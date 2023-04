La escandalosa pifia de la ley de atención al cliente provoca que Alberto Garzón acabe troleado

Es para miccionar y no echar gota.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se vanagloria de haber sacado adelante la primera ley en España para regular el servicio de atención al cliente. Pero tiene trampa la cosa:

El problema es que esta normativa no incluye a organismos como Hacienda, el Servicio Público de Empleo o la Seguridad Social, que son precisamente los que más quejas han recibido por parte de los ciudadanos a la hora de intentar resolver problemas administrativos y se han topado, por contra, con innumerables trabas a la hora de poder entablar conversación con un operador físico:

Pero los funcionarios que hagan lo que les sale del nardo. ¿Por que no esa misma ley aplicable a los funcionarios de la administración?

Gracias, Alberto, ministro. Esta ley era una necesidad. Pero también en la administración pública. Es todo un reto casi utópico conseguir una cita presencial en SEPE, INSS, AEAT, etc. Las sedes electrónicas funcionan mal, y las webs no informan bien. Por favor. 👃

Sabéis a quien van a presionar para que atiendan rápido y el que viene detrás no espere más de 3 minutos? A los teleoperadores. Dentro de un año os vais a la salida de Unísono, konecta, Sytel… y esos grandes call center y les preguntáis que tal les va.

La ley incluye los servicios públicos que dependen de las administraciones? Si llamo a mi hospital, centro de salud o ayuntamiento me atenderán en 3 minutos? No sé qué medidas habrá para ayudar o multar a la empresa para implantar ese límite ¿habrá lo mismo en lo público?

Me parece bien. Pero esto se aplicará sólo a la privada o también a la pública? Porque telita también la administración..Esa no la pagamos nosotros y no nos hace perder el tiempo?

— Celedonio Saez (@chuisti) April 27, 2023