A la memoria de Julio Anguita, Lola Flores, Celia Cruz, etc. y defensa de la libertad, alegría, justicia justa, el bien, la verdad…

Aristóteles (obras fundamentales: Política; Ética a Nicómaco): “Soy amigo de Platón, pero lo soy, aún, más de la verdad; No basta solo decir la verdad, conviene, también, mostrar las causas de las falsedades”



Publio Virgilio Marón “Virgilio”: “Cada cual hace un Dios de su ardiente deseo”



Refrán atribuido a un santo (San Francisco de Sales atribuye esta frase a San Bernardo de Claraval): “El camino al infierno esta empedrado de buenas intenciones”. Otros dicen “El infierno esta lleno de grandes promesas muy gravemente traicionadas y el cielo de grandes y muy justas obras”



Juan de Mairena-Antonio Machado: “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”



A partir de Jonathan Swift: “Los mejores médicos del mundo son la dieta, la alegría, ser honrada y humildemente positivos, buenos, nobles y fundados críticos por y para el buen trabajo, el bien, la justicia justa, la amistad, el amor, la bondad, la verdad, la buena música, cultura, poesía e ironía, el buen humor, arte, cante, baile…”

Ha muerto, en Córdoba, a los 78 de edad, de un nuevo infarto, el viernes 16 de mayo 2020, el líder político español de Fuenguirola (Málaga-Andalucía/España), maestro, profesor de segunda enseñanza y que ejerció (viene habiendo muchos políticos en la izquierda, nacionalista, no nacionalista, etc., en otras corrientes y que solo se han dedicado, vienen dedicando a la política. Lo cual es muy negativo), Julio Anguita González, miembro del Partido Comunista de España (PCE) por el que fue alcalde de Córdoba (Andalucía) entre 1979 y 1986, y, posteriormente, Secretario General del PCE de 1988 a 1998 y Coordinador General de Izquierda Unida (IU) de 1989 a 1999.

SOBRE LOLA FLORES, GENIAL ARTISTA ESPAÑOLA Y UNIVERSAL, OTROS GRANDES ARTISTAS Y SOBRE EL GRAN CRECIMIENTO DE ESPAÑA, LA NACIÓN ESPAÑOLA

Se ha dado la coincidencia de que Julio Anguita murió el mismo día que una andaluza muy grande de Jerez de la Frontera, española universal, la genial artista, Maria Dolores Flores Ruiz “Lola Flores”, que había muerto de cáncer a los 72 años, el mismo día, el 16 de mayo de 1995, 25 años antes y que quiero recordar, pues, en mi opinión, ha sido una de las artistas mas grandes de España y mundialmente.

Su marido, fallecido, cuatro años mas tarde, el gitano Antonio González Batista “Antonio El Pescadilla”, también, fue un gran artista, uno de los principales creadores de la rumba flamenca, gitana, rumba catalana, un interprete excelente del bolero aflamencado, por rumba flamenca, gitana…. Lo heredó, muy bien, su hija, la gran artista (no solo en la canción, sino en la televisión y, también, como actriz en teatro y cine) Lolita/María Dolores Gonzalez Flores (premio Goya de cine a la actriz revelación; Premio a la mejor actriz del Festival de Cine de Valencia; Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes; etc.), como demuestra en su excelente, entre otras, muy buena versión, recreación del gran bolerazo “Mía” del mejicano Armando Manzanero (uno de los grandes compositores del bolero) y sobre lo que se hizo una excelente video en el que, en varias imágenes, sale un joven con sombrero tocando la guitarra que se parece al gran músico, cantante andaluz sevillano “El Arrebato”, Francisco Javier Labandón Pérez.

Por cierto, en Internet ha salido un video, sobre el 21 de mayo 2020, que se atribuye al cantante “El Arrebato”, en el que, en una terraza de una casa, se ve a este arriando una gran bandera constitucional de España con una música de duelo muy apropiada y en el que “El Arrebato” critica justa y duramente al gobierno extremista socialista-comunista de PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, por su muy mala gobernación y gestión de la pandemia del coronavirus (que supera, a fecha de hoy, jueves 04 de junio los 43.000 muertos y hace que España sea la primera del mundo en muertos por cien mil habitantes, la primera también en personal sanitario contagiado, etc.), dice (El Arrebato) “por nuestros compatriotas, Viva España, por España y para España”, y besa la bandera de España.

Al poco tiempo, salió, en Internet, una información en la que se decía que no era El Arrebato, si bien se parece mucho. Esta claro que hay que andar con mucho cuidado con lo que sale en Internet, las redes y donde viene habiendo mucha contaminación, manipulaciones, noticias, informaciones, imágenes falsas y publicadas con el fin de engañar, mentir, falsear, hacer daño, etc.; con el fin de, entre otras cosas, impedir que los españoles de bien, y como en otras grandes naciones democráticas occidentales, europeas, etc., puedan mostrar, libre, democrática, patriótica y pacíficamente, la bandera constitucional española, lucirla, responsable y respetuosamente, individual y socialmente, defenderla, promoverla, nacional, internacionalmente…, en la justa, deontológica, democrática, constitucional, legal y eficiente defensa, promoción, desarrollo de España, de la gran nación española, de los españoles, ciudadanos de bien, por el bien, etc.

RECUERDO DEL GRAN BAMBINO DE UTRERA, LA RUMBA UTRERANA, DE LA GRAN CANTANTE CUBANA CELIA CRUZ Y OTRAS GRANDES FIGURAS DEL SON, DE LA CANCIÓN POPULAR, TROPICAL, SALSERA, RUMBERA PERO SIN OLVIDAR VIEJAS Y NUEVAS FORMAS DE DOMINACIÓN, REPRESIÓN, CONTROL, CENSURA, CONTAMINACIÓN, LAVADO DE CEREBROS, MANIPULACIÓN, CORRUPCIÓN, JUEGO SUCIO, ATRASO, DESTRUCCIÓN MATERIAL, INMATERIAL, MORAL, ETC. DEL VIEJO Y NUEVO EXTREMISMO SOCIALISTA-COMUNISMO, DE LOS VIEJOS Y NUEVOS EXTREMISMOS, RADICALISMOS, FUNDAMENTALISTAS, FANÁTICOS, DEMAGÓGICOS, NACIONALISTAS, INTERNACIONALISTAS, POPULISTAS, IDENTITARISTAS, ETC.

