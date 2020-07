José Luis Palacios: «Plagio de Echenique»

Pablo Echenique Robba tituló a su tesis doctoral “A bottom-up physical approach from small peptides to proteins. Methods and ab initio potentials”, y la defendió el quince de diciembre de dos mil seis en la Universidad de Zaragoza, siendo su director de tesis el señor José Luis Alonso Buj; según consta en la “maltratada” base de datos Teseo.

Al iniciar la lectura de la tesis podemos sentir envidia sana; en los “Agradecimientos” todo parece muy divertido, como si la investigación fuese un juego de niños, ¡sorprendente! Como buen hijo, y persona agradecida, Echenique comienza dando las gracias a sus padres, le sigue su director y su coordinador de tesis, y termina con quien fuera su compañero de despacho y con otros tantos. Hasta aquí sin problemas, en nuestra cara está presente la mueca de una sonrisa.

Sin embargo, en los agradecimientos también aparece, como “…personas que han contribuido, en un momento o en otro, a los trabajos presentados…”, el presidente del Tribunal, Modesto Orozco, y los vocales del Tribunal András Perczel y Fernando Falceto. Y eso ya no es tan divertido, ¿contribuido?; se nos pierde la sonrisa por no ser ético ni legal que personas que componen el Tribunal de Calificación de una tesis hayan contribuido previamente en su confección, y mucho menos a tenor de la “olorosa” calificación asignada por el Tribunal a la tesis, sobresaliente cum laude.

Antes de profundizar en el análisis de la tesis atenderemos a la lectura del libro de Umberto Eco “Cómo se hace una tesis”. Eco, nos aclara cuáles son los requisitos mínimos que se le exigen a un trabajo para calificarlo como tesis, y, entre otros, tres llaman la atención para el caso:

Que se trate de una investigación original.

Que queda referida a un doctorando; un solo estudiante.

Que se faciliten elementos para la verificación y refutación de las hipótesis que presenta.

La “presunta tesis” de Echenique Robba consta de: los Agradecimientos, la Introducción, siete capítulos (1 al 7) y cinco apéndices (A al E).

En el capítulo 1 y 2 se reproduce lo que se denomina “conocimiento común”, y al igual que en algunos apéndices, Echenique desarrolla nociones de dominio público; se exponen ideas y/o conceptos que se encuentran en libros especializados, artículos, etc. que pueden ser conocidos por muchas personas. Por tanto, no son necesarias las citas en la tesis ni debemos entrar en el campo del análisis del presunto “plagio”.

El contenido de los capítulos 3, 4, 5 y 6 ha sido publicado con anterioridad a la defensa de la tesis, y en todos, “Mister” Echenique, comienza con: “This chapter is based on the article”, y, a continuación, escribe los datos que identifican a los autores del artículo y da paso a su desarrollo.

Si traducimos la frase anterior, exactamente dice: “Este capítulo está BASADO en el artículo”; es decir, el capítulo correspondiente se “apoya” o se “sustenta” en lo que dice el artículo…, pero en ningún caso se traduce por “Este capítulo está COPIADO del artículo”.

Según el PhD Echenique los capítulos 3, 4, 5 y 6 de la tesis se “basan”, pero la evidencia le corrige porque no se “basan”, se “copian o fusilan” de los artículos siguientes:

Capítulo 3: J. L. ALONSO AND PABLO ECHENIQUE, A physically meaningful method for the comparison of potential energy functions, J. Comp. Chem. 27 (2006) 238–252. (Página 85 a 111 de la tesis)

Capítulo 4: PABLO ECHENIQUE AND J. L. ALONSO, Definition of Systematic, Approximately Separable and Modular Internal Coordinates (SASMIC) for macromolecular simulation, J. Comp. Chem. 27 (2006)1076–1087. (Página 112 a 133 de la tesis)

Capítulo 5: PABLO ECHENIQUE AND IVAN CALVO, Explicit factorization of external coordinates in constrained Statistical Mechanics models, J. Comp. Chem. 27 (2006) 1748–1755. (Página 135 a 150 de la tesis)

Capítulo 6: PABLO ECHENIQUE, IVAN CALVO AND J. L. ALONSO, Quantum mechanical calculation of the effects of stiff and rigid constraints in the conformational equilibrium of the alanine dipeptide, J. Comp. Chem. 27 (2006) 1733–1747. (Página 151 a 175 de la tesis)

Su Director de Tesis, José Luis Alonso Buj, Profesor Emérito por la Universidad de Zaragoza desde 2013, colaboró arduamente con el doctorando Echenique, pues figura, por ahora, como coautor de tres de los cuatro “artículos calcados en su tesis”. Por tanto, la “tesis” no queda referida a un doctorando; un solo estudiante, como exige Umberto Eco en su libro “Cómo se hace una tesis”.

