Esos 45.000 kilómetros que recorrieron Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán en no sé cuánto tiempo (sería bueno saberlo) dan para mucho

Sr Director:

Paso mucho tiempo escuchando noticias y videos relacionados con lo que está pasando con el Sr. Sánchez y toda la corrupción que le rodea y creo que hay muchas ideas que deberían ser resaltadas y no descuidadas, hay algunas como que «él nos ha metido en la porquería» que no creo que sea la mejor, porque la porquería es él, su sistema y su montaje, pero hay una que creo que en este momento es importante poner de relieve y es que estos 4 tipos cogieron el famoso coche Peugeot el 29 de octubre de 2016 a las 12.51 h (¿Paradoja que la dana fuera ese mismo día? ¿No se tratará de una segunda dana menos dañina que aquella del 2016?).

Pero la idea fundamental que creo que debe resaltarse es que esos 45.000 kilómetros que recorrieron los señores Sánchez, Koldo, Ávbos y Cerdán en no sé cuánto tiempo (sería bueno saberlo) dan para mucho: toda la corrupción, las actuaciones fraudulentas, las comisiones, el traslado de los robos, el pago de personas que no trabajaban, el pago de casas y demás requeridos, los negocios con Venezuela, los viajes a República dominicana y otras muchas cosas que se saben y más que se irán sabiendo no son improvisadas, todas y cada una estaban programadas con su cómo y cuándo hacerlas y, sobre todo con su quién.

Ese viaje seguro que les ayudó a conocer a mucha gente del partido y también a identificar a quiénes podrían subirse al tren de la corrupción, quién para qué y cuándo y los que han salido e irán saliendo posiblemente fueron seleccionados también en aquél viaje.

Si ya habían violado las elecciones internas y eran claros delincuentes aprovechándose de la política para sus negocios y sus placeres (lo del prostíbulo posiblemente era de uso frecuente de los 4 y quién sabe si de alguno o alguna más de las que se han montado en ese tren)

¿Cómo no pensar que ese largo viaje sirvió para organizar y programar todos los actos corruptos de todos los tipos posibles que se han desplegado en el tiempo y que aún aparecerán, además de para identificar posibles cómplices que utilizar en el futuro para esos actos delictivos?

Creo que aclarar esta realidad y dar esta nueva perspectiva del viaje heroico (según lo pinta él) como el recurso para el montaje corrupto que se ha demostrado existe y que se preparó durante ese viaje es importante. No se trata de afirmar con rotundidad cada una de estas opiniones, pero sí de abrir expectativas bastante más creíbles que las que han tratado de presentarnos y espero que haya alguien capaz de aprovechar todo ello.

Envío esta aportación a algunos medios que creo sabrán resaltar estas ideas, pero antes que nada se lo he enviado al PP y a VOX porque creo que son los más interesados en acabar con Sánchez, además de mi persona, que me da vergüenza ser español con lo que estamos viviendo este período.

Ustedes son uno de los medios que creo que -si saben presentarlo- pueden beneficiar mucho en este momento a nuestro país.

Fernando Morala Salamanca