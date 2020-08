La dura humillación que vive Pablo Iglesias por pedir que Felipe VI comparezca ante el Congreso

Pablo Iglesias vivió una nueva humillación por su afán de atacar a Casa Real.

El fundador de Podemos recibió un ‘tsunami’ de críticas por solicitar la comparecencia de Felipe VI en el Congreso, mientras que él se escondió (junto con el apoyo del PSOE) para no declarar sobre las profundas cloacas del ‘Caso Dina’.

Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, reclamó que el Rey Felipe VI comparezca en la Cámara Baja para explicar la «huida» del Rey emérito, Juan Carlos I. Una decisión que cayó sobre una roca sobre su líder supremo, Iglesias.

Es importante recordar que la petición de Asens llega solo un par de semanas después de que Podemos y PSOE salvaran a Pablo Iglesias de comparecer en el Congreso por el robo de una tarjeta SD con foto íntimas de Dina Bousselham, su exasesora.

Los ataques a la Monarquía también buscan servir de ‘cortina de humo’ a otras polémicas relacionadas con el partido de extrema izquierda. Por ejemplo, del brutal batacazo que se llevó en las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, así como la aparición de una ‘caja B’.

Sin olvidar el escándalo de la acusación de acoso sexual falsa interpuesta contra un exintegrante del equipo legal de la formación que investigaba irregularidades dentro de Podemos.

Asens reconoció que el Rey emérito no está inmerso en ninguna causa judicial, al ser preguntado por las palabras de Carmen Calvo sobre si la salida de Juan Carlos I es una huida. «Es verdad que como no está investigado, el exjefe del Estado disfruta de sus derechos, entre los que está desplazarse y establecer residencia donde quiera».

Sin embargo, desde Podemos parecen dispuestos a morder ‘la mano que les da de comer’, ya que también pidieron la comparecencia de la vicepresidenta socialista para abordar el exilio de Juan Carlos I.

División interna

Asens ha criticado que Sánchez y Calvo no hayan compartido información sobre la marcha del Rey emérito con los socios de Gobierno de Unidas Podemos. «En el futuro no puede volver a pasar, no se nos puede no hace partícipes. Nos sentimos con legitimidad de salir a criticar».

«El presidente del Gobierno no ha actuado como presidente del Gobierno de coalicion, sino como un presidente del PSOE, del bipartidismo o del régimen del 78», señaló el portavoz de los comuns, que pidió que se consensue entre los socios la posición del Gobierno.