Una investigación de Estados Unidos da la razón a Pedro Cavadas: China ocultó masivamente el número de contagiados por Covid-19

Poco menos que le llamaron alarmista y catastrofista, cuando no insultos de la peor calaña.

Pero al final, como decía José María García, el tiempo es ese juez único e insobornable que da y quita razones.

Y en este caso a Pedro Cavadas se le viene a respaldar cuando aseguró en un programa de televisión, a finales de enero de 2020, que China estaba ocultando masivamente los casos por Covid-19.

Una investigación de la Universidad de Texas en Austin (EEUU) confirma la teoría de los casos ocultos de coronavirus. El estudio de los epidemiológos estadounidens confirma que cuando las autoridades asiáticas comunicaban poco más de cuatrocientos casos de Covid-19 en Wuhan (la provincia china considerada como el foco donde se originó la pandemia del coronavirus) en realidad podría haber habido más de 12.000 casos sintomáticos no detectados.

Cavadas, en ‘Espejo Público’ (Antena 3) afirmaba taxativamente que:

Además, habló de la poca fiabilidad de los datos que ha compartido China respecto de la enfermedad que según cifras oficiales ha dejado 213 muertos y 9.692 contagiados. Cavadas, en ese momento, aseguraba sin temor a equivocarse que:

Cuando en China aparentan transparencia desde el minuto uno, a mí me da que pensar, me preocupa. No es difícil darse cuenta que esa cifra de muertos no es real, y que no hay que ser muy listo para darse cuenta que en realidad son 10 o 100 veces más las víctimas del coronavirus.