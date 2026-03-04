El hermano de Pedro Sánchez recibió 340.000 euros de la Diputación de Badajoz en ocho años

La Diputación de Badajoz ha informado ante la Audiencia Provincial que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha percibido 340.567 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025. Este dato, presentado en un escrito judicial, reaviva el escándalo por presuntas irregularidades en la contratación dentro de esta institución pacense, que fue presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo.

La controversia surgió tras destaparse irregularidades en la contratación de David Sánchez como coordinador de actividades de conservatorios y, posteriormente, como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha procesado a once personas, incluido el hermano del presidente, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Según el auto judicial, el puesto se creó ad hoc para él en 2017, acompañado de una entrevista simulada que pretendía dar apariencia de legalidad. Las acusaciones populares –que incluyen a Manos Limpias, Vox, Hazte Oír y otras entidades– solicitan tres años de prisión y la devolución de los salarios percibidos. Por su parte, tanto la Fiscalía como las defensas piden la absolución al considerar que no hay pruebas suficientes.

Detalle de los cobros año a año

La Diputación ha desglosado las retribuciones en su informe, que incluye cifras hasta 2025 a pesar de que David Sánchez renunció en febrero de ese mismo año. El plazo de tres meses para formalizar su renuncia justifica los pagos hasta el 4 de mayo. A continuación se presenta el desglose:

Año Importe (€) Cargo principal 2017 22.603 Coordinador conservatorios 2018 48.212 Coordinador conservatorios 2019 49.281 Coordinador conservatorios 2020 37.747 Coordinador (excedencia parcial) 2021 12.695 Excedencia 2022 36.885 Jefe Oficina Artes Escénicas 2023 55.560 Jefe Oficina Artes Escénicas 2024 57.627 Jefe Oficina Artes Escénicas 2025 19.957 Hasta mayo

Total: 340.567 euros. Los incrementos en los años 2023 y 2024 coinciden con su ascenso, que la jueza califica como un «ascenso encubierto» sin concurso público.

Otros implicados y el juicio a la vista

No es solo David Sánchez quien se encuentra en este entramado. También está involucrado Luis María Carrero, exasesor en Moncloa y amigo cercano del músico, quien recibió 86.988 euros entre 2024 (49.870 €) y 2025 (37.118 €) como jefe de Sección de Centros y Programas Transfronterizos. Correos fechados en 2023 anticipaban su contratación apenas veintitrés días antes del anuncio oficial sobre las bases del puesto. Entre los imputados se encuentran también: Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, así como Ricardo Cabezas, concejal socialista en Badajoz.

El juicio comenzará el 28 de mayo y se extenderá hasta el 4 de junio en la Audiencia Provincial de Badajoz. Las acusaciones ven un entramado lleno de favores; mientras tanto, la defensa sostiene que se trata simplemente de una reorganización administrativa necesaria. ¿Habrá espacio para el humor? Imaginen al hermano del presidente defendiendo su puesto «cultural», mientras su salario superaba al de muchos directores orquestales.

Por cierto, cabe destacar que David Sánchez, pianista profesional, tomó una excedencia durante el periodo 2020-2021 por motivos personales, pero regresó con un cargo superior. En cuanto a Carrero, él asesoraba gratuitamente a Sánchez desde Moncloa antes dar el salto hacia Badajoz. La Diputación, con dos siglos a sus espaldas, suma este nuevo episodio a su ya extenso historial repleto de polémicas socialistas.