Vea cómo la ministra Yolanda Díaz explica qué es un ERTE entre risas nerviosas a pesar de los terribles datos de paro y COVID-19

“Menuda garantía es tener a Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo en estos momentos tan difíciles”. Así elogiaba Pablo Echenique a su compañera de Podemos. No han pasado ni cinco días de las palabras del portavoz de Unidad Podemos que, justamente, la ministra de Trabajo ha realizado una de las presentaciones públicas más lamentables desde el estado de alarma para anunciar los dramáticos datos del paro en España.

Menuda garantía es tener a Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo en estos momentos tan difíciles. pic.twitter.com/qWOECaQ7x2 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) March 29, 2020

Yolanda Díaz, con una risa nerviosa que no se le borraba del rostro, ha intentando explicar a los españoles cuál es el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los mismos que se han disparado a través de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y que ya han dejado a más de 620.000 ciudadanos en un peligroso limbo laboral.

A pesar de estar informando de uno de los peores datos del Empleo en la historia de España, para la ministra de Podemos todo parecía una fiesta. Al parecer, que España supere los 100.000 contagiados, existan más de 10.000 muertos por el COVID-19 y que se hayan destruido un total de 833.979 no son un motivo suficiente para dejar de sonreír. Aún menos cuando se está seguro que recibirá un ‘modesto’ sueldo de 74.858 euros.

“A ver si soy capaz de explicarlo [los ERTE]”, comenzaba la ministra ya sonriente. “Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo y vuelvo a decir que, por eso, la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es una especie de dique que impide que no se despida a la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro [José Luis] Escrivá”.

En una explicación más de ‘Barrio Sésamo’ que de un Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz intentó diferenciar a los españoles afectados por un ERTE que aquellos que están en el paro en un fallido intento que desviar la atención de las preocupantes cifras laborales de España en manos del PSOE y Podemos. “Yo sé que esto tiene mucha dificultad, yo creo que en este país a partir de ahora los niños y la niñas ya sabrán lo que es un ERTE”, remató.

Vídeo 2. Vuelve a intentarlo… Estoy segura de q si dejasen preguntar a los periodistas en directo no tendrían estos problemas… pero las preguntas enlatadas/preparadas son así… pic.twitter.com/y767x0VZJ1 — Valentina Martinez (@valentinam) April 2, 2020

Unas cifras para no reír

La crisis del coronavirus y las vacilantes, improvisadas y siempre tardías medidas tomadas por Pedro Sánchez y sus ministros para hacer frente a la pandemia se cobraron el pasado mes de marzo hasta 833.979 empleos.

La cifra es la diferencia entre los trabajadores dados de alta en el sistema el último día del pasado mes de febrero (18.445.436) y los que siguieron el pasado martes 31 de marzo.

El peor día del mes fue el pasado día 16, dos después del decreto del estado de alarma, cuando se borraron del sistema más de 182.000 empleos.

Es una situación de emergencia nacional, según ha descrito la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En términos de paro registrado, el Ministerio de Trabajo ha contabilizado un aumento de 302.000 personas. Es es el mayor incremento de la serie estadística y supera el aumento de 200.000 que se produjo en el mes de enero de 2009, que hasta ahora figuraba como el más negro en la historia del mercado laboral español.

Son cifras que recogen sólo parcialmente la emergencia nacional descrita por Díaz porque no reflejan el impacto en el mercado laboral a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) especialmente adaptados a la crisis. Estos trabajadores, que el Gobierno no ha incluido formalmente en su balance del impacto del COVID-19 sobre el mercado laboral, tienen suspendido el empleo por lo que no contabilizan como bajas.