Maldita hemeroteca: así decía el ‘fantasma’ de Iglesias que podían bajar el IVA de las mascarillas al 4%

Hay intervenciones en los medios de comunicación, sobre todo si son de un político, se viralizan pasados los meses.

Ahora, cuando el Gobierno socialcomunista ha insistido en su postura intransigente de reducir el IVA de las mascarillas, a pesar de que Europa permitía esa posibilidad por mor de la situación excepcional debido a la pandemia por el coronavirus, cobra más valor una entrevista con Pablo Iglesias.

Corría el 3 de septiembre de 2020 cuando el vicepresidente segundo del Gobierno era entrevistado en ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta) por la suplente de Antonio García Ferreras, María Llapart.

El líder de Unidas Podemos, olvidando su papel institucional, quiso tirarse el pisto al asegurar en la mismísima cara de la presentadora de Atresmedia que él se había negado a las propuestas de grupos como PP, VOX o Ciudadanos porque él no se conformaba con dejar el IVA en un 4%, sino que su idea es que estuviese por debajo de ese guarismo.

Pablo Iglesias: «Nosotros queríamos bajar el IVA de las mascarillas mucho más (no sólo del 21% al 4%).» Hoy: El Gobierno rechaza bajar el IVA de las mascarillas porque supondría «1.568 millones menos de recaudación». Los bulos y esas cosas. pic.twitter.com/T5bksRkAvm

Así discurrió la conversación entre un Iglesias y una Llapart que no terminaba de esta convencida de las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno y responsable de Agenda 2030:

Iglesias: «El IVA es uno de los impuestos más injustos. Cualquier ciudadano que vaya a comprar lo que sea, paga ese impuesto independientemente de su renta. Que no me malinterprete Ana Patricia Botín, que no la ataco, pero ella paga el mismo IVA por un bolígrafo que un ciudadano con una nómina baja. Se puede reformar el IVA entendiendo que hay productos de primera necesidad que tengan una IVA super-reducido pero hay productos de lujo…como por ejemplo un yate, quién se lo compra, puede pagar más IVA».

Llapart: «Pero hay grupos que ya han pedido bajar el IVA de las mascarillas, del 21% al 4%, y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra».

Iglesias: «No, porque nosotros queríamos bajarlo mucho más».

Llapart: «Ah, ¿más? ¿y cuándo se va a bajar más?».

Iglesias: «En otras cosas habrá dudas, pero que es escandaloso que el IVA de las mascarillas, que es un producto de primera necesidad, esté al 21%. ¡Ya verá nuestra propuesta al respecto!».

Llapart: «Mmmm, puede haber algo de eso».