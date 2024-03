Pepa Millán (VOX) advierte a Félix Bolaños: “¡El aprendiz de tirano no tolera que haya un narcisista como él!”

Pepa Millán, portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, volvió a la carga contra Félix Bolaños, ministro de Presidencia, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles 20 de marzo de 2024.

“Señor Bolaños, ¿hasta dónde va a llegar el Gobierno para librar de la cárcel a los socialistas implicados en casos de corrupción?”, así arrancaba la diputada del partido dirigido por Santiago Abascal.

Bolaños recurrió a la matraca de siempre tirando balones fuera:

“Mire, su pregunta se responde casi por sí misma. Le voy a recordar algunos de los estándares éticos que aplicamos en el Partido Socialista y le pido que me responda usted si esos mismos estándares los aplican ustedes y sus socios del Partido Popular. Nosotros pedimos responsabilidades políticas a personas que no están ni mencionadas en una causa judicial y lo hacemos. Y nosotros pedimos, como le pasó a la antigua directora de la Guardia Civil, que dimita una persona porque tiene a su marido imputado en una causa judicial. Eso es lo que hace el Partido Socialista. ¿Me puede usted decir si eso hace el Partido Popular con los que ustedes pactan gobiernos? Porque esos son los estándares éticos que aplica el Partido Socialista. Nada que ver con los que aplica la derecha y la ultraderecha”.

Millán dejó muy malparado a Bolaños con su respuesta, advirtiendo del ‘peligro’ de su jefe Sánchez:

“Señor Bolaños, es usted el que me responde a mí. En esta ocasión, sin embargo, le agradezco que no haya comenzado felicitándose a sí mismo, como hizo hace unos días en una rueda de prensa. Pero tenga cuidado, porque los aprendices de tirano no toleran que haya dobles igual de narcisistas que él. Han degradado ustedes absolutamente todo. Han asaltado las instituciones, han vaciado la Constitución, se han lucrado en mitad de una pandemia y han diseñado leyes a la medida de violadores y de golpistas. No se han dejado nada, desde las formas parlamentarias hasta la independencia judicial. Jamás ha estado España gobernada por más excelentísimos sin excelencia y más señorías sin señorío. Por muchos títulos que les den, esos sillones jamás van a tener la honorabilidad del pueblo español, al que ustedes humillan todos los días con su chulería y sus oscuras prácticas. Son muy inquietantes todas las casualidades de los procesos judiciales que afectan al Partido Socialista”.