La demolición de España: del Régimen del 78 al Gobierno Mundial

Entrevistamos al escritor, abogado, ex fiscal, ex juez y profesor de Derecho civil, penal y laboral, don Ramiro Grau Morancho, una de las voces más rompedoras y audaces de la jurisprudencia de nuestro tiempo: un hombre íntegro a la búsqueda de la Verdad y la Justicia. En esta entrega nos esclarecerá sobre la naturaleza corrupta y perversa del Régimen del 78. A esta insigne figura de nuestro tiempo dedicamos un libro: CONTRA EL RÉGIMEN DEL 78.

–Don Ramiro, ¿podría hacernos un balance general –a cuarenta y tantos años de su puesta en marcha– del denominado “Régimen del 78”? ¿Cuál es el saldo de este período histórico?

–El saldo lo estamos viendo todos los días; ruina económica, un estado dividido en 17 taifas autonómicas, y 2 ciudades autónomas, una monarquía tambaleante, al borde de la república, una castuza política de medio millón de vividores del cuento, que encima se ponen los sueldos que les da la gana, con lo cual viven como marqueses, etc.

–El Régimen del 78 tuvo su prolegómeno cinco años antes de su arranque oficial, con el magnicidio de don Luis Carrero Blanco a manos de la organización terrorista ETA. ¿Qué intereses tenía la CIA para provocar artificialmente este viraje en España?

–Vista la negativa del Almirante don Luis Carrero Blanco designado Presidente del Gobierno, para que pilotase la traición a los principios del régimen del movimiento nacional, Henry Kissinger, judío, por cierto, viajó a Madrid unos días antes del atentado para intentar convencerle de la “necesidad” –según USA– de cambiar de gobierno, abrir España a los partidos políticos, etc. Tras entrevistarse con el Almirante, y ver que pretendía seguir dirigiendo el régimen en forma similar, tras la muerte de Franco, dio el “visto bueno” al magnicidio, cometido a escasa distancia de la Embajada de Estados Unidos, y en una zona de gran control policial, por residir en ella numerosos altos cargos políticos, embajadas extranjeras, etc. Vamos, que nadie puede creer, en conciencia, que los servicios secretos de España, y de USA, no supieran perfectamente lo que allí se estaba cocinando…

–El Régimen del 78 trajo consigo la llamada “Transición”, un periodo de absoluta inversión/demolición de los valores dominantes durante el régimen del General Franco. Háblenos de aquellos años, con su imparable proceso de corrupción, desestabilización y enrarecimiento de una sociedad hasta entonces unificada y compacta.

–Adolfo Suárez, llamado también el golfo Suárez, fue un traidor al Régimen, que le había auspiciado a Ministro Secretario General del Movimiento, nada menos, y por lo tanto era el guardián de la ortodoxia política. Este hombre, en convivencia con el “demérito”, orquestaron un cambio político, en el que a ambos lo único que les importaba era el poder, y el poder por el poder, más o menos como sucede actualmente con Pedro Sánchez. Siendo un traidor al régimen, y por lo tanto una persona nada de fiar, creo que su principal tarea destructiva fue la creación del “estado autonómico”, que ha supuesto la desmembración de España en 17 reinos de taifas, y 2 ciudades autónomas, que si Dios y un cambio de gobierno no lo remedian, pronto caerán en manos del sátrapa marroquí.

–¿Qué fue realmente el 23-F? ¿Por qué la insostenible versión oficial todavía tiene tantos partidarios?

–Fue un golpe de estado auspiciado por el Rey, al que yo llamo el “demérito”, y a sus hechos me remito, que pretendía hacer un cambio político, con la llegada al poder de los socialistas, y presidido por una persona de confianza del Rey, para evitar así quedar desplazado, como les pasó a los Reyes de Grecia con el golpe de estado de los Coroneles. Algunos autores sostienen la tesis de que doña Sofía tuvo mucha influencia en su realización, y que tenía un gran temor a acabar en el exilio, igual que su hermano Constantino…, pero desconozco si es cierto.

El Teniente Coronel Tejero, un hombre íntegro, en cuanto se dio cuenta de la jugada, y de que le habían utilizado, no quiso seguir adelante con el golpe, y coadyuvar a la llegada al poder de un gobierno de coalición entre centristas –es decir, derecha vergonzante, de la que tanto abunda en España–, y socialistas, a los que yo llamo “socialistos”, pues solo han ido a por el poder para latrocinar el dinero público, hacer de las administraciones públicas su oficina de colocación, etc. Y a las pruebas me remito…

Luego el rey se desentendió del asunto, haciendo como que pasaba por allí, por casualidad, y dejó que perdieran sus brillantes carreras militares, y se pudrieran largos años en prisión, con el deshonor de ser cesados de todos sus cargos, empleos y honores militares, obtenidos por méritos propios, etc. Vamos, una actuación que acredita, sobradamente, su catadura moral, y que podemos esperar del citado individuo…

–Si hay un problema en España, ese problema –en verdad perpetuo de puro enquistado– es el PSOE; en su libro Criterios liberales, define a este partido como una “secta”, “cuya única ideología es ocupar el poder y lucrarse del mismo” (Criterios liberales, p. 155).

–Es lo que pienso, en conciencia. Como dice el Evangelio, por sus hechos les conoceréis, y en el caso de la PSOE (yo le llamo así, para que quede claro que es una gran empresa, dedicada al latrocinio y al enchufe de su gente), resulta palmaria por su trayectoria depredadora…

–Se ha hablado del Régimen del 78 como si de una “organización criminal” se tratara. ¿Qué hechos respaldan esta tesis? ¿Qué opinión tiene respecto al impactante –y hoy cuestionado– “Expediente Royuela”?

