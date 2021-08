La ofensa de Podemos al Ejército de la heroica evacuación de Afganistán: «Son reaccionarios»

Podemos considera que el Ejército que protagonizó la heroica evacuación de Afganistán es simplemente una “resistencia reaccionaria”.

Así lo indica el partido de extrema izquierda en su documento de acción política, donde se encuentran encendidas críticas hacia los militares, así como a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policías y Guardias Civiles) que también formaron parte de la operación de Kabul.

Según Podemos, “la vocación de gobierno de Podemos y el desafío independentista han tenido como consecuencia la articulación informal de un bloque de resistencia reaccionaria en el que se agrupan medios de comunicación, poderes económicos conservadores, sectores del aparato del Estado en posiciones estratégicas en la judicatura, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad”.

A lo que agregan: “Un bloque cuya traducción electoral ha desembocado en el auge de una formación no democrática como VOX y una deriva de imitación trumpista del Partido Popular, en la que se ubica la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.

Es importante recordar que el documento fue aprobado con la llegada de su secretaria general, Ione Belarra, y explicaría los desprecios contra las Fuerzas Armadas que el partido de extrema izquierda viene realizando tras su labor en Afganistán. Uno de los más polémicos fue el realizado por Yolanda Díaz.

La vicepresidenta del Gobierno publicó un miserable tuit para aplaudir la evacuación desde Kabul, pero se niega a darle el crédito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la arriesgada misión en Afganistán.

Para no utilizar palabras de reconocimiento hacia el Ejército, Policía o Guardia Civil, la ministra de Podemos optó por una fórmula alternativa, hablar de “las trabajadoras y los trabajadores públicos”.

En concreto, publicó en su cuenta de Twitter: “Las trabajadoras y trabajadores públicos han realizado una labor extraordinaria en Afganistán. Hoy en Torrejón hemos compartido instantes de gran emoción. Orgullosa de mi país cuando nos mueve la solidaridad. Trabajaremos para seguir haciéndolo”.

Las palabras de Yolanda Díaz despertaron una gran indignación entre los usuarios en las redes sociales. Sin embargo, fue Margarita Robles quien la ‘zarandeó’ con fuerza.

La ministra de Defensa fue tajante durante una entrevista con Onda Cero al indicar que los militares que han rescatado miles de vidas de Afganistán han sido los «principales protagonistas» de la evacuación de colaboradores afganos. Por eso lanzó un ‘zasca’ a quienes evitan nombrarles.

«Los militares son los protagonistas de la evacuación y quien no lo vea tiene tics y complejos», indicó Robles al ser preguntada directamente por los «recelos» de Podemos al hablar de los militares en la gestión de esta crisis.

La ministra de Defensa ha dicho que no sabe si alguien tiene «tics del pasado» y «no lo quiere reconocer» y que en ese caso es «su problema» porque no existen razones para ello. Además, ha afirmado que para hacer política no es bueno «tener complejos». Así, ha afirmado sentirse «orgullosísima» de los militares y les ha dado la enhorabuena «con mayúsculas» por la evacuación de colaboradores afganos.