con el fallecido Lambán.

Entre curiosidades destaca que aunque Pollán dejó al Ademar en una situación complicada, Vox confía plenamente en su perfil institucional. En León se suma también el descontento por incendios al pujante sentimiento leonesista. Abascal eligió Ávila para este acto clave; allí es donde Vox ha crecido un notable 5% desde las últimas elecciones. Y no hay que olvidar que aquí nació el pacto PP-Vox en 2022; fue cuna nada menos que de la primera coalición con ultraderecha en España.