Como vimos, “basarse” es cosa bien distinta a “copiarse”: La tesis es un simple “plagio infantil”, no reconoce el trabajo de los coautores, ya que, si así fuera, la tesis no sería una tesis, y, por ende, es un robo a los españoles, pues Pablo Echenique Robba (con dos “b” de burro) confeccionó la “tesis” gracias a una beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia de España.

Como prueba de la afirmación anterior, tan solo tenemos que acudir a la bibliografía de la tesis y veremos que en los puntos del [3] al [8], en los que figura Echenique como coautor de los artículos, no se reflejan las páginas de la tesis en las que se traslada el contenidos de los artículos. ¿Un olvido? No, es el intento de ocultar el plagio al duplicar textos ya publicados por el propio Echenique y otros.

Y, ¿qué ocurre con el capítulo 7? Veremos que el señor Robba, el de las dos “b”, con respecto a este capítulo, nos intenta engañar con descaro. El capítulo 7 no comienza con “This chapter is based on the article” y, por tanto, podríamos deducir que la autoría integra de este capítulo es del señor Robba. ¡Pues no! Me explicaré.

Si echamos un vistazo a la Bibliografía, en el punto [8] leemos; P. ECHENIQUE and J. L. ALONSO, Efficient model chemistries for peptides. I. Split-valence Gaussian basis sets and the heterolevel approximation, In progress, 2006. Es decir, el “Mister dos b” nos aclara que el artículo lo están confeccionando entre él y su director de tesis, el señor Alonso, y, por tanto, ante esa preñez, cabría esperar ligeras menciones del artículo en gestación en su tesis. Pero no, no es así. El artículo fue publicado, por ambos dos, en abril de 2007 y, de “en proceso” nada, se publicó íntegramente tal cual figura en la tesis. ¿Cuántos esfuerzos se chupó su director de tesis, J.L. Alonso? Bueno, depende de sus “tragaderas” y de las compensaciones prometidas.

Los citados artículos, que se plagiaron en su totalidad, dieron forma a la tesis, del capítulo 3 al 7, y, por ello, podemos afirmar, retomando a Umberto Eco, que la tesis de “Mister” Echenique NO ES ORIGINAL, pues su contenido fue publicado íntegramente con anterioridad a la lectura de su tesis; NO QUEDA REFERIDA A UN DOCTORANDO; un solo estudiante, se trata de una “TESIS COLECTIVA” (inadmisible), y, además, no suministró los elementos necesarios para su seguimiento público; el fichero de su tesis NO HA SIDO INCORPORADO AL SISTEMA TESEO.

Sin embargo, hay que reconocer el “arte” que derrochó Echenique y/o su director de tesis, o ambos, o Iván Calvo, el otro señor que escribió los artículos con Echenique, ¡o todos juntos! Entre todos lograron en la confección de la tesis una eficiencia descomunal, a las figuras y a las tablas de los artículos con anteponerles un simple dígito quedan perfectamente encajadas en la tesis…, son verdaderos genios de la “copia perfecta”.

A tenor de lo aquí escrito, ¿la Universidad de Zaragoza actuará en consecuencia?

Echenique pudo haber presentado su tesis en “formato de publicaciones” y no lo hizo. ¿Quizás, porque los artículos no habían sido escritos solamente por él? Evidentemente.

ABUSO DE CONFIANZA

Echenique, en compañía de su director de tesis, Iván Calvo, abusaron de la confianza que le regalaba la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Educación y, bajo manga, el actual portavoz de Unidas Podemos, defendió una tesis doctoral saltándose el principio básico de “individualidad”; entre los tres la cocinaron y el más gordito se la comió.

¿La Universidad de Zaragoza mantiene un seguimiento efectivo de las instrucciones u órdenes transmitidas a los doctorandos para el cumplimento de las tesis doctorales? ¿La Universidad de Zaragoza cumplimenta sus propias órdenes o directrices? ¿La Universidad de Zaragoza dará cuenta de estos hechos a la autoridad competente para revocar el título de doctor de Echenique?

¡Por cierto! La misma Universidad de Zaragoza, con respecto a la tesis de la señora de Echenique, María Alejandra Nelo Bazán, venezolana ella, quien defendió su tesis doctoral 05/02/2016 en la Universidad de Zaragoza, Departamento de Bioquímica y biología molecular y celular, no cumple la ley al no incorporar el fichero de la tesis de María Alejandra al sistema Teseo, tal y como establece el Real Decreto 99/2011, 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y que contempla la obligación de publicar la tesis doctoral en varios artículos y momentos distintos; uno de ellos es después de su evaluación y defensa: artículo 14.5

“Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos”.