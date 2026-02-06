Félix Bolaños amenaza a Víctor de Aldama con los tribunales y el comisionista le baja los humos: «Se lo dirá mi testigo»

¡Cojan palomitas!

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, va con todo en una guerra abierta con Víctor de Aldama, el empresario y presunto comisionista clave en el caso Koldo que sigue salpicando al PSOE.

Todo comenzó tras las explosivas declaraciones de Aldama en Telemadrid, donde aseguró sin ambages que el propio Bolaños intentó comprar su silencio ofreciéndole «mucho dinero» a través de su director de comunicación, Ramón Bermejo:

«El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerme mucho dinero para que yo me callara», reveló Aldama en el programa ‘El Análisis: Diario de la Noche’.

Según su versión, al no aceptar la oferta, se habría montado «todo el lío» para meterle en prisión provisional. El empresario no precisó la cantidad exacta («mucho dinero, mucho dinero»), pero insistió en que fue el ministro directamente quien hizo la gestión, «sin fontaneros ni intermediarios».

La respuesta de Bolaños no se hizo esperar, fiel a su carácter más bien prepotente.

Desde su cuenta oficial en X, el ministro confirmó que interpondrá una querella contra Aldama por lo que califica como «un bulo» y «mentiras graves». «Sí, voy a poner una querella. No conozco a este señor ni a su Dircom. ¿Me vais a pedir disculpas por propagar este bulo?», escribió Bolaños, dirigiéndose también al PP que había amplificado la información.

Hola @ppopular. Sí, voy a poner una querella. No conozco a este señor ni a su Dircom. Me vais a pedir disculpas por propagar este bulo? Gracias https://t.co/hgghGdsTTR — Félix Bolaños (@felixbolanosg) February 4, 2026

Sin embargo, el contraataque del comisionista fue demoledor y dejó al ministro en una posición incómoda.

En un mensaje público en redes, Aldama le respondió directamente: «Buenos días, señor Bolaños. Es cierto que usted intentó comprar mi silencio. Si considera que miento, lo que debe hacer es presentar una demanda. Cuando sea admitida, la persona correspondiente podrá declarar como testigo, levantar su secreto profesional y aportar las pruebas».

Buenos días, señor Bolaños. Es cierto que usted intentó comprar mi silencio. Si considera que miento, lo que debe hacer es presentar una demanda. Cuando sea admitida, la persona correspondiente podrá declarar como testigo, levantar su secreto profesional y aportar las pruebas. — Victor de Aldama (@victodealdama) February 5, 2026

Aldama fue más allá y añadió con ironía: «Solo le pido que la demanda llegue correctamente; algunas de sus compañeras del PSOE no lo han hecho», en clara alusión a otras querellas anunciadas por miembros del Gobierno que nunca llegaron a materializarse o se archivaron.