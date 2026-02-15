Abascal, que hizo subir a VOX en todos los sitios que visitó de Aragón y Extremadura, se batirá el cobre en todos los pueblos de Castilla y León

Hasta la extenuación,

Voto a voto, paisano a paisano y plaza a plaza.

Santiago Abascal no se detiene.

El líder de VOX inicia la precampaña electoral en Castilla y León con una intensa ruta que abarcará más de 600 kilómetros en dos días, desde Peñafiel en Valladolid, pasando por Soria, hasta llegar a Lerma en Burgos y Segovia.

Esta estrategia surge como respuesta al reciente éxito: en Aragón y Extremadura, VOX registró un aumento en todos los municipios que visitó Abascal, convirtiéndose en la primera fuerza en 39 localidades aragonesas y empatando con el PP en bastiones como la localidad extremeña de Talayuela.

Casos como el de La Muela, cansada de los molinos eólicos, o el pueblo con mayor población musulmana de Extremadura, evidencian cómo su mensaje contra las energías renovables y la inmigración resuena en la llamada España vaciada.

En este contexto, Castilla y León se presenta como un terreno fértil para sus ambiciones. Las elecciones del próximo 15 de marzo serán una prueba crucial después de la ruptura con el PP de Alfonso Fernández Mañueco, quien ha gobernado en minoría durante año y medio.

Además, Abascal ha designado a Carlos Pollán, presidente de las Cortes, como candidato a la Junta, asegurando que los ciudadanos demandarán «más VOX, mucho más VOX«.

La formación tiene mucho en juego en esta comunidad donde todo comenzó: el año pasado lograron un 17,6% y entraron al gobierno por primera vez.

Ahora, tras duplicar sus resultados en Aragón y Extremadura, se proponen crecer con determinación, aunque sin perder la cautela.

Encuestas y provincias clave

Las encuestas más recientes presentan un panorama dominado por la derecha. Según SyM Consulting para La Nueva Crónica, VOX alcanzaría el 20,6%, lo que le permitiría sumar hasta 19 escaños en las Cortes (seis más que hace dos años), mientras que el PP se mantendría como líder con un 32% y obtendría 29 procuradores (dos menos).

Por su parte, el PSOE se desploma al situarse en un 27,44% con 25 escaños (tres menos), afectado por casos de corrupción.

Las provincias clave para VOX incluyen todas salvo las de Ávila y Burgos , donde podrían conseguir un procurador adicional. Localidades como Valladolid , Soria , León , Palencia , Zamora , Segovia y Salamanca son esenciales debido a su peso rural.

incluyen todas salvo las de y , donde podrían conseguir un procurador adicional. Localidades como , , , , , y son esenciales debido a su peso rural. El ambiente entre los populares es tenso: hay preocupación por si Vox nacionaliza la campaña enfocándose en temas como el acuerdo con Mercosur o la inmigración ilegal, asuntos que podrían desgastar su apoyo entre los votantes del campo.

En cuanto a la izquierda, parece que tanto Podemos como otras formaciones como IU o Sumar quedan relegadas a posiciones irrelevantes. ¿Podrán resistir el embate del PSOE y sus aliados? Parece complicado: su fragmentación les juega en contra, mientras que el nuevo líder socialista, Carlos Martínez, aún no logra remontar.

Partido Votos estimados Escaños proyectados Cambio vs. 2022 PP 32,02% 29 -2 PSOE 27,44% 25 -3 Vox 20,6% 19 +6 Otros Resto 9 Estable

Para afrontar esta maratón electoral, Abascal se mantiene en forma: sigue un régimen basado en ayunos para depurar su organismo y consume carne, huevos y pescado.

Ha logrado perder ya 8 kilos y asegura sentirse al máximo nivel, algo que confirman quienes están cerca de él. «El ayuno es fundamental para descansar», comenta su círculo cercano; es clave para conseguir récords de kilómetros recorridos y pueblos visitados. En León, Pollán ha dado un golpe simbólico al demoler una central térmica, marcando así el ocaso de una España industrial olvidada.

El PP observa atentamente: no desea pactos prematuros y pone a Vox frente a sus «incongruencias» fuera del gobierno.

Mañueco insiste en «menos ruido y más nueces», pero Abascal logra conectar con ese descontento rural causado por largas listas médicas, altos alquileres e inseguridad. En Extremadura, VOX presiona por políticas más duras o incluso una repetición electoral; mientras tanto, en Aragón supone una amenaza para la mayoría popular.

Curiosamente, Abascal es el único líder nacional cuya imagen aparece junto a candidatos locales en carteles electorales; sus furgonetas lanzan gritos contra el PP y PSOE con lemas como «¡Que no te estafen!».

En La Muela pasó del 0% al 31,2% superando al PP; mientras que en Talayuela consiguió captar 491 nuevos votos denunciando radicalización.

Datos que VOX espera replicar ahora entre los pueblos castellanos-leoneses.