Además de Lola Flores, El Pescadilla y su familia, en la rumba flamenca, gitana, el bolero, etc. aflamencado, etc., brilló con gran altura, entre otros muy grandes, el gran gitano, Miguel Vargas Jiménez, el inmenso “Bambino de Utrera (Sevilla-Andalucía)”, uno de los grandes creadores de la rumba utrerana (Enrique Montoya, Fernanda y Bernarda de Utrera, Perrate, Gaspar, etc., etc.) en los mejores tiempos de los tablaos, las grandes fiestas flamencas, etc., y que bebían en el gran arte flamenco rumbero, entre otros, de La Niña de los Peines, Pepe de la Matrona, etc., etc.

Y puesto que hablamos de la rumba, debo citar necesariamente a otra gran figura mundial de la canción, que fue muy amiga de Lola Flores y que cantaron juntas, a la cubana genial Celia Cruz, la “Guarachera, Rumbera del Mundo”, la “Reina de la Salsa” y que murió de cáncer, a los 77 años, el 16 de julio de 2003, Día de la Virgen del Carmen (Celia Cruz era muy devota de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, también, conocida como “Caridad del Cobre” y “Cachita”. Véase en Internet el trabajo que le dediqué a Celia Cruz: “Celia Cruz: Cubanísimo Canto-Torre de la Libertad: Vivir es cantar libremente, callar nunca”).

Celia Cruz murió, exiliada en los Estados Unidos, lejos de su queridísima Cuba y para la que siempre reivindicó la libertad frente a la implacable, siniestra, corruptora-corrupta dictadura totalitaria comunista castrista-guevarista, que lleva 61 años de dictadura comunista totalitaria, una de las mas largas del mundo, que arruinó material, inmaterial y moralmente Cuba y que llegó a prohibir la difusión de su música y de otros muy grandes cantantes, músicos cubanos, etc., que pedían, piden, reivindicaban, reivindican libertad política, económica, etc.; que pedían y exigían, piden y exigen democracia para Cuba con justicia, seguridad y garantías democráticas constitucionales y legales, tanto nacional como internacionalmente.

Cuba comunista, en la actualidad, mayo 2020, tiene uno de los salarios y pensiones mas bajos del mundo: 30 euros de salario medio mensual y menos de 15 euros de pensión media mensual. Cuba, antes de la llegada del totalitarismo socialista-comunista a Cuba en 1959, era una de las naciones mas rica del mundo, la segunda tras Estados Unidos que tuvo televisión en color, la que atraía mas emigrantes del mundo, junto a Estados Unidos, pero también junto a Argentina y Venezuela. Estas naciones, Argentina y Venezuela, bajo la influencia del extremismo socialista-comunista internacional, de Cuba comunista, de la nueva internacional neocomunista, el Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, etc., también, han sido destruidas, material, inmaterial y moralmente, y, como Cuba, han pasado a ser naciones de millones de emigrantes, de cubanos, argentinos y venezolanos que se ven obligados a abandonar sus países para, en el Occidente, Europa democrática, etc., ganarse la vida, vivir en libertad democrática, económica, con justicia, seguridad, garantías, etc.

Tuve la gran suerte de conocer a la genial Lola Flores, en el programa televisivo de la cadena española de televisión Antena Tres, “Sabor a Lolas”, programa de entrevistas y actuaciones musicales que presentaba con su hija Lolita y que dirigían Raul del Pozo y Javier Rioyo, que fueron los que me invitaron al mismo. Cuando fui a este programa, coincidí con Francisco Umbral, otros invitados y, después de la grabación del mismo, se celebró una maravillosa y larga comida con Lola, Lolita y todo su equipo, Umbral y otros invitados, etc.

En esta comida, Lola Flores, además de ser una gran diva, una muy grande, genial artista española, de las mas grandes y de gran impacto mundial, brilló con gran altura y demostró que era una excelente persona, muy humana, simpática, alegre, ocurrente, positiva, generosa, que contaba unas historias maravillosas y, también, comprometidas. Lola Flores, con mucho cariño, respeto y tacto, en esta comida, le dijo a Umbral, “Umbrá tú, a mí, siempre me atacas, me tachas de folclórica franquista, sabes muy poco de mi vida y nunca te dirigiste a mi para tratar de informarte. Lo que yo haría con sumo gusto”. Efectivamente, Lola Flores ayudó a gente de izquierdas durante la dictadura franquista y contó varios casos. Hay que decir que Umbral, con cariño y respeto, le pidió disculpas.

Con el gran escritor español, genial articulista, Francisco Umbral, también, coincidí en el excelente programa televisivo de la segunda cadena de Televisión Española (TVE), de Fernando García Tola, “Si yo fuera presidente” (al que fue varias veces), y tuve con él una polémica en la prensa (de ello daré cuenta en otra ocasión) debido a su izquierdismo, oportunismo y demagogia.

Por cierto, Celia Cruz y Lola Flores cantaron juntas en el citado programa “Sabor a Lolas”; cantaron “Burundanga” (que Celia había grabado, en Cuba, en 1953, con la mítica orquesta cubana “Sonora Matancera”) y donde, antes, Lola entrevistó a su gran amiga Celia.

En París, Madrid y Galicia tuve la gran suerte de ver a grandes figuras del son, de lo que se llamaba la música tropical y, después, pasó a llamarse salsa; vi y lo pasé muy bien, me emocioné, bailé mucho y bien con ellos, a saber, Machito, Tito Puente (The Palladium Ballroom- Sala de Baile Palladium/Nueva York: “The Big Three”-“Los Tres Grandes”: Machito, Tito Puente y Tito Rodriguez. La sala de baile mas famosa de Nueva York/USA en los años 50, a la que iba la “Cremme de la Cremme”-“Crema de la Crema” de la música, el cine, el espectáculo, etc., y donde triunfaba, arrasaba el mambo, el cha cha cha, el son, la música tropical y que, pasaría a llamarse salsa, que también tiene que ver con el jazz latino, etc.), Celia Cruz, Bebo “Caballón” Valdés (al que también le dediqué artículos), Tito Puente, Eddie Palmieri, Oscar de León, Ruben Blades, Paquito de Rivera, Albita, el Gran Combo de Puerto Rico, Estrellas de Fania, etc.

