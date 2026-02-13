La DGT reconoce que Pere Navarro se mueve en coche oficial por Madrid mientras presiona por prohibirnos a todos usar el nuestro

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una revelación inesperada: su director, Pere Navarro, emplea coche oficial a diario en Madrid. Esta información se ha hecho pública gracias a un documento oficial fechado el 6 de febrero de 2026, solicitado bajo la ley de transparencia.

Mientras tanto, Navarro insta a los madrileños a dejar sus vehículos aparcados y optar por el autobús o el taxi.

La situación plantea serias dudas sobre la credibilidad del mensaje. El 14 de enero, durante un evento en el Hotel Eurostars Madrid Tower, Navarro afirmó: «Al centro de la ciudad se va con transporte público y, si hay prisa, en taxi, Uber o Cabify«. Aquí no habló de coches eléctricos, diésel o gasolina. Según él, el problema es el espacio, no las emisiones.

Curiosamente, ese mismo día se trasladó en coche oficial desde la sede ubicada en la calle Josefa Valcárcel hasta el evento en Paseo de la Castellana.

La respuesta oficial de la DGT, firmada por la secretaria general María Lidón Lozano Pérez, es contundente:

Según este informe, Navarro utiliza vehículo oficial «de manera habitual» para sus desplazamientos relacionados con su cargo.

El trayecto del 14 de enero hacia el hotel fue realizado en coche oficial.

Esto contrasta notablemente con su discurso público. Defiende una reducción del tráfico privado en el centro, pero él se mueve sin problemas en un vehículo oficial. Desde 2023, la DGT promueve las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obligatorias en ciudades con más de 50.000 habitantes. Ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia ya cuentan con estas zonas, pero Navarro va más allá: ni siquiera los eléctricos pueden entrar si colapsan el espacio.

Sus declaraciones han complicado la situación

Pere Navarro, ingeniero y al frente de la DGT desde 2018 (ya ocupó este puesto durante la era de Zapatero), no cesa en su discurso sobre movilidad compartida. Algunas frases destacadas incluyen:

«El futuro del tráfico será compartido o no será».

«No queremos llenar el centro de coches eléctricos y volver a tener congestión».

Un automóvil que pesa 1.500 kg para una sola persona es insostenible.

En diciembre ya había advertido: las ZBE no solo buscan reducir emisiones, sino también disminuir la cantidad de coches en el centro. Propone carriles para vehículos con alta ocupación (VAO), como el nuevo habilitado en la A-2, cerca de Madrid. Sin embargo, las redes sociales estallan: ¿qué pasa con los precios del taxi o las empresas de VTC? ¿Y qué hay del transporte público que presenta fallos?

Aspecto Lo que dice Navarro Lo que hace él Centro de Madrid Transporte público o taxi Coche oficial habitual Registro de viajes – No existe Ejemplo concreto Prohibir coches privados Usó oficial al evento del 14/01

Sobre un rumor sobre si Navarro tiene carnet de conducir; él mismo desmintió esta afirmación en septiembre de 2025 durante una entrevista en Radio Nacional. Efectivamente posee licencia desde joven y le apasionan las motos (sufrió un accidente en 2009), pero prefiere no conducir por temor a multas o escándalos mediáticos. «Este es un país cruel», comentó. Así que opta por mantenerse alejado del volante.

La controversia aumenta debido a otras decisiones polémicas tomadas por la DGT, como la obligatoriedad del uso de la baliza V-16, que ya está multando (80 euros) a pesar de que el ministro Grande-Marlaska había pedido flexibilidad al respecto. Aun así, Navarro mantiene su postura: es ley y si te pillan te denuncian. Las idas y vueltas del organismo con las balizas tampoco han ayudado a bajar el suflé.

Este embrollo deja flotando una pregunta: ¿las normas son iguales para todos? En medio del experimento con carriles VAO en Madrid, mientras su director circula con un coche oficial, su mensaje empieza a perder fuerza. ¿Habrá algún cambio tras esta revelación? La ciudadanía murmura y las redes sociales están al rojo vivo.