La advertencia de Ayuso a Feijóo tumba los engaños de Sánchez y salva al CGPJ

Isabel Díaz Ayuso evitó ‘in extremis’ que Alberto Núñez Feijóo cayera en los engaños de Pedro Sánchez.

Medios como Vozpópuli y Europa Press desvelan que el líder del PP recibió un mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otras importantes figuras del partido, antes de hablar con Pedro Sánchez y romper las negociaciones para renovar el CGPJ.

Finalmente, Feijóo tomó la decisión para paralizar el acuerdo una vez confirmadas las intenciones del Gobierno de rebajar el delito de sedición. Una de las peticiones de ERC para votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado.

Todo apunta a que la presidenta de la Comunidad de Madrid envió un mensaje a Feijóo en el que le transmitió, de forma directa, las dudas sobre el pacto que ya había reconocido públicamente en los días previos. Una advertencia que sirvió para salvar al CGPJ de caer en las garras del Sanchismo.

En concreto, Isabel Díaz Ayuso advirtió al líder nacional del PP que Pedro Sánchez no era de fiar y que consideraba una «barbaridad» la maniobra del Gobierno para pactar con ERC la rebaja del delito de sedición mientras negociaba con el principal partido de la oposición la renovación del CGPJ.

La dirigente madrileña afirmó después, en su intervención pública tras visitar el municipio gallego de Ordes, que ya había transmitido su opinión «y hablado con quien tenía que hablar«, sobre ese asunto, dejando a las claras que ya había transmitido a Feijóo su disconformidad con el posible acuerdo.

Ayuso se mantiene fiel a sus ideales que promueve desde la Comunidad de Madrid: “No al nacionalismo, no al racismo, no a los indultos, porque volverán porque para eso se está pergeñando toda esta cuestión a manos de los independendistas, no a la ruptura y a la venta de España, no al terrorismo y siempre sí a la libertad, a la democracia y a la ley».

Feijóo no solo habló con Ayuso, según indican fuentes del PP, sino que «intercambió opiniones» con miembros de la dirección del partido, con otros dirigentes territoriales y «con algunas personas que le trasladaron sus puntos de vista».

A las 20:30 de ayer, el PP publicó un comunicado en las redes sociales con la decisión de suspender las negociaciones con el PSOE y ofreció al presidente del Gobierno «abordar juntos cualquier reforma» del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.

Estos asuntos serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ de este viernes, 28 de octubre de 2022, junto al exdirigente de Ciudadanos y exdirector de la Oficina del Español, Toni Cantó; el subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero; y el periodista Graciano Palomo.