En el mundo, en la actualidad, junio 2020, hablan español mas de 570 millones de personas, de las cuales 60 millones en los Estados Unidos, cada año aprenden español mas de 20 millones de personas y el gallego-portugués-brasileiro, que es igual al español en un 89%, lo hablan en el mundo mas de 250 millones de personas. Por ello, en España y junto a las naciones hermanas hispanas, ibéricas, hispano-iberoamericanas, etc., se debe potenciar, mucho más y mejor, la gran cultura, música española, hispana, ibérica, hispano-iberoamericana, etc., y que suponen un gran potencial para el mejor desarrollo cultural, artístico, musical, turístico, gastronómico, socioeconómico, empresarial, etc. La Unión Europa, en 2019, con el Reino Unido, tenían 513,5 millones de habitantes, mucho menos que las personas que hablan español… Sin embargo, en España, en la mayor parte de los medios de comunicación (radio, televisión, etc.) y otros medios, espacios, se emite la mayor parte de la música en inglés-americano.

Creo que, siempre, deontológicamente y con el máximo rigor, creatividad, hay que emitir y potenciar lo mejor. Pero lo mejor no es solo en inglés-americano, no está solo en inglés-americano.

SOBRE EL DESARROLLO DE ESPAÑA, EL LLAMADO MILAGRO ESPAÑOL

Creo que conviene decir, pues, de ello no se informa, se viene ocultando, que España, la gran nación española, y sin Planes Marshall, etc., fue la nación del mundo que, junto a Japón, al llamado “Milagro japonés”, mas creció, entre 1939 y 1975, protagonizó el llamado “Milagro español” y también con relación a otras épocas de España, desde 1868 a 2014, de lo que da cuenta el gran “The Madisson Project”-“El Proyecto Madisson” de muy importantes, rigurosas y necesarias series de estadísticas económicas históricas.

Según “The Madisson Project”, el crecimiento de España, de 1868 a 2016, fue así: Sexenio Democrático 1868-1874, creció el 2,3%; Restauración Borbónica 1874-1923, creció el 1%; Dictadura Primo de Rivera 1923-1930, creció el 1,8%; Segunda República Española 1931-1936, decreció el 0,6%; Dictadura General Franco 1939-1975, creció el 4,4%; Democracia Rey Juan Carlos 1977-2014, creció el 1,7%.

Este gran crecimiento de España, de la gran nación española, el “Milagro español” de 1939 a 1975, dio lugar al gran desarrollo de las clases medias españolas y que, entre otras cosas, hizo posible la Ejemplar Transición Política a la Democracia Española y la Democracia Española y Constitucional a partir de los años 1977 y 1978, cuando se aprobó, en referéndum democrático (6 diciembre 1978) y por el pueblo español, la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978. El pueblo catalán, en este referendum, votó por encima de la media nacional de votos de apoyo a la Constitución española. La autonomía catalana fue una de las autonomías españolas que mas apoyó, en este referendum, a la Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978. Recordemos que las regiones españolas mas desarrolladas, con mucha diferencia del resto, de 1939 a 1975, durante la dictadura franquista, fueron Cataluña y el País Vasco.

SOBRE JULIO ANGUITA Y LA IZQUIERDA EN ESPAÑA

Volvamos a Julio Anguita; Anguita, dentro del Partido Comunista de España e Izquierda Unida, en mi opinión, fue un político con principios, radical de izquierdas y que, en coherencia con estos principios, se opuso, muy activamente, a la corrupción, en general y dentro de la izquierda.

Sin embargo, en mi opinión, no fue capaz de combatir con éxito dicha corrupción en las fuerzas políticas en las que participó y lideró, el Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (recordemos, entre otros muchos casos, el grave caso de corrupción de las tarjetas Black), ni tampoco en el PSOE/Partido Socialista Obrero Español y otras fuerzas de izquierda, incluidos los sindicatos y otras muchas instancias que vienen controlando. Corrupción que Julio Anguita denunció desde el PCE e Izquierda Unida y sobre lo que pidió la aplicación, en la realidad-practica real, de “programa, programa, programa”. Empero, a la luz de los hechos, esta claro que Julio Anguita, en la lucha contra la corrupción, fracasó estrepitosamente, él y las organizaciones políticas, etc., en las que participó y lideró.

En su día, como miembro activo de la izquierda, lo que, después, abandonaría, pues, creo que, con honradez y mucha humildad, debemos saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos – Gaston Bachelard: “El hombre que tiene la impresión de no equivocarse nunca, se equivoca siempre”-; en su día, mantuve correspondencia con Julio Anguita, pues, el que suscribe defendía y defiendo la vigencia plena y aplicación, en la realidad-practica real, de la Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 (por la que algunos arriesgamos algo mas que las orelliñas-orejitas y nos tiraron de ellas…, y la salud y estabilidad de nuestras familias). La Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, por buen, fundado y justo acuerdo de las fuerzas democráticas constitucionales españolas, puede y debe ser mejorada, al igual que otras grandes, las mejores constituciones democráticas en el mundo.

Como estaba diciendo, en aquella época, defendía la creación de Izquierda Unida, para tratar de acabar con la muy grave corrupción y juego sucio vigentes en España, a diferentes niveles, medios, sectores, instancias y campos sociales, en la España interior, exterior, etc., y para aplicar, en la realidad-practica real, el cambio ético, la política ética, deontológica, honrada, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, la política democrática eficiente de libertad, trabajo, critica y justicia, etc. justos, por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, etc., contemplado en nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 y en línea con grandes naciones democráticas occidentales, europeas, como Alemania (en la constitución democrática alemana, en buena, gran medida, se basó nuestra constitución democrática de 1978) y otras, con las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas del mundo y de las que forma parte España, la gran nación española.

Lo que, entre otras fuerzas políticas, etc., había traicionado muy gravemente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe Gonzalez, Alfonso Guerra, etc. Los cuales, no lo olvidemos, prometieron, desde el PSOE, cuando, tras el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ganaron las elecciones generales en 1982 por amplia mayoría absoluta, la mayor hasta la fecha en número de escaños pero no en número de votos; Gonzalez-Guerra prometieron aplicar el “CAMBIO ÉTICO” desde el centro-izquierda representado por el PSOE. Algunos, bastantes picamos, fuimos totalmente engañados, defraudados, timados, etc. con el “Cambio Ético” del PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, etc. Cum Fraude.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE ESPAÑA DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE 1982

