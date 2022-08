Sánchez Dragó se burla de la ley del ‘solo sí es sí’ y después trolea a los podemitas enfurecidos

Fernando Sánchez Dragó lo vuelve a hacer: indigna a toda la extrema izquierda con solo un tuit.

El reconocido escritor, que ya dejó en ridículo a Irene Montero en julio de 2021, volvió a la carga con una irónica publicación en redes sociales burlándose de la ley del ‘solo sí es sí’ promovida desde el Ministerio de Igualdad.

“Esta mañana, al despertarnos, he dicho, bromeando, a mi novia: ‘No es no’. Ella ha respondido: ‘Porfa, porfa’. He rectificado”, ironizó en las redes sociales. El mensaje, como era de prever, generó la indignación de los troles de la extrema izquierda, que fueron en masa a atacarle.

Esta mañana, al despertarnos, he dicho, bromeando, a mi novia: "No es no". Ella ha respondido: "Porfa, porfa". He rectificado. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) August 26, 2022

Mi novia incita a violar la ley. Cuando va por la calle le dicen piropos. Ella se siente halagada y yo también. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) August 26, 2022

El generar el enfado entre los podemitas parece divertir a Sánchez Dragó, que no dudó en presumir (hasta en dos oportunidades) de su buen estado de ánimo: “Reconozco que hoy me he levantado algo chuleta. Motivos tengo para ello”.

Reconozco que hoy me he levantado algo chuleta. Motivos tengo para ello. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) August 26, 2022

Incluso, desveló el motivo: disfrutar “estoqueando” a la extrema izquierda: “Hoy estoy de excelente humor. Los woke han embestido como becerrillos a las muletas que he desplegado aquí. Estoquearlos ha sido un placer. Puerta grande”.

Hoy estoy de excelente humor. Los woke han embestido como becerrillos a las muletas que he desplegado aquí. Estoquearlos ha sido un placer. Puerta grande. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) August 26, 2022

Para aumentar el resquemor de sus adversarios, Sánchez Dragó les hundía el dedo en la llaga: “Mi tuit de esta mañana sobre el ‘no es no’ ha resultado ser un eficaz instrumento antropológico. Ya lo sabía, claro, pero he comprobado que Ortega tenía razón al decir que el pecado nacional de nuestros compatriotas es la envidia y que también la llevaba González Ruano…”.

A lo que agregó: “…al sostener que la mala leche característica de no pocos españoles obedece a la sospecha de que el vecino (en este caso yo) folla más que ellos. Me he hinchado a bloquear tipejos envidiosos y frustrados, casi todos ellos varones. Ha sido una jornada muy entretenida”.

…al sostener que la mala leche característica de no pocos españoles obedece a la sospecha de que el vecino (en este caso yo) folla más que ellos. Me he hinchado a bloquear tipejos envidiosos y frustrados, casi todos ellos varones. Ha sido una jornada muy entretenida. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) August 26, 2022

Ante la oleada de insultos y amenazas, el escritor lanzó un mensaje que les dejó de piedra por dejarles retratados: “¡Qué malas personas son los buenistas!”.

¡Qué malas personas son los buenistas! — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) August 27, 2022

Contra Montero

Sánchez Dragó ya se encaró con Irene Montero en julio de 2021, cuando la ministra de Igualdad se pronunció sobre la polémica del tiktoker Naim Darrechi con una amenaza: «Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley ‘Solo Sí es Sí’ lo reconocerá como agresión».

Sin embargo, la respuesta a sus amenazas no llegó de la mano del tiktoker, sino del propio Fernando Sánchez Dragó, quien comenzó haciendo una confesión a la ministra de Igualdad: “Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón».

A lo que agregó: «Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz”. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para dar un consejo a la ‘Marquesa de Galapagar’: “Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días».

Horas después, publicaba otro tuit no menos polémico en relación con la ley impulsada por la pareja de Pablo Iglesias: «No sé si contra Franco vivíamos mejor, como se decía en los años de la Transición, pero es seguro que antes de la inicua Ley de Violencia de Género los, las y les españoles follábamos mejor».

Es importante recordar que el escritor no ha sido el único en criticar las amenazas de la ministra de Igualdad. Varios usuarios de las redes sociales tachan a Montero de tener una actitud más propia de la represión sexual que del ‘progresismo’.