La divertida reacción de Rocío Monasterio a la docuserie de Pedro Sánchez

Rocío Monasterio protagonizó una divertida reacción cuando un periodista le preguntó su opinión sobre ‘Moncloa’, la docuserie de Pedro Sánchez.

La líder de VOX en Madrid no puede contener la risa y la ironía al ser preguntada por el nuevo proyecto de propaganda del presidente del Gobierno, por lo que respondió con una dosis de sátira: “¿Pero va a ser como la de Georgina o va a ser de otro estilo?”.

Una ocurrencia que despertó las risas entre los presentes y que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

La propia Monasterio compartió las imágenes en su cuenta de Twitter, donde agregó: “Me han preguntado qué me parece la serie de Pedro #Sánchez y no me he podido resistir”.

Me han preguntado qué me parece la serie de Pedro #Sánchez y no me he podido resistir🤷🏻‍♀ #Georgino

La ocurrencia de la líder de VOX en Madrid llegó pocos días después de que hundiera en 30 segundos a un periodista de la SER.

Se trata de los hechos ocurridos en la rueda de prensa en la Asamblea de Madrid del 9 de marzo, cuando el comunicador lanzó una pregunta para generar una ‘guerra’ entre el PP y VOX, pero que se transformó casi de inmediato en un ‘zasca’ en forma de boomerang.

“Me gustaría saber, si estuviera en la misma circunstancia de la presidenta Ayuso, si recomendaría a su hermano hacer públicos esos contratos y esas facturas con la Comunidad de Madrid para despegar dudas y proteger políticamente a la presidenta”, indicó el periodista de la SER.

La líder de VOX zanjó la polémica al instante. “Mire, yo no estoy aquí para dar consejos a la presidenta Díaz Ayuso. Estoy aquí para hacer políticas que beneficien a los madrileños”. Sin embargo, aprovechó para lanzarle un torpedo a la cadena SER.

“Por cierto, es una vergüenza que en la SER reciban a Pablo Iglesias para que, de emisario de Vladimir Putin, de recomendaciones a los ucranianos. ‘Que se rindan’, decía, eh. No deberían ustedes permitir, con la situación actual, que los socios de Putin hablen libremente con lo que estamos viviendo en Europa. Se lo deberían hacer mirar”.