En las elecciones generales españolas del jueves 28 de octubre 1982, tras el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981, con una participación del 79,97%, estos fueron los resultados electorales: PSOE (líder Felipe González) sacó 10,11 millones de votos, el 48,1% y 202 escaños; AP-PDP (Alianza Popular-Partido Democrático Popular; líder Manuel Fraga) sacó 5,5 millones de votos, el 26,36% y 107 escaños; UCD (Unión de Centro Democrático; líder Landelino Lavilla) sacó 1,4 millones de votos, el 6,77% y 11 escaños; PCE (Partido Comunista de España; líder Santiago Carrillo) sacó 846.515 votos, el 4.02% y 4 escaños; CIU (Convergencia i Unió; líder Miquel Roca) sacó 772.726 votos, el 3,67% y 12 escaños; CDS (Centro Democrático Social; líder Adolfo Suárez) sacó 604.309 votos, 2,87% y 2 escaños; PNV (Partido Nacionalista Vasco; líder Iñigo Aguirre) sacó 395.656 votos, el 1,88% y 8 escaños; Herri Batasuna (el brazo político de la banda terrorista nacionalista vasca ETA; líder Iñaki Esnaola) sacó 210.601 votos, el 1% y 2 escaños; ERC (Esquerra Republicana de Cataluña; líder Francesc Vicens) sacó 138.118 votos, el 0,66% y 1 escaño; y Euskadi Ezkerra (EE; líder Juan María Bandrés) 100.326 votos, el 0,48% y 1 escaño.

Nótese como los puestos parlamentarios nacionalistas exigen muchos menos votos para tener, conseguir escaños. Lo cual ha potenciado en toda España viejos y nuevos nacionalismos y, sobre todo, los separatistas, golpistas, etc.

Algunos en su día, como el que suscribe, apoyamos, muy firme, comprometida, movilizada y activamente, a la izquierda española, para luchar, desde la Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 y como Alemania y otras grandes naciones democráticas europeas, occidentales, etc., las mas desarrolladas y avanzadas del mundo; para luchar, democrática, constitucional, legal, con buenos, justos principios, con deontología, honradez, unidad, justicia, seguridad, mucha humildad, mucho rigor, competencia, compromiso, etc., por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, honrado, de juego limpio, constitucional, legal, responsable, respetuoso, profundamente humano, integrador, competente, riguroso, competitivo, cooperativo, critico positivo y siempre con fundamento (que siempre, deontológica, honrada y rigurosamente, debe saber aprender de los errores, fallos, fracasos propios y ajenos, etc.), creativo, rentable-enriquecedor económica, social, humana-sanitaria-asistencial-etc., cultural, medioambiental, ética (“nulla aesthetica sine ethica”-“ninguna estética sin ética”), espiritualmente…

PSOE Zapatero, Sanchez, etc. Cum Fraude fueron, aún, mucho peores que PSOE Gonzalez, etc. Cum Fraude, que, entre otras cosas, PSOE Gonzalez, etc. Cum Fraude, habían dejado el gobierno de España con un paro superior al 22% (el paro juvenil peor, por encima del 31%; etc.), la quiebra de la seguridad social y una muy grave corrupción estructural, endémica.

PSOE Zapatero, etc. Cum Fraude, como el gobierno PSOE de Felipe González, etc. Cum Fraude, dejaron el Gobierno con un paro por encima del 22% (el paro juvenil peor, por encima del 31%; etc.), el deficit público del orden del 10%. Lo que dio lugar, a la intervención de la Unión Europea, el presidente Obama, etc., con el fin de que Gobierno PSOE Zapatero, etc. Cum Fraude defendiese el equilibrio presupuestario. Lo que se plasmó en un cambio constitucional con el apoyo del PP de Mariano Rajoy en la oposición.

Este acuerdo a favor del equilibrio presupuestario dio lugar a que el sociólogo español, Manuel Castells Oliván (al que conocía de su época mucho mas moderada en París-Francia, donde estaba de ayudante del gran sociólogo francés, Alain Touraine, en la École Pratique des Hautes Etudes-École de Hautes Etudes en Sciences Sociales, a cuyos cursos asistía, como a los de Pierre Bourdieu, Rolland Barthes, etc., etc., y, en el Collège de France, a los cursos del gran sociólogo liberal Raymond Aron, de Michel Foucault, etc.); como estábamos diciendo, en una entrevista en Radio 1-Radio Nacional de España (RNE), en el programa de Pepa Fernandez de sábado y domingo, “No es un día cualquiera”, el sábado 27 de mayo 2017; como decíamos, Manuel Castells, en plan totalmente extremista e inadmisible, en el programa de Pepa Fernandez de Radio 1-RNE, en una entrevista, tildó de “retrasados mentales” al PSOE de Zapatero y al PP de Rajoy por llevar a cabo dicho cambio constitucional a favor del equilibrio presupuestario. En la actualidad, mayo 2020, Manuel Castells es ministro de Universidad por Unidos Podemos del extremista Gobierno Socialista-Comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude.

Además, PSOE Zapatero, etc. Cum Fraude pusieron gravemente en cuestión la nación española, la Ejemplar Transición Democrática Española y, con el Gobierno tripartito catalán del Pacto del Tinell (tras la firma del Partit dels Socialistes de Catalunya – Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el 14 de diciembre de 2003), en la autonomía española catalana, abrieron la vía al extremismo nacionalista e izquierdista separatista, ilegal y golpista del referendum ilegal, celebrado, en Cataluña (España), el uno de octubre 2017, al peor extremismo socialista-izquierdista, guerracivilista, de los viejos y nuevos extremismos identitaristas, racistas supremacistas, superioristas, endiosados, divinistas, etc.

PSOE Zapatero, en 2008, en una entrevista en la cadena de televisión “Cuatro”, le dijo al periodista Iñaki Gabilondo: “Nos conviene que haya tensión”.

PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, si cabe, agravaron, aún más, lo hecho por PSOE Zapatero, etc. Cum Fraude, al pactar, la Moción de Censura (31 mayo y 1 de junio de 2018) al Gobierno PP de Mariano Rajoy (que le puso en bandeja la “justicia progre” vinculada al PSOE y sus socios extremistas de izquierda, nacionalistas y no nacionalistas, lo que le permite a bastantes hacer carreras politiqueras, partidistas…, dentro y fuera de España), con los extremistas viejos y nuevos comunistas, con los extremistas nacionalistas separatistas golpistas, con ETA-Bildu, el brazo político de la banda terrorista nacionalista socialista-comunista vasca ETA-Batasuna, con extremistas nacionalistas e izquierdistas anti-España, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, etc.

PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude, en nombre de la lucha contra la corrupción del PP, llevó a cabo la Moción de Censura citada; la llevó a cabo con el muy fuerte y descarado apoyo de una justicia progre, etc., por jueces, fiscales, interventores, etc. controlados por el PSOE, su oligarquía, sus diversas y plurales redes interiores, exteriores, etc. Sin embargo, el PSOE de González, Zapatero, Sánchez, etc. Cum Fraude es uno de los partidos, fuerzas (políticas, sindicales, con fundaciones, ONGs, Observatorios, todo tipo de instancias, medios, consejos de administraciones…) mas corruptores-corruptos del mundo democrático occidental, europeo, etc., mas desarrollado y avanzado al que pertenece, viene perteneciendo, España, la nación española. Pero, OJO, por una muy mala gobernación y gestión, como ha sucedido en Cuba, Argentina, Venezuela, etc., España, la gran nación española, puede dejar de pertenecer a dicho mundo democrático occidental, europeo, etc. mas desarrollado y avanzado.

Recordemos que con PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, Pedro Sánchez Cum Fraude (el fraude de todo lo que tiene que ver con su tesis doctoral es muy grave y en naciones democráticas occidentales, europeas, etc., entre las mas desarrolladas y avanzadas del mundo, plagios mucho menos graves de tesis doctorales que el caso de todo lo que tiene que ver con el muy grave plagio de Pedro Sánchez, ha dado lugar, viene dando lugar a dimisiones, ceses fulminantes de ministros, representantes públicos, políticos, etc. El que no haya dimitido Pedro Sánchez, por este grave fraude, el que siga al frente del PSOE y del gobierno de España, pone de manifiesto un grave atraso de España, de la Unión Europea, en la fundamental lucha contra la corrupción, el juego sucio y, máxime, entre sus dirigentes, representantes políticos, públicos, y que tienen la obligación de ser ejemplares, de cumplir y hacer cumplir las leyes y no ser, ni actuar Cum Fraude…).

Como estábamos diciendo, PSOE Sánchez Cum Fraude, se pasó, la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre 2019, diciendo, prometiendo que no pactaría con Pablo Iglesias Unidos Podemos, del que dijo que le quitaba el sueño a él y al 95% de los españoles; que no pactaría con ETA-Bildu: “Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces, con Bildu no vamos a pactar”, etc., etc. Sin embargo, nada mas celebrarse las elecciones generales del 10 de noviembre re 2020, se abrazó y pactó con Pablo Iglesias, etc. Unidos Podemos Cum Fraude, se reunió, negoció con el nacionalista separatista racista catalán, Joaquin Torra Pla, del que dijo: “Torra es el Le Pen español y el PSOE le va a hacer frente…”, pactó con ETA-Bildu, etc., etc. Joaquín “Quim” Torra i Pla, en el diario catalán digital “El Mon”, en diciembre 2012, dijo, escribió literalmente: “los españoles son bestias carroñeras, víboras, hienas con un pequeño bache en su cadena de ADN…”.

Eso sí, unos y otros, ellos, los suyos, sus socios, interiores y exteriores, desde el acceso, mantenimiento y reproducción en el poder, a partir del poder, de la política, en buena parte, en contra de todo lo prometido, de sus ideologías, etc., defraudaron los principios, los valores que representaban y, Cum Fraude, mucha cara, todo tipo de contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, mentiras, engañosos, falsedades, defraudaciones, etc., a pesar de haber trabajado solo en la política, se han hecho, se vienen haciendo ricos, muy ricos, presumen de que sus hijos han estudiado en los colegios de los hijos y nietos de la Duquesa de Alba, van a las mejores clínicas privadas pero dicen defender la sanidad pública, se compran grandes mansiones de lujo protegidas por gran número de policías, veranean a lo grande, tienen muy grandes y muy injustos, innecesarios privilegios a los que, no solo no han renunciado, sino que los han aumentado muy injusta, inadmisible y discriminadamente, mientras, como ellos mismos dicen, el pueblo de abajo, el proletariado, las clases populares-“as camadas populares”, la gente…, interior y exteriormente, lo pasan muy, pero que muy mal…

Es decir, PSOE, PCE, Izquierda Unida, etc., fracasaron totalmente en lo del “Cambio Ético” y vuelven a los viejos, nuevos extremismos identitarios, a los viejos, nuevos extremistas Frentes Populares Socialistas-Comunistas, Separatistas, HipeMalgastadores, anti-España, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, etc., como en el caso del extremista socialista-comunista Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude…

Por cierto, el extremista izquierdista, castrista-chavista, Pablo Iglesias Podemos Cum Fraude, conocido como “El Marqués de Galapagar”, en su día, hizo unas lamentables declaraciones, en plan racista juvenilista, en las que, literalmente, mandaba a la mierda a Julio Anguita por viejo. No es de extrañar que, entre otras muchas cosas, el extremista Gobierno Socialista-Comunista, PSOE Unidas Podemos Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, trataran tan grave, inadmisiblemente mal, y entre otros, a los ancianos en las residencias de la tercera edad durante la pandemia del coronavirus, etc. Estamos hablando de personas que lo dieron todo, lo sacrificaron todo y más para sacar a sus familias adelante con muy grandes y graves carencias, y son a las que se debe el llamado “Milagro Español” que situó a España entre las naciones mas desarrolladas del mundo, que dio lugar a las clases medias españolas, a la democracia española. Se estima que en España, por la pandemia del coronavirus, murieron del orden de 20.000 ancianos y el Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude se viene negando a facilitar la lista de ancianos muertos por coronavirus. Listas total de muertos por la pandemia del coronavirus, de ancianos muertos (dentro y fuera de las residencias), de personal sanitario contagiado, etc., y que viene manipulando a su antojo.

Sin ancianos y sin deontología, honradez, humanidad, dignidad y justicia justas bien medidas, definidas, aplicadas y controladas, deontológica, democrática y judicialmente, en la salud, la enfermedad, la vida, el trabajo, la jubilación, etc., no hay pasado, ni presente, ni futuro, se aplica el peor de los materialismos, relativismos, nihilismos, todo vale, incluido lo peor, para imponerse, sacar tajada y descalificar, deslegitimar y linchar a sus principales adversarios, competidores, críticos…

Anteriormente, en el PSOE González, etc. Cum Fraude, atacaron, muy dura y sistemáticamente, a Julio Anguita…

Julio Anguita, siempre fue muy muy amable conmigo y llegó a escribirme para invitarme a participar en una comisión de Izquierda Unida. Le respondí, muy atentamente, dandole Muchas Gracias y diciéndole que había abandonado la izquierda.

