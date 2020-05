Vacuna para el coronavirus: excelente entrevista de Herrera en COPE

Soy de la generación de la radio, cuando no había televisión. Desde hace mucho tiempo, escucho la radio privada, “pública” (para ser realmente pública, sin comillas, debe dejar de estar controlada de forma politiquera, sindicalera, partidista, sectaria, etc., tal y como viene sucediendo, en España, con los medios de comunicación de titularidad pública. Los medios públicos, privados deben ser, necesariamente, deontológicos, honrados, de, por y para el juego limpio, responsables, respetuosos, competentes, rigurosos, eficientes, etc. Y hay que tomar medidas para que sean así al igual que el Centro de Investigaciones Sociológicas/CIS y otras instancias, centros públicos, etc., en línea con lo que se viene haciendo en otras grandes naciones democráticas occidentales, europeas, etc.), eclesial, creyente y no creyente, local, provincial, regional, nacional, internacional, etc.

Vengo haciendo trabajos sobre la radio, los medios de comunicación viejos y nuevos (prensa, radio, televisión, Internet, etc.; viejos y nuevos medios y redes sociales), y otras instancias de encarnación y socialización; y vengo colaborando en dichos medios de comunicación y otras instancias de encarnación y socialización, otras instancias sociales, para tratar de hacer posible, junto a otros agentes, grupos sociales, etc., una vida y un mundo mejores, deontológicos, honrados, humildes, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, rigurosos, eficientes, rentables, enriquecedores, creativos, mucho mas justos, todo ello bien medido, definido, aplicado y controlado, con democracia representativa y economía de mercado de juego limpio, con seguridad, garantías y los debidos, justos y rigurosos chequeos, contrapesos y controles democráticos, “Checks and Balances”. Y, siempre que se pueda, si cuadra-se cadra, con buena poesía, música, alegría e ironía, con buen humor, arte, cante, baile…

Una democracia representativa y economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, humildes (que, siempre, sepan aprender de sus errores, fallos y fracasos propios y ajenos; que siempre sepan que cuando y cuanto mas se estudia, investiga y trabaja, de forma deontológica y con el máximo rigor, menos se sabe y debemos seguir estudiando, investigando y trabajando, de la misma manera, de la mejor manera, para resolver una preguntas, hipótesis, problemas y proyectos sociales y dar paso a otros en una búsqueda, proceso sin fin por la libertad, trabajo, cultura, critica y justicia, etc. justos, por el mejor desarrollo deontológico democrático, por el bien, la buena belleza, alegría e ironía, por la verdad responsable, etc.); una democracia y economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios que, a escala individual, familiar, grupal, social, local, regional, nacional, internacional, global, etc., hagan posible, deontológicamente y con el máximo rigor, el mejor desarrollo deontológico democrático, honrado, de, por y para el juego limpio, constitucional, legal, responsable, respetuoso, integrador, competente, cooperativo, riguroso, critico positivo y siempre con fundamento, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, cultural, medioambiental, ética (nulla esthética sine éthica), espiritualmente, etc.

LA EXCELENTE ENTREVISTA DE HERRERA EN COPE

El martes, 19 de mayo 2020, en el programa de la “Cadena de Ondas Populares Españolas” (COPE), «Herrera en Cope», he escuchado una excelente entrevista de su conductor radiofónico, Carlos Herrera, al científico español Juan Andrés, que está en una empresa científica farmacéutica de los Estados Unidos, “MODERNA Therapeutic” (RNA son las siglas del Ácido RiboNucleico, de siglas en Estañol ARN, presente en el genoma del coronavirus) de Cambridge (Massachusetts), que ha probado, con gran éxito en personas voluntarias, una vacuna contra el coronavirus. Ahora, siguiendo el protocolo legal y como se explicó en esta entrevista, esta vacuna contra el coronavirus se va a probar en 600 personas y, si sigue saliendo bien, podría ponerse en marcha, aplicarse a partir de finales del año 2020, principios del 2021. Si es así se trataría de un gran éxito de la ciencia e investigación de los Estados Unidos.

