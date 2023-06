¡ P OR SUPUESTO!

(04.06.23)

Que entre los votos a su favor no estará el mío,

Seguro que no; no obstante, no sufriría

Mucha decepción sabiendo de sobra en el lío

En el que inexorablemente se metía,

En el caso de seguir al mando del navío

De España, contemplando cómo se le hundía;

Claro que este supuesto, de sí tan terrorífico,

Que sea real, … ¡es un imposible metafísico!;

De seguir aún más con un Gobierno, cuya estructura

Es holgar, y, en caso, hozar, sin más horizonte

Que el de nadar y guardar la ropa, sin más cultura,

No es casual que, como la cabra tira al monte,

Se pierda a diario entre la espesura

De una Política que solo juega al remonte,

Para, cuando sea que falle la Oposición,

De echarla del juego … ¡no perder la ocasión!;

Al loro pues, señor Sánchez, que este supuesto,

De darse, para quien sería más que funesto,

Con la mayoría de Comunidades presto

A dejarle de su inútil Gobierno el cesto

Sin peces, sería para usted y su “pues esto”,

Esta vez, con todo su Gobierno, …¡por supuesto!.