Julio Anguita, en mi opinión, optó por una vía extremista socialista-comunista de izquierdas, por una vía radical. Y que, en mi opinión, llevaba y sigue llevando a situaciones tan negativas y destructivas, interior y exteriormente, como, entre otras naciones, Cuba comunista y, posteriormente, como Venezuela neocomunista-Cubazuela, Argentina extremista populista peronista-Argentinazuela, como los regímenes neocomunistas, de la droga y otros tráficos ilegales, de los nuevos extremismos identitaristas, el extremismo de la ideología de genero-Movimiento Queer/Maricón-etc., del ecologismo-animalismo, de la “democracia” directa popular de la gente que sustituye a la democracia representativa y a la economía de mercado de juego limpio, con justicia, seguridad y garantías. Lo que, en mi opinión, la democracia representativa y la economía de mercado de juego limpio, deontológicas, honradas, constitucionales, legales, de libertad, trabajo, cultura, critica, justicia, etc. justos, bien medidos, definidos, aplicados y controlados, responsables, respetuosas, competentes, rigurosas, eficientes, son las que pueden dar, vienen dando lugar, al saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc., al mejor desarrollo deontológico democrático eficiente…

SOBRE EL DESARROLLO DE CUBA, ARGENTINA, VENEZUELA, ETC.

Cuba, Argentina y Venezuela, que junto a los Estados Unidos, como hemos dicho pero conviene repetirlo, no olvidarlo, eran las naciones del mundo que, debido a su gran desarrollo, atraían mas emigrantes del mundo, una buena parte de ellos españoles; Cuba, Argentina y Venezuela, a causa del viejo y nuevo extremismo, radicalismo, fundamentalismo socialista-comunista, izquierdista, populista, etc., han echado a perder su gran desarrollo, se han convertido en naciones que han dado, vienen dando lugar a millones y millones de emigrantes y, por medio de la vieja y nueva internacional socialista, comunista, neocomunista, populista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, de la vieja y nueva demagogia, del fomento del odio, de la violencia, etc., de las viejas y nuevas teorías, extremismos, fundamentalismos, de la vieja y nueva lucha de clases, etc., vienen contribuyendo, no solo a la muy grave destrucción material, inmaterial y moral de sus naciones, sino también de otras naciones a escala internacional.

Como hemos dicho, Cuba comunista tiene un salario medio mensual de 30 euros y una pensión media mensual de menos de 15 euros, es decir, tiene unos salarios y pensiones entre los mas bajos del mundo y una muy grave corrupción por arriba, muy arriba, en medio y abajo, con el fin, como dicen los cubanos “de resolver”… Recordemos que Fidel Castro con el Partido Ortodoxo cubano, nacionalista, populista, anti-imperialista, etc., dijo que, para Cuba, etc., quería democracia con justicia social y lucha contra la corrupción, prostitución… Hugo Chavez, en Venezuela, siguió los pasos de Fidel Castro-comunismo cubano, pieza fundamental de la Unión Soviética y la Internacional Comunista, del socialismo-comunismo internacional, al que tanto admiraba… Lo mismo sucedió con el líder político chileno, Salvador Allende, agente fundamental del socialismo-comunismo internacional viejo-nuevo y como otros lideres, dirigentes, representantes políticos, sindicales, sociales, etc. de América del Sur, el Centro y el Caribe, pero también de Europa, Africa, Asia, Oceanía y, OJO, también, América del Norte…

Los regímenes neocomunistas, neopopulistas de la nueva internacional neocomunista, los nuevos extremismos identitaristas, etc., el Foro neocomunista de Sao Paulo 1990, vienen siendo apoyados, muy activamente, por los regímenes antidemocráticos sembradores, ayer y hoy, de antidemocracia, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, violencia, represión, control totalitario, corrupción, juego sucio, etc., es decir, por Rusia putinista (antes la Unión Soviética), China comunista (muy gravemente responsable en la expansión de la pandemia del coronavirus con la muy grave complicidad de la Organización Mundial de la Salud/OMS de Naciones Unidas. En China comunista, antes de la pandemia del coronavirus, se habían dado, entre otras y debido a la muy grave falta de salubridad, convivencia con animales contaminados, corrupción, juego sucio, todo vale, etc., las epidemias de la gripe asiática, gripe de Hong Kong, gripe aviar y la del VIH/SIDA, es decir, la contaminación, contagio del SIDA a chinos, por lo general campesinos pobres, que vendían su sangre a centros gubernamentales chinos, etc.), por Irán fundamentalista, Turquía erdoganista, etc.

Recordemos que el Foro neocomunista de Sao Paulo 1990, que se creó por por los partidos, fuerzas socialistas-comunistas, izquierdistas, etc., cuando se hundieron, entre 1989 y 1991, el Muro de Berlin y el comunismo de la Unión Soviética y el este, en su reunión número 24 en Managua (Nicaragua), en julio 2017 y que contó con la presencia desde España, del Partido Comunista-Izquierda Unida de la coalición Unidos Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y de la Candidatura de Unidad Popular (CUP); en este reunión 24, este Foro neocomunista de Sao Paulo 1990, aprobó un documento contra España, la nación española, a favor del ilegal golpista referéndum separatista celebrado en Cataluña (España), el uno de octubre 2017. La reunión 25 tuvo lugar en La Habana (Cuba) en 2018 y la reunión 26 del Foro neocomunista de Sao Paulo 1990 tuvo lugar en Caracas (Venezuela) el año 2019.

Esta visto que algunos quieren destruir, convertir a España, la gran nación española, en Españazuela, en Españargentinazuela…

Recordemos el recibimiento ilegal en el aeropuerto de Barajas (Madrid-España), enero 2020, de José Luis Ábalos Meco, secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes del Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias etc. Cum Fraude; el recibimiento ilegal de PSOE Abalos, etc. Cum Fraude, en el aeropuerto de Barajas, de la vicepresidente del Gobierno neocomunista venezolano de Maduro, Delcy Eloína Rodriguez Gómez, y que, además, según se publicó, llegó con maletas cargadas de oro, dólares…