Enhorabuena a Carlos Herrera y su equipo de la cadena Cope, a la Cadena Cope, por esta excelente entrevista, noticia de gran interés público y de primera importancia para todo era mundo y, muy especialmente, para España y que ocupa la primera posición, en el mundo, en número de muertos por coronavirus por cien mil habitantes (el miércoles 20 de mayo 2020, mas de 27.000 muertos oficiales y, al menos, hay 10.000 muertos más y que no han sido reconocidos como muertos por coronavirus) y en numero de personal sanitario contagiado (mas de 48.000 y eso que se dice que tenemos la mejor sanidad del mundo…), en una gran número de muertes de ancianos en residencias de la tercera edad (mas de 18.000 reconocidos, es decir, mas del 66% de los muertos oficiales por coronavirus en España. Se trata de una aplicación forzada de la eutanasia para las personas mayores, sobre todo, para las mayores de 70 años y con alguna patología. Cuando se hace y publica este escrito, el martes y miércoles, 19 y 20 de mayo 2020, no se ha facilitado por el Gobierno de España, como es su obligación, el numero de muertos por coronavirus en la residencias de ancianos. Se ha publicado que son más de 18.000 y que deben ser tratados, incluso los mas graves, con cuidados paliativos y no aplicarles la eutanasia forzada), en muy negativas repercusiones socioeconómicas y empresariales, al depender la nación española, mucho mas, del turismo, de la hostelería, de la industria de la automación, al tener España mas del 94% de empresas de uno a diez empleados, etc.

SOBRE LAS GRAVES RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO PSOE, UNIDOS PODEMOS, SÁNCHEZ, IGLESIAS, ETC. CUM FRAUDE

Todo lo cual, los datos que acabamos de señalar en el apartado anterior, en España, en la gran nación española, pero que debe trabajar deontológica, honrada y con mucha humildad, responsabilidad, dedicación, rigor, competencia, eficiencia, creatividad, etc. para seguir siéndolo, volver a serlo; todo lo cual, en España, la nación española, en función de los datos que hemos señalado, se verifica que ha sido muy negativamente golpeada por la pandemia del coronavirus y, sobre todo, debido a los muy graves irresponsabilidades, errores, fallos politiqueros, partidistas, sectarios del Gobierno PSOE/Partido Socialista Obrero Español, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, Propaganda Embaucadora, Intoxicadora (Centro de Intoxicaciones Sociológicas/CIS – algo así, un funcionamiento, así, del CIS es impropio de una nación democrática como España y que debe figurar entre las naciones democráticas mas desarrolladas, avanzadas, con seguridad y garantías, de, por y para el juego limpio – y demás tezanadas, redondadas, oliveradas, simonadas, marquesadas de Galapagar, calvadas en la Ruber y con gran ático con cargo a lo público, sanchadas Cum Fraude bendecido, entre otros muchos, por gabilondadas que premian al PP/Partido Popular claudicante, acomplejado y acobardado, como antes a UCD/Unión de Centro Democrático, completamente sometido a la oligarquía política, sindical, mediática, etc., impuesta por PSOE y sus socios extremistas del viejo y nuevo socialismo-comunismo, nacionalismo separatista golpista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, del anticapitalismo, incluido ETA-Bildu… Es decir, diferentes formas de racismo supremacista, superiorista, divinista, endiosado… Y que, sino se remedia, puede llevar a España a lo peor, a convertirla en una especie de Argentinazuela-Argentina extremista populista peronista, de Venezuela neocomunista-Cubazuela, es decir, en una Españaargetinazuela, Españazuela… Incluso, puede peligrar la existencia de España y a la que quieren despedazar viejos y nuevos extremismos nacionalistas, izquierdistas anti-España, anti-nación española, una de las mas antiguas, y que viene contando, este intento de volar, despedazar España, con gran apoyo exterior como la nueva internacional neoocomunista, etc., el Foro neocomunista de Sao Paulo 1990, etc.), Linchadora, de todo tipo de “Expertos” Clandestinos, de cientos y cientos y cientos de miles de liberados políticos, sindicales, asesores, etc., muy bien pagados, de grandes compras, por cientos y cientos de millones de euros, de muy caro, carísisimo material, medios médicos, sanitarios, etc., comprados a dedo a China comunista para hacer frente a la enfermedad del coronavirus, una parte material sanitario fraudulento y que contagió al personal sanitario, etc., etc. Y cuando España tiene a competentes empresas productoras de material, medios sanitarios para hacer frente a la enfermedad del coronavirus.

De todo lo cual, se debe dar debida, fundada, rigurosa y justa cuenta, política y judicialmente, dentro del juego limpio contemplado en la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, en el Tratado-Constitución de la Unión Europea, Carta de las Naciones Unidas y otros tratados, acuerdos democráticos, tribunales internacionales y nacionales democráticos, con seguridad y garantías democráticas y judiciales, etc.

