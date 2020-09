El Doctor Cavadas hunde al Gobierno: «No ha sido el virus sino la respuesta lo que ha provocado un empobrecimiento en España»

El prestigioso cirujano español Pedro Cavadas ha ido un paso por delante de muchos en predecir lo que podía causar el coronavirus en el mundo.

Ha criticado de manera contundente la gestión del Gobierno respecto a su actuación para enfrentar la pandemia. El doctor ha considerado que se han tomado medidas tardías, descontroladas y descoordinadas que han dañado a la economía española.

En declaraciones para el Diario de León, Cavadas ha expuesto la repercusión económica que supone frenar la expansión del virus. Para el especialista, “intentar controlar el coronavirus genera un daño económico mucho más nocivo que el daño sanitario que provoca».

Ha dicho que «la sanidad se paga con dinero y si destruyes el tejido económico, luego no tienes recursos sanitarios para combatir la enfermedad, por lo que en algún momento, hay que priorizar uno de los dos».

En cuanto al uso de la vacuna, tampoco es optimista: “Primero se vacunará a la parte rica de la población mundial y hasta que se vacune a los 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo pasarán años”. En su opinión, esta situación provocará que “las partes del mundo se vacunen mucho más tarde y eso hará que la pandemia siga una evolución asimétrica en todo el mundo”.

De igual manera, ha señalado que «todo esto está pidiendo una auditoría en regla«, ya que cree que no es posible que España, que no es el primer país en nada en el mundo, sea «el primero en mortalidad, en casos y en repercusión económica. Eso no puede ser casual», apuntó.

«Eso hay que auditarlo y tienen que ser técnicos de los de verdad que no tengan ningún peaje político ni económico que pagar ya que eso prostituye completamente los resultados», indicó.

Por último, en relación a la pandemia ha señalado que “no parece que vaya acabar esto muy bien”.

Los vaticinios del doctor Cavadas

Cuando la alarma mundial no se había desencadenado, el doctor Pedro Cavadas advirtió que la Covid-19 era una enfermedad que calificaba de “muy peligrosa”. Además, alertó que el virus se contagiaba con mucha facilidad y esos contagios podían causar una pandemia mundial. Tres vaticinios que, analizándolos, se han cumplido.

En enero, Cavadas ya hablaba de la poca fiabilidad de los datos compartidos por China respecto a la enfermedad.

Hay que recordar que el prestigioso cirujano insistió sobre la peligrosidad del virus 45 días antes de que se declarara el Estado de Alarma. Cavadas, fue acusado de propagar bulos, cuando Simón y el Gobierno Sánchez decía que no habría en España muertos por coronavirus.