El Gobierno sigue sin aprender: los rebrotes se extienden por España pero Illa apuesta por el «confinamiento quirúrgico»

Cada vez son más las zonas de España afectadas. El país regista ya 73 rebrotes activos de coronavirus en 15 autonomías y hay dos zonas en Lérida y en Lugo en las que se han vuelto a tomar medidas de confinamiento. Además, Baleares se ha sumado ahora a la decisión de Cataluña e impondrá el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos y de acceso público independientemente de que se respete o no la distancia de seguridad.

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa considera que «es normal que haya brotes, en esta nueva normalidad». Para él, los rebrotes que más preocupan en este momento son el del Segrià, en Lérida y el de A Mariña, en Lugo. Asimismo, señala que están «en constante contacto con las Comunidades Autónomas» y cree que las medidas que se han tomado son las «correctas».

El ministro no prevé volver al estado de alarma

«El Gobierno de España en estos momentos dará todo el apoyo a las comunidades autónomas porque el virus sigue ahí», ha afirmado este 9 de julio de 2020 en una entrevista para ‘Espejo Público’ (Antena 3). Agrega que «no hay previsión de volver a un estado de alarma porque las comunidades autónomas tienen capacidades de optar por confinamientos quirúrgicos si fuera necesario».

Sobre la implantación obligatoria de mascarilla en Cataluña ha manifestado que: «La mascarilla en nuestro país es obligatoria, excepto si se mantiene la distancia de seguridad y en casos en los que por motivos médicos no proceda llevarla. Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje, no me parece mal».

En cuanto al aplazamiento de elecciones vascas y gallegas de 2020 por los rebrotes de coronavirus, Illa considera que es una decisión que le corresponde a la Xunta de Galicia.