SOBRE LAS GRAVES RESPONSABILIDADES DE CHINA COMUNISTA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Y TAMBIEN DE LAS NACIONES DEMOCRÁTICAS OCCIDENTALES, EUROPEAS

También es imprescindible pedir cuentas, con justicia justa y el máximo rigor, a China comunista por no tomar las debidas y necesarias medidas de alerta mundial para impedir que la enfermedad del coronavirus se contagiase por todo el mundo.

China comunista sancionó al médico chino de 33 años, al oftalmólogo Li Wenliang que trabajaba en el hospital Central de Wuhan (Hubei), de donde partió la pandemia del coronavirus y que denunció públicamente, en diciembre 2019 (hay que ver cuando se detectó, detectaron los primeros contagiados por coronavirus y seguir su traza), una nueva enfermedad por un virus similar al que había producido otras epidemias de neumonía atípica (gripe asiática, gripe de Hong Kong, gripe aviar del Síndrome respiratorio agudo grave/SARS, siglas en inglés, etc.) en China comunista. Este héroe chino, Li Wenliang, que fue respaldado por parte de la población china y que debe ser honrado en todo el mundo, murió, el 7 de febrero 2020, por la enfermedad del coronavirus.

China comunista dejó pasar, al menor tres semanas, para dar cuenta, internacionalmente, de la enfermedad del coronavirus. China comunista, al mismo tiempo, es la nación que vende mas material, medios sanitarios, para combatir la pandemia del coronavirus.

También hay que pedir cuentas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, financiada, en buena parte por Estados Unidos, por el mundo occidental y europeo, los mas contagiados por el coronavirus en relación con su población; hay que pedir cuentas a la OMS controlada en buena medida por China comunista, lo que impidió que, desde el primer momento, diese cuenta, como era su obligación, de la pandemia del coronavirus y que se tomasen las debidas medidas sanitarias, etc., para combatirla. La OMS, a pesar de la muy grave responsabilidad de China comunista en la expansión mundial de la enfermedad del coronavirus, estuvo apoyando sistemáticamente a China comunista y cuando estaba teniendo lugar esta expansión y por muy graves irresponsabilidades de China comunista.

Australia pidió que China comunista sea investigada por la expansión mundial de la enfermedad del coronavirus y fue amenazada por China comunista con suprimir las exportaciones de diversos productos de la nación australiana (vino, carne, etc.).

Al mismo tiempo, el mundo occidental, europeo, que forma parte de las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas del mundo, y que, hasta la fecha, 20 mayo 2020, son los mas perjudicados, en relación con su población, en muertos por el coronavirus, fallaron por parte de los diferentes organismos democráticos internacionales y nacionales especializados y que existen para detectar, controlar y combatir enfermedades y epidemias, pandemias como la del coronavirus.

NACIONES DEMOCRÁTICAS QUE LO HICIERON MEJOR

Bien es verdad que hay naciones asiáticas, occidentales y europeas democráticas, que, también, forman parte de las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas (alguna de ellas con el mayor porcentaje de personas mayores de 65 años y más, como Japón), a saber y entre otras, además de Japón, Corea del Sur, Australia, Taiwán, Israel, Hong Kong, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Canadá, Austria, Alemania, Dinamarca, Portugal, etc.; naciones democráticas que lo hicieron mucho mejor a la hora de combatir la pandemia del coronavirus (véase mi trabajo, publicado el jueves 7 de mayo 2020, “Héroe chino Li Wenliang, España y muertos por coronavirus por cien mil habs. en el mundo. Por una nueva globalización”. En este trabajo doy cuenta de todas las naciones, territorios, que están por encima de la media mundial de muertos por coronavirus por cien mil habitantes. Véase, también, el trabajo que publiqué el lunes 20 de abril 2020, “Alemania, 83 millones de habs., 4.642 muertos, España, 47 millones habs., 21.852 muertos por coronavirus y Japón muchos menos”. Estos trabajos se pueden consultar libremente por Internet).

Además, de la excelente investigación de la empresa de Estados Unidos, “Moderna”, hay otras investigaciones en marcha con buenas expectativas para encontrar, no solo una vacuna para la enfermedad del coronavirus, lo que es fundamental para tratar de salir de la mejor manera y cuanto antes de esta muy grave, gravísima crisis sanitaria, asistencial, económica, empresarial y social, sino, para encontrar, también, los mejores tratamientos.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; martes 19 mayo 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago, Ciudad Universal, Ciudad del Camino, El Buen Camino-O Bo Camiño, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá…- Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…