La cobarde y falsa excusa de Pablo Echenique para censurar las preguntas sobre sus ataques a Vicente Vallés

Se debe creer que el personal se chupa el dedo y no está al cabo de la calle.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha perpertrado este 8 de julio de 2020 uno de esos ejercicios de contorsionismo circense para evitar ahora seguir alimentando la polémica contra los periodistas que han puesto en el filo de la navaja a Pablo Iglesias.

El podemita comparecía en la sala de prensa del la Cámara Baja para vender una propuesta sobre la regularización masiva de inmigrantes en España, pero sabía a ciencia cierta que en el turno de preguntas iba a tener que bregar con cuestiones como la de sus ataquesa Vicente Vallés, el periodista de Antena 3.

Echenique, que de tonto no tiene un pelo, quiso atajar desde el primer momento la oleada de preguntas que saldrían en el turno de intervención de la prensa respecto a los señalamientos de Unidas Podemos hacia determinados periodistas que no comulgan con las tesis de Iglesias y compañía respecto al ‘caso Dina’.

Eso sí, su excusa para no responder a los compañeros de los medios de comunicación se tornó tan cobarde como falaz:

Y es que aunque dijo que en la parte de las preguntas de la prensa pensaba centrarse en esa cuestión, curiosamente sí que respondió para hablar de Ciudadanos y las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, así como de las investigaciones al rey emérito Juan Carlos I por unas comisiones millonarias.

Para que se note que no estoy desviando temas, saben que no tengo problemas a la hora de hablar de las actividades de Juan Carlos I. No es una pregunta que eludamos, pero hoy aquí me van a permitir que no me refiera a ninguna de las dos, Si quieres luego hablamos sobre estos dos temas, pero hoy aquí me quiero centrar en estos dos temas que hemos propuesto y que afectan a la vida de miles de personas.