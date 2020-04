‘Mamporro monárquico’: El Rey homenajea a los fallecidos por COVID-19, mientras el PSOE prohíbe el luto

Felipe VI rindió un homenaje a todos los fallecidos por la pandemia del COVID-19. En su visita este jueves 16 de abril al Ministerio del Interior, el Rey dedicó unas palabras a los ‘caídos’ por el coronavirus y transmitió un mensaje de ánimo y agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una acción que es demoledora para un PSOE que ha ordenado a sus alcaldes que tengan ningún gesto de duelo.

Don Felipe compartió, una vez más, «el dolor y la tristeza con tantas miles de familias que han perdido a alguno de sus miembros, a amigos o compañeros. Y especialmente porque no les hayan podido acompañar, velar y despedir de la manera que hubieran querido, debido a los riesgos de contagio». En este sentido, rindió un sentido homenaje a los «compañeros que han fallecido» durante la lucha contra la pandemia del COVID-19”.

«Perdemos a tantos y tan rápido, a tantos que tanto dieron por ver nuestro país prosperar, vivir mejor, y ahora han sufrido o sufren el ensañamiento de esta enfermedad. Merecen un homenaje permanente, que yo desde aquí expreso con profunda emoción», agregó.

Un gesto que es lapidario para los socialistas que ya venían quedándose a la sombra de Casa Real, no solo por las eficientes gestiones Reales que superan a las del gobierno, sino por el apoyo de una sociedad que ignoró la ridícula cacerolada convocada el pasado 14 de febrero.

Mientras la Monarquía comparte el dolor de las familias españolas por los ‘caídos’ con el coronavirus, desde el PSOE han exigido a sus representantes que eviten a toda costa los gestos de duelo.

Deshumanizar a España

Con casi 190.000 contagios diagnosticados y más de 19.000 muertes, Pedro Sánchez y su equipo han centrado sus esfuerzos en dos áreas: la lucha para censurar a la prensa y la fórmula para ocultar los muertos que ha ocasionado su pésima gestión sanitaria de la crisis por el coronavirus.

En un intento tan desesperado como inhumano por ocultar la muerte, el PSOE remitió a sus alcaldes una directriz directa: prohibido todo signo de duelo. Así lo ha reconocido el alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien se ha mostrado contrario a la orden del partido por considerar necesario rendir un homenaje a los ‘caídos’ por el coronavirus. En COPE, el socialista afirmó que la orden llegó mediante un escrito que ha sido remitido desde la dirección nacional.

“El PSOE ha generado cierto debate en esta cuestión, incluso ha enviado una circular para que los pueblos gobernados por el Partido Socialista no mostráramos duelo en estos momentos”, explicó el alcalde de Vila-real. A pesar de que sus compañeros de partido han adoptado sin cargo moral el acatar la orden del PSOE, él optó por rechazarla: “Yo llevo corbata negra, he bajado las banderas y he hecho un minuto de silencio”.

«Para mi, por encima de todo está mi pueblo y la gente, que me consta y lo sé porque soy quien firma los entierros en esta ciudad», explica. De hecho, considera que «es de una dignidad importante» el mostrar el duelo por las víctimas que la pandemia está provocando.

Miguel Barrachina, presidente del Partido Popular en Castellón, considera que es “escandaloso que el PSOE haya sido capaz de negar a las víctimas el debido respeto y duelo por parte de las instituciones públicas por puro interés político”. Para el dirigente popular, “es la muestra inequívoca de cómo está gestionando Pedro Sánchez esta tragedia sanitaria: ocultando la verdad a los españoles para evitar convertirse en víctima política de la pandemia”.