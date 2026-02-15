El crecimiento ‘imparable’ de VOX cambia las reglas de juego y amenaza la mayoría absoluta del PP en Andalucía

Juanma Moreno llegó a las elecciones de 2022 con una mayoría absoluta de 58 escaños, una posición que parecía inexpugnable.

Sin embargo, cuatro años después, esa fortaleza comienza a resquebrajarse. Los últimos sondeos del Centro de Estudios Andaluces (Centra), conocido popularmente como el ‘CIS andaluz’, dibujan un panorama que hace unos meses era impensable: VOX se posiciona como la única formación capaz de experimentar un crecimiento notable, mientras que la mayoría absoluta del presidente andaluz se estrecha peligrosamente.

Este fenómeno no es exclusivo de Andalucía. Extremadura fue una advertencia, y Aragón se convirtió en una realidad.

En las recientes elecciones aragonesas, VOX logró captar 14 escaños frente a los 26 del PP, consolidándose como el destino preferido para quienes votan por cuestiones relacionadas con identidad, inmigración y seguridad.

Ahora, la tendencia electoral parece dirigirse hacia el sur. Los sondeos internos del PP-A, según fuentes del partido, son calificados como «buenísimos» para VOX, un término que, en el argot político, significa todo lo contrario para quien lo menciona.

La formación liderada por Santiago Abascal podría incrementar sus 14 escaños actuales hasta alcanzar entre 19 y 22 diputados, lo que obligaría a Moreno a buscar acuerdos con los ultraconservadores para mantener su proyecto político a flote.

Cifras que hablan por sí solas

El barómetro de diciembre de 2025 ofrece un panorama desolador para los socialistas y alentador para la ultraderecha.

El PP mantendría su posición como primera fuerza con un 40,2% de los votos, permitiéndole obtener entre 53 y 55 escaños en un Parlamento compuesto por 109 miembros.

Aunque pierde fuerza respecto a 2022, su base electoral se mantiene.

Sin embargo, ese margen es crítico: la mayoría absoluta exige 55 escaños y los sondeos colocan al partido al borde.

Por su parte, VOX, bajo el liderazgo de Manuel Gavira, aparece con un apoyo del 17,5% y podría conseguir entre 19 y 22 escaños, cuatro puntos más que en las pasadas elecciones.

Lo más alarmante para la izquierda es que la distancia para superar al PSOE-A se reduce a solo 3,9 puntos. El mecanismo es conocido: no hace falta que el PP colapse para que VOX suba; basta con que parte del electorado priorice «señal» sobre «gestión».

En Aragón, el presidente Jorge Azcón decidió centrar su discurso en atacar a Sánchez, lo cual llevó a muchos votantes a decir aquello de «voto al original». Si Moreno comete el mismo error, podría enfrentar consecuencias similares.

El aumento de VOX no solo proviene del electorado del PP.

Los análisis indican que también capta votos descontentos con el PSOE, aunque en menor medida. En términos de bloques ideológicos, la derecha se refuerza: sumando los votos del PP y los de VOX, alcanzarían entre 72 y 77 escaños juntos, representando más del 57% del voto total. Mientras tanto, la izquierda sigue fragmentada y apenas llegaría al 37,7%.

El batacazo histórico de María Jesús Montero

A medida que Vox crece, el panorama para el PSOE-A se oscurece aún más. María Jesús Montero, conocida coloquialmente como Chiqui, asumió la secretaría general del partido tras la estrepitosa caída de Juan Espadas en 2022. Su liderazgo no ha logrado revitalizar una formación que fue un bastión indiscutible durante más de tres décadas. Las cifras son contundentes: el PSOE-A cae hasta un 21,4%, lo cual se traduce en una horquilla de entre 25 y 28 escaños, muy por debajo de los 30 obtenidos en las últimas elecciones. Este resultado marcaría un récord negativo jamás visto en Andalucía.

El peso del pasado de Montero resulta abrumador. Su gestión como consejera de Salud entre 2009 y 2013 incluyó recortes drásticos que afectaron a más de 7.700 plazas en el SAS, fusiones hospitalarias cuestionadas por la Cámara de Cuentas, así como una precariedad laboral alarmante debido al aumento masivo de contratos por acumulación de tareas hasta un insólito 800%.

Hoy día, cuando la sanidad representa una preocupación primordial para los andaluces —un preocupante 56,8% califica como mala o muy mala la gestión de Moreno— ella no ha sabido aprovechar ese descontento popular. El partido popular utiliza su historial para responder ante las críticas; afirmando que los profesionales sanitarios prefieren su gestión y claman «por Dios que no vuelva» Montero.

Su estilo directo y muchas veces estridente genera opiniones encontradas entre la ciudadanía. Apodada cariñosamente como Chiqui en algunos círculos periodísticos, provoca tanto simpatías como rechazos; sin embargo, nada de esto se traduce en votos favorables para su partido. La situación interna del PSOE resulta tensa: detenciones relacionadas con excolaboradores suyos alimentan las críticas hacia su gestión dentro del partido andaluz.

En un mitin reciente celebrado en Sevilla evitó responder acerca del motivo por el cual el partido no logra despegar pese a la crisis sanitaria actual. Su intención directa apenas alcanza un escaso 19,4%, mientras que los números para Moreno rondan entre el 33,1% y el 35,1%.

El efecto Aragón y los riesgos para la gobernabilidad

Los analistas políticos advierten sobre lo que han denominado «efecto Aragón»: un contexto electoral polarizado donde Vox puede superar las expectativas reflejadas en los sondeos y donde el PSOE puede ver mermada su capacidad debido a desmovilización electoral.

Esto no implica necesariamente una «ola» automática; sin embargo, sí incrementa la probabilidad de que la mayoría absoluta del PP quede comprometida. Si esa frontera se cruza efectivamente, sería nuevamente crucial contar con el apoyo decisivo de VOX para garantizar la gobernabilidad en una región donde el partido popular ha ejercido control sin necesidad de pactos desde hace más tiempo.

El reloj corre: el PP tiene más de tres meses para reconducir esta situación crítica. La efectiva gestión durante el accidente ferroviario en Adamuz y las lluvias torrenciales ocurridas en febrero han jugado a favor del candidato popular. A pesar de ello, existe une inquietud palpable dentro del PP-A. Según varios miembros consultados hay un «riesgo real» de perder esa tan ansiada mayoría absoluta; lo cual permitiría a Vox volver al primer plano mediático dentro de la política andaluza con poder suficiente para negociar políticas sobre migración o seguridad ciudadana.

Curiosidades electorales

Como dato interesante cabe mencionar que el sondeo realizado por Centra consistió en unas impresionantes 3.600 entrevistas telefónicas con un margen estimado de error ±1,6%.

VOX lleva cuatro meses consecutivos subiendo en las encuestas nacionales alcanzando cifras récords cercanas al 18% según los últimos barómetros realizados.

En las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 lograron su mejor resultado hasta ahora con un total de 52 escaños tras conseguir un respaldo del 15,08% . Ahora mismo las proyecciones sugieren que podrían incluso superar esa marca histórica.

Montero, originaria de Jerez, junto al Guadalquivir, adquirió este apodo durante tertulias sevillanas gracias a su tono vehemente . Mientras tanto , Vox toca techo histórico aquí , justo cuando el PSOE enfrenta uno d sus peores momentos dentro d su cuna electoral.