Marlaska se derrite en ‘piropos’ con los reclusos e indigna a los policías y guardias civiles que enfrentan al coronavirus

Máxima tensión entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Fuentes de ambos cuerpos han indicado a Periodista Digital que no están sentando nada bien los constantes ‘piropos’ de Fernando Grande-Marlaska a la población reclusa en pleno estado de alarma y con el titánico esfuerzo de los cuerpos de seguridad para garantizar el cumplimiento del estado de alarma.

En una de sus comparecencias ante los medios de comunicación, el ministro del Interior ha lamentado el fallecimiento de una interna de 78 años por coronavirus, de la cárcel de Madrid VII-Estremera. Sin embargo, desde la Guardia Civil le reprochan que no tuviera el mismo gesto con los tres guardias civiles que han fallecido a causa del COVID-19 en los últimos días: el agente de 47 años destinado a Aranjuez; el de 39 años que prestaba servicios en Valdemoro (Madrid) y otro de 38 años destinado a la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Los halagos a la población reclusa han sido constantes. El martes 17 de marzo Fernando Grande-Marlaska también aprovechó su comparecencia para dedicar minutos a destacar cómo los presos se estaban adaptando a las medida de aislamiento y limitaciones en las visitas externas. “Vuestro comportamiento es ejemplar”, les premió el Ministro.

Las quejas no se limitan a la Guardia Civil, ya que también están presentes en la Policía Nacional y de las Policías Locales. Es importante recordar que, además de fomentar y garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento, todos los cuerpos de seguridad se han visto puestos a prueba con los ataques de ciudadanos que no han querido acatar las órdenes del estado de alarma. No en vano, en las últimas horas se ha conocido que un coche con cuatro integrantes arrolló y dejó en estado grave a un guardia civil de tráfico durante un control vehicular.

A pesar que durante el estado de alarma las fuerzas de seguridad han impuesto más de 102.000 denuncias y detenido a 932 personas, admiten que no se sienten valoradas por el ministro Fernando Grande-Marlaska. Al contrario, estiman que está aprovechando la crisis de la pandemia del coronavirus para purgar a quien le resulta incómodo.

Purga ‘secreta’

El ministro del Interior ha realizado un cese ‘secreto’ y misterioso al jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, el responsable de la Policía Nacional encargado del protocolo interno por el Covid-19.

Es importante recordar que el Cuerpo Nacional de Policía es uno de los órganos fundamentales para garantizar el cumplimiento del estado de alarma, junto con la Guardia Civil, la Policía Local y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, desde la Policía Nacional se observa la decisión como parte de una ‘purga’ del ministro que no tiene nada que ver con la gestión de esta gran crisis sanitaria.

Los sindicatos no han tardado en demostrar su rechazo a la decisión. Según el SUP, lo que ha hecho la Dirección General de la Policía Nacional es prescindir del «máximo especialista» en riesgos laborales, en una decisión se habría basado en la filtración del documento en el que se detallaban medidas de prevención que tomaban los agentes, y que se difundió internamente antes de que se hiciese público por las vías oficiales.

El cese para ellos es «un hecho muy grave por el momento tan delicado y la ausencia de motivos objetivos».

El sindicato UFP también ha valorado el cese, que ha calificado de «error» y «grave irresponsabilidad» por adoptarse en plena pandemia declarada por la OMS y cuando España va a adoptar medidas dentro del estado de alarma. Por este motivo, solicita que «de manera urgente» vuelva a su puesto por un cese «que nadie ha explicado».