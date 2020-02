Sánchez Dragó hace esta escalofriante predicción sobre el coronavirus

Fernando Sánchez Dragó, que reconoce estar de vuelta de todo, anda preocupado con la expansión del coronavirus y se teme que esta enfermedad haya llegado para perpetuarse.

Culpa del estallido de este mal a la globalización y al empeño del hombre por meter la zarpa en ámbitos que son de la naturaleza y que esta parece rebelarse cuando le pisan su terreno, tal y como plantea en su tribuna de El Mundo:

A mí no, porque ando ya, como Baroja cuando escribió sus memorias, en la última vuelta del camino. Eso me permite jugar a la futurología encogiéndome de hombros. ¿Cómo será el mundo del futuro? ¿Quién lo heredará? Los biólogos manejan hipótesis diferentes. Algo, a mi juicio, es seguro: no serán los hombres, esos mamíferos depredadores que caminan con paso firme, y a la vez incierto, hacia su extinción.

Critica la pachorra de los políticos ante crisis como la del coronavirus:

Nunca he entendido por qué los políticos se empeñan en que no cunda la alarma cuando se producen situaciones de emergencia. Lo lógico sería lo contrario: de los avisados nacen los precavidos. ¿Acaso no es mejor prevenir que curar? Lo del coronavirus no es sólo una epidemia. Es un aviso. ¿No queríamos globalización? ¡Pues toma globalización! Dos tazas. Durante mucho tiempo nos dijeron que serían, seguramente, las ratas, los insectos y las bacterias los herederos del planeta. Las tres predicciones merecen crédito y ninguna de ellas excluye a las restantes.