–He visto el expediente, y particularmente la parte relativa a don Juan Antonio Belloch, actual Magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza, nada menos, ex Alcalde de la ciudad, Biministro de Justicia e Interior, un caso realmente raro de bi ministro, que lo mismo servía para un roto que para un descosido: la “entrega” de Luis Roldán en Tailandia, que al parecer se rodó aquí, y estuvo escondido, guardado o protegido en un chalet de Cuarte de Huerva, etc. La no presentación de querellas o denuncias por injurias y calumnias, etc., contra los divulgadores del “Expediente Royuela”, me inducen a pensar que todo, o una buena parte, es cierto. Y me preocupa mucho ver en manos de qué gentuza estamos…, a salvo siempre el derecho constitucional a la presunción de inocencia, faltaría más.

–¿Qué queda en pie del “felipismo” (1982-1986)? (si es que subsiste algo).

–Queda mucho: un “estilo” de ocupar el poder como si se tratase de una “res nullius”, el latrocinio del dinero público, la corrupción, el enchufismo, como forma de hacer carrera en la política y en la función pública, los “negocios” siempre a la sombra del poder, es decir del BOE, etc. Digamos que queda en pie la “ideología socialista”, consistente, básicamente, en quítate tú, que me pongo yo, y la creencia de que los votos amnistían los delitos, de forma que la llegada al poder supone la total impunidad e inmunidad por todo lo que se haga, aunque sea delictivo… Digamos que una pérdida, total y absoluta, de los valores tradicionales del catolicismo, e incluso de la propia moral. Una persona puede ser moral, inmoral o amoral, y estos son, mayoritariamente, amorales.

–La España de los años 1980 estuvo marcada por las drogas (el famoso “caballo turco”), su difusión exponencial y la destrucción de buena parte de una generación engañada.

–Parece ser que todo ello fue “planificado” desde el poder, o por lo menos, permitido… Es sorprendente ver cómo cuando se detiene a un pequeño camello, allí se acaba todo. No hay ningún interés en profundizar en la investigación, ampliarla, en definitiva ir tirando del hilo para llegar a la madeja, y a la cabeza de la organización delictiva correspondiente.

No sé si es un problema de connivencia con determinados mandos policiales o de la guardia civil, o un problema de dejadez y desinterés, o qué, pero es realmente preocupante.

Parece que hay una cierta tolerancia con el tráfico de drogas, siempre que no se salga de madre…, como de hecho ya está sucediendo en el campo de Gibraltar, Algeciras, La Línea, etc., que se han convertido en las puertas de entrada de hachís y de marihuana en Europa, al igual que la costa gallega es por dónde entran grandes cantidades de cocaína, procedentes de Hispanoamérica, etc.

–¿Qué puede decirnos de la figura de José María Aznar? ¿Qué supuso realmente el “Aznarato”?

–Pienso que Aznar fue un buen Gerente de España, si todo lo cifráramos en la economía, pero resulta que las ideologías políticas siguen existiendo, y las universidades públicas son el germen o caldo de cultivo del marxismo… Y que la derecha vergonzante ha sido incapaz de plantar cara a las izquierdas en el ámbito ideológico, de forma que éstos se han apoderado del terreno cultural, con la activa colaboración de esa “Quinta Columna” que son el 90% de los periodistas, formados en esas facultades de “ciencias de la información”, que no sé qué aprenderán allí, la verdad, a juzgar por la total desinformación, y sectarismo político e ideológico de la mayoría de ellos.

–La terrible masacre del 11-M marca el inicio inequívoco del desmantelamiento gradual del Régimen del 78 hacia el Nuevo Orden…

–Sin duda alguna, y como declaró Aznar en frase críptica, los terroristas no procedían de montañas lejanas, sino que estaban aquí, muy cerca de nosotros. Muchos autores sostienen la tesis de que fue la venganza por la recuperación por España del islote de Perejil, invadido y ocupado por Marruecos, y ya sabemos que los moros siempre atacan por la espalda… Algunos autores hablan también de la “colaboración” de Francia con Marruecos en este siniestro episodio, pero me resisto a creerlo. Y otros hablan de la ayuda de la PSOE, lo que ya sería realmente una gran traición a España, pero ya estamos viendo estos días que algunos “socialistos” para mantenerse un tiempo más en el poder, son capaces de llevar al país a las más altas cotas de miseria…

–Sin pretender caer en teorías conspirativas fácilmente atacables por los sujetos “razonables”: ¿estima factible la posible existencia de un gobierno en la sombra que dirija los gobiernos centrales/títeres que han simulado conducir España desde los días de Suárez? ¿Cuál sería la responsabilidad del rey emérito en todo este tinglado?

–Pienso que así es. Y ese gobierno en la sombra se llama masonería, judaísmo y NOM, Nuevo Orden Mundial. En realidad es un trípode, y creo que son las tres patas de la misma mesa. El rey “demérito” ha sido un activo colaborador en todo ello, al menos en mi opinión, y no debemos desdeñar el papel de la reina doña Sofía, emparentada con la Casa Real del Reino Unido e invitada anualmente a las reuniones del Club Bilderberg… Pienso que el “demérito” se desatendió totalmente de sus obligaciones, ha dedicado toda su vida a sus comisiones o mordidas, y a “sus” putas, y en el pecado lleva la penitencia, pues ha pasado de ser querido –cuándo no se conocían públicamente sus “fazañas”–, a ser repudiado, y me atrevería a decir que hasta odiado, por millones de españoles.