SOBRE EL MAS ACÁ, MAS ALLÁ Y LA LUCHA, SINE FRAUS-SIN FRAUDE, POR LA JUSTICIA JUSTA, EL BIEN, LA ALEGRÍA, LA VERDAD…

Descanse en paz Julio Anguita y que Dios lo tenga en la Gloria, donde ya avisé a mi gran y genial amigo, el medico, doctor, catedrático, poeta, músico y dinamizador social, el ferrolano-compostelano, gallego y español universal, José Luís Mari Solera “Licho” (fallecido en Santiago de Compostela-Galicia-España, a los 63 años, de una cáncer, el 18 de febrero 2014. Varios amigos, junto a sus familiares, estuvimos con él hasta su último suspiro), para que, en el cielo, convoque a los siempre vivos y geniales, al gran combo flamenco-cubano de La Niña de los Peines, Pepe de la Matrona, Enrique El Cojo, Enrique El Mellizo, Lola Flores, El Pescadilla, Chano Lobato, Beni de Cadiz, Pericón, Celia Cruz, La Lupe, Olga Guillot, Celeste Mendoza, La Freddy (sin olvidarse de dos cubanos muy muy grandes, además con gran humor e ironía, Guillermo Cabrera Infante y Benny Moré “El Bárbaro del Ritmo”, el mejor cantante de boleros, del son cubano y con su Orquesta Gigante), etc., lo reciban con la gaita, la ocarina, el pandeiro, el mejor flamenco, los cajones, las congas o tumbadoras, las mejores rumbas gitanas, flamencas, cubanas, universales, la esencia del guaguancó… y como merece, entonando: “Bienvenido, amigo Julio Anguita/ Trobeiros, Jaruleiros, Combatientes, Soneros de los Caminos de Santiago/ Unidos, Loitadores por la buena alegría y libertad, la justicia justa y el bien, la bondad y la verdad/ el mejor sabor y amor/ Jamás de los Jamases Serán Vencidos”.

Dios, El Bien Supremo, El Amor Supremo, Los Mejores Referentes Creyentes y No Creyentes, aman, defienden y promueven a los que aplican, defienden y promueven, como, entre otras cosas, dice la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, la justicia, la libertad, la seguridad, la humildad, la alegría, el buen ser, decir, hacer, trabajar, saber, amar… SINE FRAUS-SIN FRAUDE… Y, también, a los que saben arrepentirse a tiempo de sus pecados; a los que saben rectificar a tiempo a partir de los errores, fallos, fracasos, etc. propios, ajenos…

PERLITA DE HUELVA Y VLADÍMIR JANKÉLÉVITCH

Como canta, muy bien, la gran cantante de flamenco (fandangos, etc.) y copla, la gran española, Antonia Hernández Peralta “Perlita de Huelva” (que tiene 81 años ha recibido muchos y justos homenajes y reconocimientos. A la que le dedicaremos algún escrito); como dice muy bien Perlita de Huelva, en una de las grandes canciones de su repertorio, “Los Mandamientos”, que cantó en el mítico programa de flamenco y copla, de Televisión Española (TVE), “Cantares”, del año 1978, presentado, muy bien, por Lauren Postigo, dirigido por Miguel de la Hoz y grabado en el tablao “El Corral de la Pacheca”; Perlita de Huelva: “No debemos dejarnos llevar por el odio y el rencor, y debemos potenciar el buen amor”.

Al gran filósofo y musicólogo francés-ruso, Vladímir Jankélévitch, a cuyos cursos asistí en la Universidad parisina de la Sorbona, en línea con Perlita de Huelva, le escuché una gran sentencia que bebe en la mejor filosofía y teología, a saber: “La mort est plus fort que le corps, mais l’amour est plus fort que la mort” – “La muerte es mas fuerte que el cuerpo, empero, el amor es mas fuerte que la muerte”. Empero, el amor, también, debe ser de juego limpio por y para el bien, ayer, hoy y mañana, en el más acá, más allá…

Televisión Española (TVE) debería tener un programa permanente, de gran calidad, en forma y fondo, sobre el flamenco y la copla. España, la gran nación española, por medio de sus medios de comunicación y otras instancias de socialización, con deontología, honradez y el máximo rigor, debería estudiar, investigar, trabajar, generar, divulgar, potenciar, etc. el mejor valor añadido, las mejores cadenas de valor, etc., en relación con sus mejores creaciones, productos, etc., y crear otros nuevos en un proceso sin fin por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, constitucional, legal, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial—etc., humana, cultural, medio-ambiental, ética, espiritualmente…

El problema, grave problema es que, en España, tomada por lo “Políticamente Correcto”, se aplica, viene aplicando la vieja y nueva Leyenda Negra contra España, la gran nación española y sus valores, tradiciones, como los católicos, y, sin embargo, se potencia, mucho, mucho, mucho más y entre otras cosas, en los medios comunicación españoles, etc., la música y otros productos, etc., en inglés-americano…

MUCHAS FELICIDADES MR. CLINT

Cuando acabo este escrito, el domingo 31 de mayo 2020, cumplió 90 años el gran actor, director, productor, músico, compositor de los Estados Unidos, el liberal-conservador Clint Eastwood.

Con Clint Eastwood lo vengo pasando muy bien, con su cine, con grandes, inmensas películas suyas como, entre otras, “Los Puentes de Madison” (recuerdo lo muy bien que lo pasamos, en la infancia, adolescencia y juventud, en mi pueblo, Vegadeo y su zona de influencia, en la zona del Occidente de Asturias, de Vegadeo a Luarca, especialmente en los municipios de Castropol, Tapia de Casariego, La Caridad, Navia y Luarca, en la zona costera y del interior, en la zona de la Mariña lucense, especialmente en Abres gallego, asturiano y, sobre todo, en Ribadeo y su zona; lo bien que lo pasamos en sus puentes, puertos, ríos, rías, playas, zonas de baño, plazas, calles, caminos, campos, valles, montes, mercados, ferias, fiestas patronales, romerías, celebraciones religiosas, carnavales, en sus bares, casas de comida, salas de fiestas, guateques, teatros, comedias, cines, espacios, bibliotecas y casas de cultura, algunos que creamos, en las excursiones, juegos y espacios deportivos, en las asociaciones, numerosas acciones y movilizaciones que llevamos a cabo y por las que fuimos fichados, nos pegaron algunos toques, dieron cuenta a nuestras familias, etc. ¡Que tiempos tan maravillosos, enriquecedores, de cine…!), sin olvidar las películas del Oeste, de vaqueros (“Unforgiven”-“Sin perdón”, título en español; etc.) y con su música, sus bandas sonoras como la de “Los Puentes de Madison”, con las maravillosas canciones de grandes cantantes como Dinah Washington, Johnny Hartman, etc., etc.

