Diligencias previas contra Pablo Iglesias y Diario Red por presuntos acosadores digitales

EEl exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su medio de comunicación, Diario Red, se encuentran en el centro de una investigación judicial por presunta implicación en una red de acoso digital. El asunto, lejos de ser un simple rifirrafe tuitero, apunta a delitos tan graves como la revelación de secretos, el acoso digital y la asociación ilícita.

La instrucción judicial, iniciada por dos juzgados de instrucción en Madrid, pone el foco en la presunta organización de una campaña coordinada para hostigar a usuarios críticos con Podemos y su entorno. La denuncia parte de Jesús Santorio Lorenzo, conocido en redes como Sr. Liberal, quien alega haber sido víctima de una estrategia de hostigamiento que incluyó la publicación de datos personales y familiares, así como el señalamiento público a través de plataformas como Telegram y diversas redes sociales.

La querella de Santorio no surge en el vacío. Según el auto judicial, fechado el 18 de julio de 2025, la magistrada instructora ha considerado que existen indicios suficientes de infracción penal para abrir diligencias previas. El escrito recoge capturas de publicaciones, enlaces a grupos de Telegram y un informe de la Guardia Civil que ya alertaba de actividades similares en la red desde abril de este año.

Entre los querellados figuran, además de Iglesias y el propio Diario Red, varios colaboradores y plataformas afines, como el canal de Telegram Red Birds, el canal de YouTube ShamelessP3csOfShit y la entidad Pandemia Digital.Net. El relato judicial describe una estructura organizada, presuntamente motivada por animadversión ideológica, que habría vulnerado artículos clave del Código Penal español: desde el 197 (revelación de secretos) al 510 (delito de odio).

la figura de Pablo Iglesias no es ajena a la controversia mediática. Tras su salida del Gobierno, la creación de Canal Red supuso el lanzamiento de un altavoz mediático ‘alternativo’, cuya labor es la de servir como órgano de propaganda de Podemos. Las tensiones internas, como la reciente denuncia por acoso laboral de su exsocio Sergio Gregori, han puesto en evidencia la dificultad para sostener la pluralidad ideológica en un entorno tan polarizado.

Dos juzgados de Instrucción abren Diligencias Previas (PENALES) contra el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión, su medio Diario Red, Isidoro Román Cuesta, Julián Benito Macías Tovar, los Administradores del chat de acoso Red Birds, entre otros tuiteros — Sr.Liberal (@SrLiberal) August 5, 2025

El fenómeno del doxing y el hostigamiento digital

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la acusación de «doxing», es decir, la revelación no autorizada de datos personales con el objetivo de intimidar o dañar la reputación de una persona. En el caso Santorio, la publicación de su identidad y la difusión de artículos difamatorios habrían desencadenado una campaña de acoso persistente, que incluso llegó a programas televisivos y digitales de Canal Red. El querellante denuncia que fue vinculado públicamente a organizaciones extremistas con las que no tenía relación alguna, amplificando el daño personal y profesional.

Este fenómeno no es nuevo en España. Según estudios recientes, hasta el 80% de jóvenes entre 16 y 24 años han sufrido algún tipo de acoso digital. La viralización de discursos de odio y la facilidad para coordinar campañas de hostigamiento han convertido a las redes sociales en un campo de batalla donde la reputación y la seguridad personal están en juego.

Implicaciones políticas y sociales

El impacto de este caso trasciende lo personal y pone en cuestión los límites del debate político en la era digital. La posible implicación de un exvicepresidente del Gobierno y un medio de comunicación afín a una formación política mayoritaria obliga a repensar el papel de los nuevos medios y la responsabilidad de sus promotores. La polarización extrema, la falta de mecanismos de autorregulación efectivos y la tendencia a judicializar cualquier conflicto público conforman el cóctel perfecto para que la política española siga protagonizando titulares de impacto.

La jueza ha invitado a todas las personas afectadas a personarse en la causa, lo que podría derivar en una macrocausa con decenas de perjudicados. Mientras tanto, Iglesias y los responsables de Diario Red han negado cualquier responsabilidad y se preparan para defender su postura en los tribunales, en lo que promete ser uno de los procesos más mediáticos del curso político.