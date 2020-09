Las redes ‘cazan’ a Iglesias soltando una trola sobre el IVA de las mascarillas que le deja como un vulgar ‘Pinocho’

Pablo Iglesias se presentó en ‘Al rojo vivo‘ con el discurso bien aprendido de colar sus intenciones de subir el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) a productos de lujo, como tener un yate, para que los ricos de este país sientan en sus carnes el terror comunista.

El problema de las intenciones de Iglesias y de Unidas Podemos es que en cambio, cuando tienen que bajar el IVA de un producto básico -y obligatorio- de toda la población, no lo hace. El mejor ejemplo es el de las mascarillas, que siguen gravadas al 21%.

El pasado mes de junio, la coalición social-comunista que ostenta el Gobierno de España se quedó sola en el rechazo de la propuesta de Ciudadanos que bajar el IVA de las mascarillas.

El Congreso aprobó una proposición no de ley presentada por la formación naranja que instaba al Gobierno a reducir el IVA de mascarillas, guantes, geles y otros productos sanitarios recomendados u obligatorios para combatir la pandemia.

A Iglesias le han cazando soltando una trola de libro sobre los impuestos de las mascarillas.

Este 2 de septiembre de 2020, entrevistado en la Sexta, donde se presentó con un nuevo y atrevido look, decía lo siguiente sobre el IVA a productos de lujo, pero cuando la presentadora María Llapart le hablaba de la polémica de las mascarillas, mintió que no aprobaron la propuesta de Cs «porque ellos lo quieren bajar aún más».

Iglesias: El IVA es uno de los impuestos más injustos. Cualquier ciudadano que vaya a comprar lo que sea, paga ese impuesto independientemente de su renta. Que no me malinterprete Ana Patricia Botín, que no la ataco, pero ella paga el mismo IVA por un bolígrafo que un ciudadano con una nómina baja. Se puede reformar el IVA entendiendo que hay productos de primera necesidad que tengan una IVA super-reducido pero hay productos de lujo…como por ejemplo un yate, quién se lo compra, puede pagar más IVA

Llapart: Pero hay grupos que ya han pedido bajar el IVA de las mascarillas, del 21% al 4%, y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra

Iglesias: No, porque nosotros queríamos bajarlo mucho más

Llapart: Ah, ¿más? ¿y cuándo se va a bajar más?

Iglesias: En otras cosas habrá dudas, pero que es escandaloso que el IVA de las mascarillas, que es un producto de primera necesidad, esté al 21%. ¡Ya verá nuestra propuesta al respecto!

Llapart: Mmmm, puede haber algo de eso