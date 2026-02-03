LA TRAMPA SADUCEA DE LAS PENSIONES

Visto lo visto, parece que eso de someter a votación la revalorización de las pensiones junto con otros puntos —por buenos que sean—, que no tienen nada que ver con las pensiones, es una trampa saducea perfectamente orquestada desde La Moncloa.

El objetivo parece claro: poner a los jubilados en contra del PP y otros partidos.

Tal vez un grupo —el de los “saduceos”— entre los múltiples asesores de Sánchez, tras ciertas deliberaciones, le propusiera algo así:

«Sometamos a votación la revalorización de las pensiones junto a otro punto que favorezca a la okupación.

Si el PP vota sí, mal.

Y si vota no, mal también, porque lo enfrentaremos con los jubilados».

Luego, cuando haya votado no a la propuesta, desplegaremos toda nuestra maquinaria propagandística para decir solo que «el PP ha votado en contra de la subida de las pensiones», ocultando convenientemente lo de los okupas.

Y así ha sido.

Basta con tener en cuenta lo del reloj: antes de producirse la votación ya tenía Sánchez grabado su vídeo. Basta también con ver cómo, en Facebook, han salido en tromba muchas agrupaciones de izquierdas (¿consigna?) —las de siempre, más otras muchas nuevas— diciendo la verdad a medias.

En Facebook se puede ver, por ejemplo, hasta una foto de unas cuantas personas de Podemos Móstoles protestando en Génova… en vez de hacerlo en Ferraz.

Menos mal que esta vez no ha colado, como puede comprobarse en los comentarios a las múltiples publicaciones que pretendían afear el voto de PP, Junts y Vox. En esta ocasión a la progresía le ha salido el tiro por la culata.

En todas las votaciones —de vecinos, claustros, empresas, etc.— se votan por separado los diferentes puntos, salvo acuerdo unánime previo. Pero este Gobierno quería imponer que se votase todo en bloque.

Y a esa trágala hay que oponerse, le beneficie a uno o no. Es mejor seguir siendo libres.

Sánchez, si realmente quieres que se apruebe la revalorización de las pensiones, lo tienes muy fácil: presenta ese punto sin mezclarlo con otros y los partidos lo aprobarán al instante.