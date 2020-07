Pablo González: «Solidaridad»

En estos momentos la palabra SOLIDARIDAD ha crecido sin límites, siendo el resultado del gran problema que ha surgido con el Coronavirus, evidentemente es mucho más notoria cuando existen desgracias, todo el mundo apoya a los más desfavorecidos pero si realmente no surgen problemas la colaboración entre ciudadanos es mínima, por ejemplo cuando se empezó a conocer el tema del virus todo el mundo salió a la calle para aprovisionarse lo máximo posible, sin pensar en el prójimo, lo habitual de: “el que venga atrás que arree”, ¿dónde existió la solidaridad? En ningún sitio, todos hemos asistido a accidentes de coche, problemas domésticos, etc., y hemos colaborado, son ayudas dignas de destacar pero eventuales; cuando la solidaridad es necesaria por más tiempo y sin que ocurra algo excepcional no suele existir, hay que ser realistas.

La gran solidaridad tiene un nombre y se llama: EMPRESA PRIVADA (empresarios + trabajadores), lleva toda la vida pagando el sector público, esa sí se puede pregonar a los cuatro vientos, sin embargo es muy curioso que nunca se haya propuesto para recibir un premio como ocurre con otros colectivos o personas, pero estarán conmigo de acuerdo en que la EMPRESA PRIVADA es merecedora de un Gran Premio o por lo menos de asignarla un día de celebración: EL DÍA DE LA EMPRESA PRIVADA, son innumerables los premios que se conceden y los días de todo tipo que se celebran, muchos de ellos discutibles y otros por designaciones políticas, sin embargo la Empresa Privada no tiene “Día” ni “Premio” no existe y sin embargo es quien mantiene a todos los demás, es inadmisible que esto sea así, es como dar: dinero, educación, formación, a tus hijos toda la vida y que no celebren tu cumpleaños, además el mérito que hay que aportar para cualquiera de las propuestas está contrastado, o sea, es real y verídico, no es eventual es permanente, ¿por qué no se hace?

A lo mejor es porque no les interesa a los políticos informar a los que reciben esa solidaridad toda la vida, puede ser eso, pensarán que es mejor estar callados que decir que merecen un premio, si se les propone para un premio se les da importancia y no pasa desapercibida que es lo que ocurre realmente.

Hay algún pinocho que dice “lo que nos une es lo público”, no le interesa decir la verdad, por eso es pinocho, debería decir: “quién nos mantiene unidos es lo privado” que son los que pagan. A veces hasta se realizan discursos poniendo en tela de juicio su eficacia, debe ser porque les parece poco lo que la empresa privada aporta.

Ya he comentado la solidaridad hacia el sector público, pero dentro del sector privado y dependiendo de los ingresos correspondientes de cada trabajador también hay solidaridad, unos pagan más impuestos que otros porque sus ingresos son diferentes pero se utilizan los mismos medios al mismo nivel, es decir, por ejemplo una persona puede pagar 100€ para el sistema sanitario público y otra 70€ para el mismo concepto y los dos reciben la misma asistencia, o sea que unos pagan más que otros y tanto los medios utilizados como la asistencia son los mismos, por lo tanto hay solidaridad de unos hacia otros, es fácil entender que existe:

Solidaridad total del sector privado hacia el público

Solidaridad del sector privado hacia los más débiles económicamente del mismo sector.

No pasa nada por decirlo, es la pura verdad, pero es mejor mantener la ignorancia de millones de ciudadanos; sobre esto se escuchan conversaciones entre trabajadores privados que dan risa, siempre hay algún “listo” que suele decir “para eso pago”, querido amigo debería decirle la otra persona “pues para lo mismo yo pago más”; ¿me lo puedes explicar? Es muy claro, como tu aportación no es suficiente la diferencia la pagan otros para que puedan existir los ámbitos sociales que tenemos y utilizamos, eso es solidaridad ¿o no?, se puede hacer extensible a cualquier medio social: carreteras, colegios, hospitales, etc., unos privados pagan más que otros para hacer unos de los mismos medios y al mismo nivel.

LA NORMALIDAD SE CONSIGUE

CON LA SOLIDARIDAD