Muchas Felicidades Mr. Clint, que cumpla, usted, muchos años más y que, el buen cine, la buena música, el buen arte, humor, amor, cante, baile…, nos sigan alimentando, motivando, iluminando…, por y para la mejor deontología, el buen trabajo, el bien del cuerpo y el alma, la vida y el mundo, el más acá, más allá…

A LA MEMORIA DE DOS CANTANTES ESPAÑOLAS MUY GRANDES, ROCIO JURADO Y ROCIO DURCAL

Cuando iba a enviar este escrito para su publicación, me entero por la radio (soy de la generación de la radio, pues, la televisión en mi pueblo, Vegadeo y su zona astur-galaica, llegó en los años 60. Escucho permanentemente la radio, privadas, “públicas” – en España, otras partes, los medios de comunicación realmente públicos, pero también los privados, deben ser deontológicamente profesionales, honrados, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, competentes, eficientes, creativos, debidamente medidos, bien gestionados, definidos, aplicados y controlados, y mucho menos politiqueros, partidistas, sectarios, clientelares, nepotistas-familiaristas, amiguistas, vedettistas, egocéntricos, grupocéntricos, narcisistas individuales y de grupo hasta lo patológico, etc. -, locales, provinciales, regionales, nacionales, internacionales, vengo colaborando en la radio desde los años 70 y haciendo trabajos sobre la radio, otros medios de comunicación, instancias de socialización, con el fin de tratar de contribuir a una vida y un mundo mejores, deontológicos, honrados, humildes, responsables, respetuosos, etc., por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, etc.); como les estaba diciendo, me entero por la radio que el uno de junio de 2006, hace 14 años, murió, el mismo día en que iba enviar este escrito, el uno de junio; murió a los 71 años, en dicha fecha el año 2006 y debido a un cáncer, la gran cantante popular, española e internacional, Rocío Jurado de Chipiona (Cádiz-Andalucía) una de las mejores de su época, de las mas grandes, incluso le llamaban “La Más Grande” y gran dominadora del flamenco y la copla.

Al honrar, recordar a Rocío Jurado “La Más Grande”, no me podía olvidar de otra gran cantante española y que murió el mismo año 2006, de cáncer, a los 71 años, la actriz y cantante madrileña Rocío Dúrcal “La Reina de las Rancheras” (que tanto me gustan y que se cantaban mucho en mi pueblo Vegadeo-Asturias/España) y que triunfó, nacional e internacionalmente, al mas alto nivel, al igual que Rocío Jurado. Juntas cantaron en uno de los programas televisivos mejicanos más famosos, “Siempre en Domingo”, de la gran cadena televisiva mejicana “Televisa”, programa presentado durante 28 años por una de las grandes figuras de la televisión mejicana, Raúl Velasco.

Rocío Dúrcal y Rocío Jurado cantaron juntas, en 1984, en “Siempre es Domingo”, la gran canción mejicana “Amanecí en tus brazos” del gran, inmenso, genial cantante y compositor mejicano, Jose Alfredo Jimenez, conocido como “El Dios de la Canción Ranchera” (se estima que compuso mas de mil canciones y una parte de ellas están entre las mejores, verdaderamente maravillosas, emocionantes, envolventes…); Rocío Jurado y Rocío Dúrcal cantaron juntas “Amanecí en tus brazos” acompañadas por el legendario “Mariachi Vargas de Tecalitlán” (creado en 1898 y que sigue triunfando).

Nos despedimos con la gran canción mejicana, muy grande, de las mejores, del gran cantante mejicano Juan Gabriel, “Amor eterno”, que él dedicó a su madre y que nosotros dedicamos a todos los padres, abuelos, ancianos, a las personas mayores que son las que mas están sufriendo y muriendo en la pandemia del coronavirus, una parte de ellas muy mal, muy injustamente tratadas, atendidas (por lo que hay que pedir las debidas cuentas por ello) y sin las cuales no hay pasado, ni presente, ni futuro, pues, ademas, en España y otras muchas partes, en épocas muy duras y con muy graves carencias y sacrificios de todos tipo, fueron capaces, con amor ejemplar, de sacar adelante a sus familias, sus pueblos, naciones: AMOR ETERNO E INOLVIDABLE.

A partir de Miguel de Cervantes: “La libertad y la dignidad ciudadana, individual y social, no se venden ni por todo el oro del mundo, ni por las teorías, doctrinas, revoluciones, técnicas… que ofrecen cielos y vienen dando lugar a infiernos…”



Albert Camus: “No se trata de saber si persiguiendo la justicia lograremos preservar la libertad. Se trata de saber que, sin la libertad, no realizaremos nada y perderemos a la vez la justicia futura y la belleza antigua”, “El escritor es el enemigo de la mentira y de la servidumbre y que, allí donde reinan, promueven la peor y mas cruel de las soledades”; “La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor”; “Buscar lo que es verdad no es buscar lo que uno desea”; “La verdad es la verdad con independencia de si la defiende la izquierda, derecha…”



A partir de Aristóteles, Seneca, Cervantes, Escuela de Salamanca, Chesterton, Teresa de Calcuta, Papa Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI: «La libertad, honrada, responsable, respetuosa y comprometida, es siempre la libertad de los que viven, piensan, son y actúan de otra manera. Unos y otros deben ser deontológicos, honrados, muy humildes, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, y tratar de ser eficientes, rentables enriquecedores económica, social, humana, cultural, medioambiental, ética, espiritual, religiosamente…”



Gran emperador Marco Aurelio Antonino Augusto “El Sabio”, “El Filósofo” (su padre era de Ucubi/Espejo-Cordoba) y que formó parte de los llamados “Cinco Buenos Emperadores” romanos (Nerva; Trajano; Adriano; Antonino Pio; y Marco Aurelio) de la “Dinastía Antonina”: “No lo hagas si no es conveniente; no lo digas si no es verdad”; Cuando se persigue, destruye la buena y justa inteligencia, estamos ante una de las peores pestes”



Albert Einstein: “El arte mas importante del maestro es provocar la alegría en la acción creadora y el conocimiento”



A partir del gran Ramón Pérez de Ayala: “Es una gran ciencia ser feliz, contribuir deontológica, rigurosa y muy humildemente, a una buena justicia, alegría, amistad y amor, ya que sin ello toda existencia carece de sentido”



Licho Licheiro, Lyeandrin Lyeandrineiro, Jose Juan Conde de Kotapeiros y la duquesa Nova Nogarova, a partir de Friedrich Hölderlin: “Algunos queriendo hacer de su Estado un cielo, lo convierten en un verdadero Infierno; otros, con cargo a lo público, privado, eclesial, creyente, no creyente, muy injustamente y en nombre de lo que sea menester y se tercie, se procuran un cielo para ellos, los suyos, sus socios, nacional, internacionalmente, etc., y dan lugar a un verdadero infierno para los demás”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Pagina Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España): “Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-O Bo Camiño, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá…- Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…; jueves, 4 junio 2020