Pilar Eyre desmiente los últimos bulos sobre Felipe VI y Letizia y señala al Emérito

Pilar Eyre, una de las periodistas que mejor conoce la Historia y las interioridades de la Casa Real española, ha salido al paso de la lluvia de rumores que no para de caer sobre los habitantes de Zarzuela. Desde que Jaime Peñafiel publicar su libro Letizia y yo (Editorial Almuzara) donde se desvelaba la relación extramatrimonial de Letizia con su excuñado Jaime del Burgo, que él confirmaría a través de las redes sociales, no han parado de llenarse las redes sociales con todo tipo de rumores sobre los Reyes de España.

Más allá de una vieja historia de amor de la consorte, que ya se apuntó por los medios en 2013 en plena crisis matrimonial de los entonces Príncipes de Asturias, todo tipo de historias truculentas recorren las redes sociales y hasta los canales de difusión de algunos influencers. Pilar Eyre en el programa de TV3 Tot es mou ha querido salir al paso sobre los últimos bulos que ponen en duda la maternidad de Leonor y Sofía o incluso hablan de la presunta homosexualidad del Rey Felipe VI.

Según la autora de La soledad de la Reina, en Zarzuela «no saben qué hacer. Tienen reuniones constantes. El matrimonio está débil. Si Zarzuela no la apoya Letizia está en una posición de debilidad. En Zarzuela están preocupados, no saben cómo reaccionar a Del Burgo, con demandas judiciales, salir Letizia a dar una entrevista, que hable en un acto…».

Pilar Eyre (@pilareyre): "A la casa reial estan preocupadíssims, no saben que fer i Letícia està enfonsada"#TotEsMou3Cat pic.twitter.com/deaZQp2s3j — 3Cat (@som3cat) January 17, 2024

El estado de nervios es tal en la Casa del Rey que cuando algunos medios llamaron a Palacio para hablar sobre las imágenes de la Princesa de Asturias de fiesta en una discoteca en Zaragoza «contestaron que con la que las está cayendo eso no les importa lo más mínimo. Es una tontería sin importancia».

Sacar del armario al Rey

La escritora Rebeca Quintans, autor del polémico libro Un rey de golpe a golpe, comentó en Catalunya Radio que el matrimonio de los Reyes era una tapadera para poder ocultar la homosexualidad de Felipe VI. Una informaciones que Pilar Eyre ha negado con vehemencia en la televisión autonómica catalana:

«Hace muchos años que escribo sobre la monarquía, los conozco y no hay ninguna duda de que a Felipe le gustan las señoras. Como cuando decían que la mujer de Pedro Sánchez era un hombre. No es que no sea grave o leve, es que es falso. Que Felipe sea gay nunca se ha comprobado, le gustan las chicas y ningún amigo suyo sospecha de su homosexualidad. Rebeca Quintáns tendrá sus fuentes pero en este caso no estoy de acuerdo».

Para la escritora y periodista la campaña contra la Casa Real tiene una origen claro y no es muy lejano al palacio de la Zarzuela:

«Son bulos que corren hace años. Nos intoxican a los que escribimos para ver si picamos. El otro día me querían colar un bulo desde un teléfono falso y me colgó. Hay un grupo de personas que están moviendo esto, enviando vídeos, recopilando datos falsos… Son monárquicos próximos a Don Juan Carlos».

Lo cierto es que la escandalera entorno a la monarquía no para y, más allá de rumores burdos, los Reyes no están pasando un buen momento y la propia Eyre ha asegurado que el matrimonio no sobrevivirá a 2024.