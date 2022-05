Pablo Delgado Escolar: «España era un País normal, hasta que llegó fray Mentiras»

Se nos torció todo pues este personaje se abrazó a lo peor de la escoria política existente en nuestro País, dando al traste con la admiración, el respeto y la fascinación que nos tenían en tantos lugares del extranjero; ahora somos el hazmerreir, el adefesio, el espantajo de casi todos ellos. Y se abrazó a esa basura porque sin ella no es nada, no podría cumplir su ambición de “mandar”, de habitar un palacio, de volar en un avión privado a nuestro cargo, etc.

Peor no pudo empezar su actividad política, ya que sus propios compañeros, cuando le conocieron, le expulsaron de la secretaría general, pero él arañó en todos los rincones de nuestra geografía para engañarles y conseguir que le readmitieran. Cuando lo consiguió, resulta que tuvo la ocurrencia de que le hicieran una tesis doctoral, para poder aparentar –él no sabía ni qué era eso, pues la confunde con un curso de postgrado- que además se la hicieron.

Tomada nuevamente la Secretaría General de su partido casi por la fuerza, abordó lo que más le interesaba, aliarse con los herederos de los terroristas, con los independentistas, con los golpistas catalanes y con los bolivarianos populistas de Podemos. Con todos ellos y algún que otro cabo suelto que quedaba por el entorno, se lanzó a quitarnos el gobierno de la Nación que teníamos para gobernar él ¿? Lo hizo con ese conglomerado de inútiles, naturalmente que deseaban se crease este equipo de falsos y mentirosos para provecho de todos ellos, pero no para el resto de los españoles.

Creado ese “gobierno de salvación”, unos en sus puestos de poder, simplemente sobreabundantes, y otros exigiéndoles a los anteriores cuanto a ellos se les ocurría, empezó a correr nuestro País, cuesta abajo, con más facilidad que la nieve el día de Filomena. No tardaremos mucho en caer al precipicio. Poco a poco perdemos los españoles privilegios, normales en cualquier democracia, como es ese don de la libertad: Tenemos ya, made in Celaa”, el que tus hijos no son tuyos (algo difícil de entender fuera de la antigua URSS). Tú solo deberás vestirles, alimentarles, comprarles juguetes, …, pero la forma de pensar, la educación, la ideología, …, la pone el gobierno. Tampoco podrás rezar en la calle, pues te pueden castigar con sanciones económicas o hasta años de cárcel. Muchas más cosas así podría señalarte, pero sería muy largo abundar en esto, que es un comportamiento radical y totalitario de los gobiernos más bajos y sucios del Planeta.

Diré con Emiliano Zapata.: “La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía.” Este señor carece de toda ética y decencia y solamente vive para sus vasallos, los que le mantienen en el poder para que les facilite cuanto desean. No tiene reparos en destrozar todas las instituciones, si se lo exigen sus vasallos. Ahora va a por el CNI, en otras ocasiones hizo temblar a la Justicia, busca la ocasión de acabar con la Realeza, etc. y todo lo hará si se lo piden sus socios. Todo menos algo que pueda favorecer a España. El tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado 15 días de plazo al Gobierno Regional para que programen un 25% de clases en castellano (debían ser más), pues seguro que el ejecutivo (el gobierno de la Nación) no moverá un dedo para exigir que se cumpla esa sentencia. Con Sánchez, España ha perdido demasiado, por mucho que te aseguren que todo es de color de rosa: economía, educación, valores, progreso, libertades, tradición, justicia, porvenir, etc., están cayendo a niveles de un tercer mundo. Y en el exterior, ya no nos toman en serio.

Pablo D. Escolar