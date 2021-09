Las redes reducen a cenizas el tour de Alberto Garzón por La Palma: «¿Ya arreglaste el problema?»

Le gusta más una foto que a un tonto un lápiz.

Alberto Garzón, ministro de Consumo en el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, se ha llevado el revolcón de las redes sociales por su viaje a La Palma.

Las críticas no son tanto por su visita, ya que varios dirigentes políticos lo han hecho también a lo largo de todos estos días, desde que un 19 de septiembre de 2021 estallara el volcán de Cumbre Vieja, sino por la imagen dada en las instantáneas subidas a Twitter.

Tanto el gesto como la postura adoptada, manos en los bolsillos, denotaba poca implicación real en el drama que están viviendo los habitantes de esa zona de la Isla Bonita que lo han perdido todo, desde las casas hasta sus fincas, pasando por colegios, comercios o centros de salud:

Hoy he estado en La Palma visitando las zonas afectadas por la erupción del volcán, junto con @noepmp y @ionebelarra y los alcaldes de los municipios perjudicados. Las familias tienen nuestra solidaridad y toda nuestra ayuda. pic.twitter.com/EVwlFnOhUd

Los internautas no dejaron pasar la ocasión para darle para el pelo a Garzón:

Le dais menos ayudas que a los ilegales . No te da vergüenza… ah no,que no tienes.

Muy bien. Ya te has hecho la foto, has contaminado con tu avión, eso si, de manera ecosociable, y ¿ahora?. Los hermanos de La Palma necesitan recursos, no vyestras falsas promesas

