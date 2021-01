Victor Entrialgo De Castro: «A pesar de nuestro gobierno»

Si tuviéramos un Presidente como Dios manda saldría con un par de razones y pediría a la Nación lo que hiciese falta. Y la Nación le seguiría.

Si tuvieramos un Presidente como Dios manda, afrontaríamos el 2021 unidos y con confianza, haríamos de la necesidad virtud y de la tragedia la levadura con la que levantar este pais una vez más, pero este petimetre carece de credibilidad y legitimidad para pedirle a la Nación nada.

Esa falta de credibilidad y legitimidad será la responsable fundamental, de que aumenten las cifras de la pandemia cuando se vayan los Reyes Magos.

Escondido en las autonomias cuando le conviene, sin que nadie le haga caso, y los presidentes a su vez en sus Consejeros, algunos valientes como el extremeño que ayer pidió a la desesperada la colaboración ciudadana, Sanchez y los presidentes autonómicos que no dan la cara son colaboradores necesarios del aumento de las cifras que se prevé, por no saber explicarlo, por no tener huevos para explicarlo. Y explicarlo bien, si es preciso con «sangre, sudor y lágrimas», ninguna de las cuales tienen los psicópatas.

Hemos llegado a 2021 a pesar de la pandemia y de la inestimable colaboración de una panda de atrevidos engreídos y vanidosos que han tomado el poder con ayuda de otros facinerosos, detras de sus privilegios, pero sin contar con sus servidumbres.

Ahora solo esperan la ayuda europea para repartirla y conseguir a traves de ella más poder y mayor saqueo. El que parte y reparte se lleva la mejor parte.

La Nación debe espabilar y hacer consciente que a pesar de la pandemia, si tuviéramos un Presidente con credibilidad y legitimidad, ayudaría mucho. A salir mejor, y antes.

Llega 2021 pero con todo y con eso, y lo que vaya viniendo, lo conseguiremos. A pesar de nuestro Presidente, a pesar de nuestro Gobierno.