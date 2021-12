Twitter trolea a la ‘santa’ Yolanda Díaz por su visita al Papa Francisco

El Papa Francisco suma un nuevo integrante a la larga lista de polémicos invitados al Vaticano.

La ministra comunista Yolanda Díaz será recibida por el Papa el sábado 11 de diciembre en el Vaticano a las 11.00 horas.

Para la vicepresidenta es una oportunidad para rascar una foto con el ‘Papa peronista’ que le permita presumir de una imagen más moderada, dando nuevos pasos para intentar adelantar a Pedro Sánchez y potenciar su imagen como candidata dentro de la izquierda y la extrema izquierda.

Francisco ha despertado la simpatía de izquierdistas anticlericales como Pablo Iglesias, Evo Morales y el exterrorista Pepe Mujica por decir que «el capitalismo mata», mientras que el Papa ha elogiado a los comunistas «por ser como los cristianos».

La vicepresidenta segunda será la primera dirigente del espacio de Unidas Podemos que se verá con el Papa Francisco. Aunque su predecesor Pablo Iglesias y algunas figuras del partido de extrema izquierda como Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique le ha elogiado en algunas ocasiones.

No es el primer miembro del Gobierno al que recibe el Papa Francisco. El 24 de octubre de 2020 ya mantuvo un encuentro con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudió al Vaticano junto a su esposa, Begoña Gómez.

El encuentro todavía no aparece en la agenda pública del Pontífice, aunque es habitual que no se conozcan las audiencias hasta el día previo.

Los usuarios de Twitter no han dejado pasar la oportunidad para trolear a la ‘santa’ comunista por tener que acudir hasta la misma ‘casa de Dios’ para intentar maquillar su imagen y tratar de presumir de una moderación que no mostraba cuando, por ejemplo, lamentaba no haber guillotinado a un Rey.

