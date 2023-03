La ‘venganza’ de Marlaska a Pérez de los Cobos enfurece a Rosa Díez: “Espero verle pronto en el banquillo”

Fernando Grande-Marlaska comenzó su ‘venganza’ contra Diego Pérez de los Cobos.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior sugirió que el coronel de la Guardia Civil destruía pruebas en beneficio del PP.

El socialista, que recalcó que “la falta de confianza queda» hacia Pérez de los Cobos, no dudó en poner en duda la profesionalidad del coronel al preguntar a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez.

“Personas que gestionaban fondos reservados sin el debido control» y que «permitieron con ellos que se destruyeran pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad».

A lo que agregó: «¿Usted tendría confianza en ese tipo de personas?, ha insistido, antes de asegurar que «en ese tipo de personas es en las que este ministro del Interior no tiene, no ha tenido y no tendrá confianza».

Unas palabras que enfadaron a Rosa Díez, quien denunció que Marlaska “lo destituye ilegalmente, bloquea su carrera profesional y ahora trata de desacreditar y destruir la honorabilidad de Pérez de los Cobos”.

De ahí que la cofundadora de UPyD sentenció: “Espero me le caiga una querella y veamos pronto a Marlasca sentado en el banquillo. Es una vergüenza de ministro”.

Desde el Partido Popular también cargaron contra el ministro del Interior en el Pleno, en donde acusaron al socialista de ser un «arbitrario, un tirano, grande con los subordinados y pequeño con los corruptos del PSOE».

Los ‘populares’ también aludían a la dimisión de María Gámez tras conocerse que su marido está siendo investigado por presunta corrupción relacionada con el caso ERE y que ambos, en los últimos diez años, han adquirido hasta cuatro inmuebles por «un valor de 2,5 millones de euros».

La diputada Vázquez ha reclamado a Marlaska la ejecución inmediata de la sentencia del Supremo en favor de Pérez de los Cobos. «Y después», ha dicho, «váyase, porque está usted políticamente inhabilitado como ministro del Interior y moralmente para volver a la carrera judicial».