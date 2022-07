Raúl del Pozo pinta un negro panorama para Sánchez tras confirmarse las condenas por el robo de los EREs

Si Pedro Sánchez tenía ya la situación color hormiga, con la confirmación de las condenas por los ERE falsos la cosa aún pinta peor.

Así lo constata este 28 de julio de 2022 el periodista Raúl del Pozo desde su tribuna en El Mundo.

Lo que le sorprende al periodista de Mariana (Cuenca) es la habilidad demostrada por el PSOE, como en su momento también sucedió con el PP, a la hora de intentar cambiar el nombre a las cosas como si con ello también pudiese cambiar la naturaleza de las mismas.

Tiene claro que un robo es un robo, independientemente del nombre que se le pretenda dar:

El eufemismo se emplea para suavizar lo que es duro de decir; es utilizar metáforas inocentes para sustituir palabras impertinentes. Por ejemplo, llamar invidente al ciego, hombre de color al negro o reducción de personal al despido. En la política española, el lenguaje está especialmente trufado de trampas, para falsear el debate público. Los viejos y los nuevos políticos las emplean sin vergüenza siguiendo el ejemplo de los clásicos que ya pensaron que quien no sabe disimular, gobernar no puede. El lenguaje de los dos grandes partidos cuando son acusados de mangonear es similar, intercambiable.

No duda del Pozo en asegura que esta trama de corrupción pondrá al PSOE lo más lejos de La Moncloa de cara a las próximas elecciones:

E insiste en que se está tratando de suavizar lo que es uno de los casos de corrupción más graves de toda la democracia española:

Asevera que, aunque no se alegra del futuro penal que le aguarda a Griñán y Chaves, el PSOE no puede esgrimir argumentos tan paupérrimos para intentar escurrir el bulto:

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia a Griñán y a Chaves y yo no me alegro de que vayan a la sombra, aunque sea en plena ola de calor. Seguro que los indultarán, pero me parece grotesco que los defiendan diciendo que no robaban para ellos mismos y no hubo enriquecimiento personal, como si estar 40 años esa jarca en el Palacio de San Telmo no le hubiera traído jalancia, mando y guinde.