PP y VOX mantienen la mayoría absoluta en Valencia, según todas las encuestas

Aunque las elecciones aún están lejos, los sondeos electorales ya esbozan un panorama claro en la Comunitad Valenciana: el bloque formado por PP y VOX conserva la mayoría absoluta de 50 escaños en las Cortes Valencianas.

La media de cuatro encuestas publicadas en las últimas semanas coloca a los populares como la opción más votada, aunque con una caída notable en sus apoyos que se dirigen hacia VOX.

Por su parte, el bloque de izquierdas, compuesto por PSPV-PSOE y Compromís, se queda atrás, sin poder alcanzar los 50 escaños necesarios.

Este patrón se repite en diversas encuestas: una de Electomanía, otra del PSPV-PSOE, la realizada por Compromís (elaborada por GfK) y la impulsada por el expresidente Francisco Camps a través de NC Report.

En promedio, el PP descendería de sus actuales 40 escaños a 27, mientras que VOX aumentaría su representación de 13 a 23. Juntos lograrían justo la mayoría.

En cuanto a los socialistas liderados por Diana Morant, que antes estuvo al mando Ximo Puig, fluctuarían entre 27 y 28 diputados, cayendo por debajo de los 31 obtenidos en 2023. Por otro lado, Compromís parece ganar terreno, aumentando de 15 a entre 21 y 22 escaños, pero no lo suficiente para cambiar el rumbo.

El auge de Vox y la fuga popular

El sondeo elaborado por Francisco Camps, realizado entre el 2 y el 18 de febrero de 2026 con un total de 1.500 entrevistas, revela un escenario donde se produce un trasvase considerable de votos. El PP caería al 30,7% (frente al 35,1% cosechado en 2023) y se quedaría con solo 31 escaños; mientras tanto, Vox ascendería al 18,9% y obtendría 21 diputados. Camps ha financiado este estudio con el fin de presionar para convocar un congreso regional del PP donde se vote directamente a los militantes. Argumenta que su liderazgo podría frenar la «sangría» del 18,7% de votantes populares que se desvían hacia Vox y del 7,4% que optan por no votar.

Las encuestas desde la izquierda coinciden en ciertos aspectos. La del PSPV-PSOE otorga a los socialistas unos 30 escaños y a Compromís unos 20; mientras que Vox se posiciona con 22 y el PP con 27.

Por su parte, el sondeo realizado por Compromís presenta una visión más optimista para la izquierda: coloca a Vox como primera fuerza con entre 25-26 escaños (24,4%), a ellos mismos como segundos también con otros tantos (23,7%), y empata al PP con el PSPV en un rango de entre 24-25. Sin embargo, ninguna encuesta otorga una mayoría al bloque progresista. Sin embargo, la apertura del juicio contra Mónica Oltra puede sepultar las esperanzas del partido de extrema izquierda.

Juanfran Pérez Llorca, actual president de la Generalitat, recibe estos datos durante sus primeros tres meses al frente del gobierno. El PP ya cuenta con sondeos internos que evalúan cómo está siendo percibida su gestión tras la dimisión de Carlos Mazón, aunque todavía no han sido divulgados públicamente.

Tensiones internas y preocupaciones ciudadanas

Camps se presenta como presidenciable, según la encuesta que presenta: un notable 40,5% de votantes del PP lo ven como la mejor opción para revitalizar el partido; le siguen Pérez Llorca (33,4%) y María José Catalá, alcaldesa de Valencia, con un modesto (10,1%). Además, destaca su capacidad para atraer votos de Vox liderando con un impresionante 42%. Insiste en que hay que buscar mayorías absolutas sin necesidad de pactos: «No podemos seguir esperando gobernar apoyándonos en otro partido». Aunque sus rivales prefieren guardar silencio sobre esto, Génova ha decidido postergar el congreso regional.

Las inquietudes principales entre los valencianos giran en torno a temas como seguridad ciudadana, vivienda e inmigración irregular según el estudio mencionado por Camps. Esto beneficia claramente a Vox, quien capitaliza el descontento generado tras la DANA y ante una fragmentación evidente del centro-derecha. El PP retiene apenas un escaso 71,2% de su voto obtenido en las elecciones pasadas; un registro alarmante.

Partido Escaños 2023 Media sondeos 2026 Porcentaje 2023 Porcentaje media 2026 PP 40 27-31 35,1% 30,7% Vox 13 21-23 12,3% 18,9% PSPV-PSOE 31 27-28 28,2% 23,9% Compromís 15 20-22 14,2% 18,4%

El bloque formado por PP y Vox suma hasta ahora un total de 52 escaños según el sondeo realizado por Camps; mientras que en promedio general se sitúa en los mencionados 50. La izquierda logra avanzar gracias a Compromís pero no supera los 47-48.